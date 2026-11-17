Takeaways by to pontiki AI Ο ιατροδικαστής εγκληματολογίας Μάικλ Φρίμαν αμφισβητεί την επίσημη εκδοχή της αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατός του προήλθε από στραγγαλισμό.

Ο καθηγητής Φρίμαν βασίστηκε σε ιατροδικαστικό φάκελο και φωτογραφίες, εντοπίζοντας τραύματα που, κατά την εκτίμησή του, υποδεικνύουν εγκληματική ενέργεια και όχι απαγχονισμό.

Τα νέα συμπεράσματα έρχονται σε ευθεία αντίθεση με το επίσημο πόρισμα του 2019, το οποίο απέδωσε τον θάνατο του κρατουμένου σε αυτοκτονία διά απαγχονισμού.

Ο Φρίμαν διευκρίνισε ότι η έρευνά του είναι ανεξάρτητη και δεν έχει αξιολογηθεί από άλλους επιστήμονες, ενώ δεν διατύπωσε εκτίμηση για το ποιος θα μπορούσε να ευθύνεται.

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Νέα στοιχεία που αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή της αυτοκτονίας του Τζέφρι Έπσταϊν παρουσιάζει ιατροδικαστής εγκληματολογίας, υποστηρίζοντας ότι ο καταδικασμένος για σεξουαλικό αδίκημα πέθανε από στραγγαλισμό μέσα στη φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019.

Μιλώντας στο BBC, ο καθηγητής Μάικλ Φρίμαν δήλωσε ότι, αφού εξέτασε τον ιατροδικαστικό φάκελο και φωτογραφίες της νεκροψίας, κατέληξε στην εκτίμηση πως ο Έπσταϊν δολοφονήθηκε, πιθανότατα με στραγγαλισμό από πίσω.

Το συμπέρασμά του έρχεται σε αντίθεση με το επίσημο πόρισμα του 2019, σύμφωνα με το οποίο ο θάνατος του Έπσταϊν αποδόθηκε σε αυτοκτονία διά απαγχονισμού.

Τα τραύματα που εγείρουν ερωτήματα για τον θάνατο του Έπσταϊν

Ο Φρίμαν, ο οποίος έχει εργαστεί ως ειδικός σε υποθέσεις θανάτων υπό αστυνομική κράτηση στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεσότα, παρουσίασε τα ευρήματά του στο Λονδίνο και στη συνέχεια δημοσίευσε την έρευνά του μαζί με τα αρχεία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Νέας Υόρκης.

Ο καθηγητής δεν εξέτασε ο ίδιος τη σορό, αλλά βασίστηκε σε έγγραφα και φωτογραφίες που του παραχώρησε ο αδελφός του Έπσταϊν, Μαρκ, ο οποίος υποστηρίζει σταθερά ότι πρόκειται για δολοφονία. Ο Φρίμαν διευκρίνισε ότι η έρευνά του είναι ανεξάρτητη, ότι δεν πληρώθηκε από τον Μαρκ Έπσταϊν και ότι τα συμπεράσματά του δεν έχουν αξιολογηθεί από άλλους επιστήμονες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν ενδείξεις πιθανής επίθεσης, όπως βαθιά αιμορραγία στον αριστερό ώμο και τραύματα που μοιάζουν να προέρχονται από χτυπήματα στο πρόσωπο.

Εκτιμά επίσης ότι ο Έπσταϊν στραγγαλίστηκε με βρόχο, ο οποίος πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για να κρεμαστεί η σορός από την κουκέτα του κελιού.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει σε σημάδια πάνω από το αποτύπωμα του βρόχου στον λαιμό, τα οποία θεωρεί ότι μοιάζουν με ίχνη από νύχια.

«Αυτό θα ήταν συμβατό με στραγγαλισμό, ιδιαίτερα από πίσω, και με την προσπάθεια του θύματος να απομακρύνει τον βρόχο από τον λαιμό του», ανέφερε.

«Τα τραύματα και ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε η σορός δεν ταιριάζουν. Απομένει μόνο μία εξήγηση: ότι ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα ανθρωποκτονίας», υποστήριξε.

Τι έδειξε η επίσημη νεκροψία

Η ιατροδικαστική εξέταση του 2019 είχε καταλήξει σε διαφορετικά συμπεράσματα. Ο ιατροδικαστής που πραγματοποίησε τη νεκροψία είχε αναφέρει στο Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης ότι τα τραύματα παρέπεμπαν περισσότερο σε αυτοκτονία διά απαγχονισμού παρά σε ανθρωποκτονία μέσω στραγγαλισμού.

Είχε επίσης επισημάνει ότι δεν εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα, όπως εκείνα που παρατηρούνται σε θύματα στραγγαλισμού.

Η τότε επικεφαλής ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης, Μπάρμπαρα Σάμπσον, είχε δηλώσει ότι υποστηρίζει πλήρως το επίσημο συμπέρασμα για την αιτία και τον τρόπο θανάτου του Έπσταϊν. Το BBC επικοινώνησε μαζί της ζητώντας νέο σχόλιο.

Ο Φρίμαν έθεσε ακόμη ζήτημα για την απουσία φωτογραφίας της σορού πριν κατέβει από το σημείο όπου βρέθηκε, καθώς, όπως είπε, θα περίμενε τέτοια τεκμηρίωση σε έρευνα θανάτου διά απαγχονισμού υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο σωφρονιστικός υπάλληλος που εντόπισε τον Έπσταϊν κάλεσε αμέσως συνάδελφό του, κατέβασε τη σορό στο πάτωμα και ξεκίνησε προσπάθειες ανάνηψης.

Η ίδια έκθεση αναφέρει ότι ο Έπσταϊν είχε τεθεί για σύντομο διάστημα υπό ειδική επιτήρηση λόγω κινδύνου αυτοκτονίας περίπου έναν μήνα πριν από τον θάνατό του.

«Δεν έχω ιδέα ποιος θα μπορούσε να τον έχει σκοτώσει»

Ερωτηθείς ποιος θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από ενδεχόμενη δολοφονία, ο Φρίμαν απάντησε: «Δεν έχω ιδέα. Δεν είναι κάτι για το οποίο έχω άποψη ούτε αποτελεί μέρος της έρευνάς μου».

Απαντώντας στις αιτιάσεις ότι η θεωρία του προσεγγίζει τη συνωμοσιολογία, κάλεσε τους επικριτές του να εξετάσουν τα στοιχεία.

«Μη βασίζεστε στον λόγο μου. Αφήστε τους πάντες να τα εξετάσουν», δήλωσε, προσθέτοντας: «Αν θεωρείτε ότι είμαι συνωμοσιολόγος επειδή βλέπω κάτι που μοιάζει με στραγγαλισμό και πιστεύω ότι δεν μπορεί να είναι απαγχονισμός, δείξτε μου πού κάνω λάθος».

Όπως τόνισε, ως ακαδημαϊκός είναι απολύτως ανοιχτός σε τεκμηριωμένες διαφορετικές απόψεις.

Η καταδίκη και ο θάνατος στη φυλακή

Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε καταδικαστεί το 2008 για προσέλκυση ανήλικης στην πορνεία και είχε εγγραφεί στο μητρώο καταδικασμένων για σεξουαλικά αδικήματα. Μέσω συμφωνίας παραδοχής ενοχής απέφυγε βαριά ποινή φυλάκισης.

Έντεκα χρόνια αργότερα κατηγορήθηκε για λειτουργία δικτύου σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών.

Στις 10 Αυγούστου 2019 βρέθηκε νεκρός στο κελί του, στο Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο της Νέας Υόρκης, ενώ ανέμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης.

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