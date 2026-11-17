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Ο Sting ανακοίνωσε χθες ότι επιστρέφει στην Ελλάδα το 2027 για μία και μοναδική συναυλία.

Η… έκπληξη ωστόσο είναι ότι η συναυλία του δεν θα γίνει σε κάποια μεγάλη πόλη, αλλά θα πραγματοποιηθεί στην Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα, ο θρυλικός τραγουδιστής θα εμφανιστεί στο Sani Festival στις 24 Ιουλίου, όπως ανακοινώθηκε από την επίσημη ιστοσελίδα του ίδιου.

Tο Sani Festival κάθε καλοκαίρι εδώ και τρεις δεκαετίες, πραγματοποιείται στον Λόφο της Σάνης, με κορυφαίες παραστάσεις. Το φεστιβάλ γιορτάζει με μεγάλη γκάμα από μουσικά είδη, από τζαζ, ροκ και ποπ, μέχρι σύγχρονους ήχους και μιούζικαλ.

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