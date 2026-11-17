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Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης ζήτησαν μετά το τέλος των συναντήσεών τους με τον ΥΠΕΞ, Γιώργο Γεραπετρίτη, να δημοσιοποιηθεί το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας προς την Τουρκία, για την έναρξη των ερευνών του σκάφους Abeille Marengo για την εγκατάσταση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, η κυβέρνηση συνεχίζει να παίζει «κρυφτούλι».

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι η Αθήνα δεν έχει στα χέρια της το επίσημο κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης – παρότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΥΠΕΞ ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς για το περιεχόμενό της – επιμένοντας στη γραμμή ότι πρόκειται για διπλωματικό διάλογο μεταξύ δύο τρίτων χωρών και ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να έχει στα χέρια της το εν λόγω κείμενο.

Συγκεκριμένα, ο Γ. Λοβέρδος είπε ότι «το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης δεν το έχουμε, δεν το έχει κανείς. Είναι μια ρηματική διακοίνωση ανάμεσα σε δύο κράτη ανεξάρτητα από την Ελλάδα – τη Γαλλία και την Τουρκία – και μόνο αυτά έχουν το δικαίωμα να το δώσουν στη δημοσιότητα. Ο κ. Γεραπετρίτης, όπως διευκρίνισε στους πολιτικούς αρχηγούς, δεν το έχει (σ.σ. το κείμενο της διακοίνωσης) στα χέρια του» και επανέλαβε ότι «η ρηματική διακοίνωση δεν είναι στα χέρια του υπουργείου Εξωτερικών. Υπάρχει ενημέρωση από τη γαλλική πλευρά, ήταν μια γνωστοποίηση η οποία έγινε απλώς προς την Τουρκία και προς την Αίγυπτο».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή είχε υπάρξει μια… ταραχή στην κυβέρνηση, όταν ο αντιπρόεδρός της, Κωστής Χατζηδάκης, προαναγγέλοντας τις συναντήσεις Γεραπετρίτη με τους πολιτικούς αρχηγούς, είχε αναφέρει ότι ο ΥΠΕΞ πιθανόν να τους δώσει και το κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης, κάτι που διαψεύστηκε από πηγές του υπουργείου. Σημειώνεται, δε, ότι η Ντόρα Μπακογιάννη είχε τονίσει πως «εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να μιλήσουμε για μια ενημέρωση που έγινε από τη Γαλλία στην Τουρκία. Αλλά, ό,τι ξέρουμε, θα ενημερώσει ο κ. Γεραπετρίτης τους αρχηγούς των κομμάτων, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το τι έχει γίνει».

Από την άλλη, βέβαια, από τα παραπώνω προκύπτουν εύλογα ερωτήματα, τις οποίες και εξέφρασαν οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης στις συναντήσεις τους με τον Γ. Γεραπετρίτη:

Τελικά, η Αθήνα έχει ενημερωθεί για το ακριβές περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης – η οποία αναφέρεται σε έργο που αφορά άμεσα και αποκλειστικά Ελλάδα και Κύπρο;

Η κίνηση της Γαλλίας δημιουργεί προηγούμενο και τετελεσμένα, όσον αφορά στις απαιτήσεις της Τουρκίας για «ενημέρωση»;

Η ρηματική διακοίνωση δυνητικά δεσμεύει την Ελλάδα για το μέλλον;

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, φάνηκε εξαιρετικά προβληματισμένος από την εξέλιξη αυτή, λέγοντας (Ναυτεμπορική) ότι «από νομική άποψη και μόνον το ότι έγινε ρηματική διακοίνωση, πέραν της Ελληνικής NAVTEX και ως εκ περισσού αφού ούτως ή άλλως αυτή η γενικώς γνωστή Ελληνική ΝΑVTEX ήταν γνωστή και στην Τουρκία, με μονομερή πρωτοβουλία της Γαλλίας σημαίνει, δυστυχώς, πως η τελευταία έκρινε σκόπιμο να ενημερώσει ως προς το έργο την Τουρκία – φυσικά δεν γίνεται, κάθε άλλο, λόγος για αίτηση παροχής αδείας από την Τουρκία, υφ’ οιανδήποτε έννοια – κάτι το οποίο ούτως ή άλλως η Τουρκία θα “αξιοποιήσει” κατά την πάγια διαστρεβλωτική τακτική της».