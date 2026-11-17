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Σε αναθεώρηση της επενδυτικής της στρατηγικής για τις αγορές της περιοχής CEEMEA (Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) προχώρησε η JP Morgan, υποβαθμίζοντας τη σύστασή της για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά από «Overweight» σε «Neutral».

Η απόφαση αποδίδεται κυρίως στις αποτιμήσεις των ελληνικών μετοχών, μετά την ισχυρή υπεραπόδοση που έχει καταγράψει το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ειδικότερα, ο δείκτης MSCI Greece έχει ενισχυθεί κατά περίπου 27% από την αρχή του 2026, γεγονός που, σύμφωνα με τον αμερικανικό επενδυτικό οίκο, έχει περιορίσει τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου.

Η αλλαγή στάσης έρχεται μόλις τέσσερις μήνες μετά την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε «Overweight», τον περασμένο Ιούλιο, όταν η JP Morgan εκτιμούσε ότι η ένταξη ελληνικών μετοχών στον Euro STOXX θα μπορούσε να προσελκύσει εισροές κεφαλαίων της τάξης του 1 δισ. δολαρίων.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στις εκτιμήσεις της τράπεζας διαδραματίζει η επικείμενη αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά από τον MSCI, τον Μάιο του 2027. Σύμφωνα με προηγούμενη ανάλυση του οίκου, η συγκεκριμένη μετάβαση ενδέχεται να προκαλέσει εκροές περίπου 275 εκατ. δολαρίων, καθώς ορισμένα επενδυτικά κεφάλαια θα αναπροσαρμόσουν τις τοποθετήσεις τους βάσει της νέας κατηγοριοποίησης.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για την πορεία της ελληνικής αγοράς, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποτιμήσεις έχουν ήδη ενισχυθεί σημαντικά. Η σύσταση «Neutral», πάντως, δεν ισοδυναμεί με αρνητική πρόβλεψη για το Χρηματιστήριο, αλλά αποτυπώνει την εκτίμηση ότι η Ελλάδα δεν παρουσιάζει πλέον το ίδιο συγκριτικό επενδυτικό πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων αγορών της περιοχής.

Στον αντίποδα, η JP Morgan αναβαθμίζει την Τουρκία από «Neutral» σε «Overweight», εκτιμώντας ότι οι προοπτικές της χρηματιστηριακής αγοράς βελτιώνονται. Βασικό επιχείρημα αποτελεί η εκτίμηση ότι η κρίση στον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων έχει πλέον ολοκληρωθεί. Η αναταραχή είχε εκδηλωθεί τον Σεπτέμβριο, όταν οι τουρκικές εποπτικές αρχές διέταξαν την εκκαθάριση 131 επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία διαχειρίζονταν επτά εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από προειδοποιήσεις ότι ορισμένα funds ενδέχεται να αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στα αιτήματα εξαγοράς μεριδίων, προκαλώντας ανησυχία για τη ρευστότητα και τη σταθερότητα της αγοράς. Η αμερικανική τράπεζα θεωρεί, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη κρίση έχει πλέον απορροφηθεί και ότι δημιουργούνται προϋποθέσεις για ανάκαμψη των τουρκικών μετοχών.

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