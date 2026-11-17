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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (17/11) στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς υπήρξε ειδοποίηση για τον εντοπισμό ενός ύποπτου φακέλου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κτίριο έχει εκκενωθεί. O φάκελος φέρεται να περιέχει σκόνη και είχε αποστολέα από το εξωτερικό. Ως παραλήπτης εμφανιζόταν η διεύθυνση του υπουργείου.
Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.
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