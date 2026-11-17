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Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λεύκης έφτασε λίγο μετά της 11:00 η σορός του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη ο οποίος έχασε τη ζωή του στη φονική πυρκαγιά στο κτίριο στο Ζεφύρι.

Συγγενείς και φίλοι έφτασαν από νωρίς στην εκκλησία για να τον αποχαιρετήσουν.

Στην εκκλησία βρέθηκαν και δεκάδες συνάδελφοι του πυροσβέστη για να αποτίσουν φόρο τιμή στον νεαρό που έφυγε τόσο πρόωρα και τόσο άδικα από τη ζωή. (15/11/2026).

Το φέρετρό είχε σκεπαστεί με την ελληνική σημαία, στεφάνια γέμισαν τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας και μέλη του Πυροσβεστικού Σώματος τον αποχαιρέτησαν με μελωδίες από την μπάντα.

Στον ναό βρέθηκαν επίσης δεκάδες συνάδελφοί του από το Πυροσβεστικό Σώμα, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του, ενώ παρέστη και ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελος Τουρνάς.

Ζεφύρι: Νέα προθεσμία για μητέρα και κόρες

Νέα προθεσμία για αύριο έλαβαν η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, για την υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς. Η μητέρα και οι δύο κόρες της εκπροσωπούνται πλέον από νέους συνηγόρους.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την προανακριτική διαδικασία, η 34χρονη φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε ζητήσει από τις κόρες της να πετάξουν στάχτες δίπλα στο κλιμακοστάσιο του κτηρίου, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για μια πρακτική που ακολουθούσε καθημερινά η οικογένεια.

Η ίδια φέρεται να ανέφερε ότι δεν βρισκόταν στο σπίτι όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, ενώ εξέφρασε τη λύπη της για την τραγική κατάληξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις ανήλικες φέρεται να έριξε τις στάχτες σε σωρό σκουπιδιών στο κλιμακοστάσιο, από όπου εκτιμάται ότι ξεκίνησε η φωτιά.

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