Takeaways by to pontiki AI Η 29χρονη Ολλανδή influencer Βέρα Ντάικμανς συνελήφθη στις 11 Νοεμβρίου από τις αμερικανικές αρχές μετανάστευσης στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ.

Η οικογένεια της κρατούμενης υποστηρίζει πως η σύλληψη σχετίζεται με παραβίαση των όρων της τουριστικής βίζας της και την παράλειψη δικαστικής διαδικασίας για αίτηση πράσινης κάρτας.

Η 29χρονη μοντέλο του OnlyFans μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου η οικογένειά της καταγγέλλει κακές συνθήκες διαβίωσης και περιορισμένη δυνατότητα επικοινωνίας.

Η ολλανδική πρεσβεία επιβεβαίωσε ότι παρέχει προξενική συνδρομή στην υπόθεση, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάσταση της κράτησης.

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Στα χέρια της αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) βρίσκεται η 29χρονη Ολλανδή Βέρα Ντάικμανς, μοντέλο του OnlyFans, η οποία συνελήφθη στις 11 Νοεμβρίου στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ, μετά από πτήση από το Μαϊάμι.

Σύμφωνα με την οικογένειά της, οδηγήθηκε με χειροπέδες και μαύρο βαν στο κέντρο κράτησης Delaney Hall, στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου καταγγέλλει ανθυγιεινές συνθήκες, κακή σίτιση και εκφοβισμό από το προσωπικό.

Γιατί συνελήφθη η 29χρονη influencer

Οι συγγενείς της δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν τον ακριβή λόγο της κράτησής της. Η μητέρα της, Μαριάν Σχολτ, ανέφερε στην ολλανδική εφημερίδα AD ότι η κόρη της βρισκόταν στις ΗΠΑ με τουριστική βίζα Β2, η οποία δεν επιτρέπει την εργασία, ενώ δημοσιεύει συστηματικά περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Ντάικμανς διαθέτει 6 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και 875.000 στο OnlyFans. Ταξίδευε στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσει διοργάνωση UFC στο Madison Square Garden, το Σάββατο, και να δημιουργήσει περιεχόμενο με αθλητές.

Η μητέρα της παραδέχθηκε επίσης ότι η 29χρονη είχε χάσει ραντεβού σχετικά με την αίτησή της για πράσινη κάρτα.

«Ταξιδεύει πολύ και μένει κυρίως σε ξενοδοχεία, όχι στη μόνιμη διεύθυνσή της. Πιθανότατα έτσι βρέθηκε στα συστήματα της ICE», εκτίμησε.

Σύμφωνα με την αδελφή της, Ίζα, η Ντάικμανς έχασε και δικαστική διαδικασία, επειδή δεν έλαβε σχετική ειδοποίηση. Η οικογένεια συμβουλεύτηκε δικηγόρο, αλλά, όπως υποστηρίζει, υπάρχει ήδη εντολή απομάκρυνσής της από τις ΗΠΑ, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες παρέμβασης.

«Δεν έχει δει το φως της ημέρας για έξι ημέρες»

Η μητέρα της ταξίδεψε στις ΗΠΑ και περιέγραψε την κόρη της σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

«Η Βέρα έκλαιγε και μετά βίας την αναγνώρισα με τα ρούχα της φυλακής», δήλωσε.

Όπως κατήγγειλε, ο επιτρεπόμενος χρόνος τηλεφωνικής επικοινωνίας μειώθηκε από 45 σε μόλις 5 λεπτά, ενώ υπάρχουν τέσσερα τηλέφωνα για 60 κρατουμένους.

Η αδελφή της ανέφερε ότι η 29χρονη κοιμάται μαζί με άλλα 12 άτομα, σε εξαιρετικά άβολο κρεβάτι, ενώ το φαγητό είναι πολύ κακής ποιότητας και η ατμόσφαιρα διαρκώς τεταμένη.

«Δεν έχει δει το φως της ημέρας για έξι ημέρες. Τα παράθυρα είναι σφραγισμένα», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι η Βέρα αισθάνεται εκφοβισμό από μέλη του προσωπικού.

Οι συγγενείς επικοινωνούν μαζί της μόνο περιστασιακά, μέσω τηλεφώνου του κέντρου κράτησης, καθώς της έχει αφαιρεθεί το κινητό.

Η «πιο περιζήτητη σύντροφος στον κόσμο» και οι 5.000 αιτήσεις

Η Ντάικμανς είχε γίνει γνωστή ως η «πιο περιζήτητη σύντροφος στον κόσμο», ισχυριζόμενη ότι δέχθηκε 5.000 αιτήσεις από άνδρες που ήθελαν να βγουν ραντεβού μαζί της.

Το 2023 είχε δημιουργήσει σχετικό ερωτηματολόγιο, ζητώντας πληροφορίες για την εργασία, την κατοικία και τις προηγούμενες σχέσεις των υποψηφίων.

Τον Ιανουάριο του 2025 είχε δηλώσει στη Daily Mail ότι περίμενε εντυπωσιακές προτάσεις για πρώτο ραντεβού και κάποιο δώρο, διευκρινίζοντας ότι, παρότι είχε λάβει ακριβά ρούχα από οίκους όπως Louis Vuitton και Hermès, θα εκτιμούσε ακόμη και μια ανθοδέσμη.

Παρά τις 5.000 αιτήσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν προέκυψε κάποια ερωτική σχέση.

Τι απαντά η ολλανδική πρεσβεία

Η οικογένεια απευθύνθηκε στην ολλανδική πρεσβεία στις ΗΠΑ, αλλά, όπως αναφέρει, ενημερώθηκε ότι οι δυνατότητες βοήθειας ήταν περιορισμένες.

Εκπρόσωπος της πρεσβείας επιβεβαίωσε ότι η ολλανδική κυβέρνηση γνωρίζει την υπόθεση και παρέχει προξενική συνδρομή, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

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