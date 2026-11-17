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Το έργο «No. 3P.B.» πίνακας του 1960 της εκλιπούσας καλλιτέχνιδας Yayoi Kusama πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στη Νέα Υόρκη σε τιμή ρεκόρ, 14,7 εκατομμύρια δολάρια (συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών).

Το έργο, το οποίο παρουσιάστηκε στη δημοπρασία «The Now and Contemporary Evening Auction», σημείωσε επίσημα νέο ρεκόρ για τη διορατική Γιαπωνέζα δημιουργό. Με ύψος που ξεπερνά το 1,5 μέτρο, το μνημειώδες αυτό έργο αποτελεί μια εντυπωσιακή και σχολαστικά εκτελεσμένη αποτύπωση της πιο αναγνωρίσιμης αισθητικής της. Στον κατακόκκινο καμβά, σκούρο φόντο καλύπτεται εξ ολοκλήρου -από άκρη σε άκρη- από χιλιάδες πυκνές, μικροσκοπικές κόκκινες πινελιές που σχηματίζουν βρόχους, σύμφωνα με την περιγραφή από τον οίκο δημοπρασιών.

Setting a new auction record for the late artist, Yayoi Kusama's 'No. 3P.B.', from her acclaimed Infinity Nets series, sold for $15M in the Sotheby's New York auction room tonight. pic.twitter.com/PsU1YKYHPH — Sotheby's (@Sothebys) November 17, 2026

Η συναλλαγή-ρεκόρ προέκυψε έπειτα από μια έντονη αναμέτρηση υψηλών απαιτήσεων στην αίθουσα της δημοπρασίας. Η «μάχη» των προσφορών διήρκεσε ακριβώς τέσσερα λεπτά και υποβλήθηκαν 10 προσφορές με πρωταγωνιστές δύο κορυφαία στελέχη που εκπροσωπούσαν πελάτες μέσω τηλεφώνου.

Δημιουργημένος το 1960, ο πίνακας αποτελεί ένα κομβικό πρώιμο έργο από τη θρυλική σειρά «Infinity Net» (Δίχτυα του Απείρου) της Kusama — μια ενότητα έργων μεγάλης κλίμακας, με μονοχρωματική αφαιρετική προσέγγιση, που άλλαξε ριζικά την πορεία της μοντέρνας τέχνης.

Ağustos ayında 97 yaşında vefat eden Japon sanatçı Yayoi Kusama’nın 1960 tarihli ‘No. 3P.B.’ adlı tablosu, Sotheby’s New York müzayedesinde komisyonlarla birlikte 15,1 milyon dolara satıldı. Sanatçının ikonik ‘Sonsuzluk Ağı’ serisinden olan eser, Kusama için yeni bir müzayede… pic.twitter.com/DHEJHWbDil November 17, 2026

Με θεματική που εστιάζει στην εμμονή και την επανάληψη, αυτοί οι εκτενείς καμβάδες θεωρείται ευρέως ότι προανήγγειλαν τα κινήματα του Μινιμαλισμού και του Μετα-μινιμαλισμού. Η πολιτισμική βαρύτητα του συγκεκριμένου έργου, σε απόχρωση του βαθέος κόκκινου, αναγνωρίστηκε σχεδόν αμέσως στην εποχή του, εξασφαλίζοντάς του μια περίοπτη θέση στην ετήσια έκθεση ζωγραφικής του Μουσείου Whitney το 1961.

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