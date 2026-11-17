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Την έναρξη του νέου προγράμματος «Γιορτές για όλους» ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, παρουσιάζοντάς το ως μια νέα πρωτοβουλία που αντικαθιστά τα εορταστικά «Καλάθια των Χριστουγέννων» των προηγούμενων ετών.

Η δράση θα τεθεί σε ισχύ από τις 18 έως τις 31 Δεκεμβρίου και θα περιλαμβάνει προϊόντα με αυξημένη ζήτηση κατά την εορταστική περίοδο.

Όπως διευκρίνισε ο υφυπουργός, το νέο εγχείρημα θα έχει σαφώς διευρυμένη σύνθεση σε σύγκριση με τα προηγούμενα χριστουγεννιάτικα καλάθια, τα οποία περιορίζονταν σε μόλις τέσσερις έως έξι κατηγορίες προϊόντων.

Ποια προϊόντα θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα «Γιορτές για όλους»

Συνολικά, το πρόγραμμα θα καλύπτει 25 κατηγορίες προϊόντων, στις οποίες αντιστοιχούν περισσότεροι από 300 διαφορετικοί κωδικοί. Η λίστα περιλαμβάνει τόσο είδη πρώτης ανάγκης όσο και προϊόντα που καταγράφουν αυξημένη κατανάλωση τις ημέρες των Χριστουγέννων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών των νοικοκυριών.

Ενδεικτικά, στις κατηγορίες που παρουσίασε ο Βασίλης Σπανάκης περιλαμβάνονται:

Ελαιόλαδο

Σοκολατοειδή

Μπισκότα

Τσουρέκια

Βασιλόπιτες

Κρέατα

Αναψυκτικά

Σάλτσες

Καφέδες

Γάλα

Ζυμαρικά

Ξηροί καρποί

Φέτα

Πρόκειται για ένα μέρος μόνο της συνολικής λίστας, καθώς η πρωτοβουλία προβλέπει την ένταξη συνολικά 25 κατηγοριών και περισσότερων από 300 κωδικών προϊόντων.

Η σύνδεση με την εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών

Η νέα δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των παρεμβάσεων του υπουργείου Ανάπτυξης για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, ενισχύοντας τις προσπάθειες στήριξης των καταναλωτών ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Υπενθυμίζοντας τα αποτελέσματα της εθνικής πρωτοβουλίας μείωσης τιμών, ο υφυπουργός ανέφερε ότι σε αυτήν συμμετέχουν ήδη 1.140 κωδικοί προϊόντων, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται στο 7,2%.

«Στόχος μας είναι όχι μόνο το ταβάνι αλλά η μείωση τιμών. Κάνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα προς όλες τις εταιρείες να έρθουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, για να εξασφαλίσουμε καλύτερες τιμές στους καταναλωτές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Σπανάκης.

Μέσα από το πρόγραμμα «Γιορτές για όλους», το υπουργείο Ανάπτυξης επιδιώκει να ενισχύσει τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας κατά την εορταστική περίοδο, διευρύνοντας τον αριθμό των προϊόντων που εντάσσονται σε δράσεις συγκράτησης των τιμών. Βασική επιδίωξη είναι να δοθεί στους καταναλωτές η δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού με μικρότερη οικονομική επιβάρυνση.

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