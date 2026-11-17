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Η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αποκτά νέα, ιδιαίτερα ανησυχητική διάσταση, καθώς αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να έχουν εντοπίσει ιρανικά σχέδια για πιθανή επίθεση με «βρώμικη βόμβα» ή χημικά όπλα στην Ουάσιγκτον.

Την ίδια ώρα, αποκαλύπτεται η ύπαρξη μιας νέας αμερικανικής πυρηνικής βόμβας, με την ονομασία B94, η οποία ενδέχεται να προορίζεται για την καταστροφή βαθιά οχυρωμένων υπόγειων εγκαταστάσεων. Οι δύο εξελίξεις καταγράφονται ενώ συνεχίζεται η στρατιωτική και διπλωματική αντιπαράθεση γύρω από το Ιράν, χωρίς ωστόσο να προκύπτει ότι συνδέονται επιχειρησιακά.

CNN: Σχέδια για χτύπημα στην αμερικανική πρωτεύουσα

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του CNN, που επικαλείται επτά Αμερικανούς αξιωματούχους, οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν συγκεντρώσει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Τεχεράνη εξετάζει επιθέσεις εναντίον υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ.

Τα πιθανά σενάρια περιλαμβάνουν τη χρήση αυτοσχέδιου μηχανισμού διασποράς ραδιενεργού υλικού ή χημικών όπλων.

Δεν υπάρχουν, πάντως, στοιχεία ότι το Ιράν έχει αποφασίσει να πραγματοποιήσει επίθεση, ενώ παραμένει αμφίβολο εάν διαθέτει την επιχειρησιακή δυνατότητα να υλοποιήσει ένα τέτοιο σχέδιο.

Ωστόσο, δύο πηγές του CNN επισημαίνουν ότι οι πληροφορίες περιλαμβάνουν συγκεκριμένους στόχους και τοποθεσίες, προκαλώντας κινητοποίηση των αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί διαδοχικές συσκέψεις για την αξιολόγηση της απειλής και την προετοιμασία σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Η ανησυχία αποτυπώθηκε και στην απόφαση της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (Secret Service) να μεταφέρει την περασμένη εβδομάδα τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε στρατιωτική κατοικία, εν μέσω αυξημένων μέτρων προστασίας.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος διαβεβαιώνει ότι παρακολουθεί τις πιθανές απειλές, υπογραμμίζοντας πως δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αξιόπιστες απειλές κατά της αμερικανικής επικράτειας.

Τι φοβούνται οι αμερικανικές υπηρεσίες

Μια «βρώμικη βόμβα» δεν αποτελεί πυρηνικό όπλο. Χρησιμοποιεί συμβατικά εκρηκτικά για τη διασπορά ραδιενεργών υλικών, με δυνητικές συνέπειες για τη δημόσια υγεία, τη μόλυνση μιας περιοχής και την ασφαλή χρήση της.

Η άμεση καταστροφική της ισχύς είναι πολύ μικρότερη από εκείνη μιας πυρηνικής βόμβας, ωστόσο μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση και μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Πρόσθετη ανησυχία προκαλούν πληροφορίες για ιρανικές επικοινωνίες στις οποίες γίνεται λόγος για υλικά κατασκευής βομβών που ενδέχεται να έχουν αποκρυφτεί στις ΗΠΑ.

Η ύπαρξή τους δεν έχει επιβεβαιωθεί, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι διαφωνούν ως προς την αξιοπιστία των σχετικών ισχυρισμών.

Οι υπηρεσίες εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο χρήσης χημικών όπλων εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, με ιδιαίτερη έμφαση στην επάρκεια του προστατευτικού εξοπλισμού και της εκπαίδευσης.

Η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί ενδεχόμενης χρήσης χημικών όπλων, χαρακτηρίζοντάς τους ψευδείς και κατασκευασμένους, χωρίς να απαντήσει ρητά στις αναφορές για «βρώμικη βόμβα».

The War Zone: Η άγνωστη πυρηνική βόμβα B94

Στην άλλη πλευρά της αντιπαράθεσης, μια διαφορετική αποκάλυψη επαναφέρει στο προσκήνιο τις πυρηνικές δυνατότητες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως αποκάλυψε στις 16 Νοεμβρίου το εξειδικευμένο The War Zone, η ονομασία B94 εμφανίζεται σε έγγραφο της Επιτροπής Πιστώσεων της αμερικανικής Γερουσίας, που συνοδεύει σχέδιο χρηματοδότησης για το οικονομικό έτος 2027.

Το έγγραφο προβλέπει 77,108 εκατ. δολάρια για τη νέα βόμβα, χωρίς να διευκρινίζει τα χαρακτηριστικά, την ισχύ ή τον επιχειρησιακό προορισμό της.

Πρόκειται για την πρώτη νέα ονομασία αμερικανικής πυρηνικής βόμβας αεροπορικής ρίψης εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Το κονδύλι εντάσσεται στις δραστηριότητες της Εθνικής Υπηρεσίας Πυρηνικής Ασφάλειας (NNSA), η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και τον εκσυγχρονισμό του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου.

NEW: US Senate budget draft lists a new nuclear bomb called the B94, the first new bomb name in decades.



Stanford expert Jeffrey Lewis said the B94 “appears” to be a known program for a bomb that can destroy deeply buried targets such as underground bunkers.… — Clash Report (@clashreport) November 16, 2026

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο κατά πόσο η B94 ταυτίζεται με το ήδη γνωστό πρόγραμμα Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A), το οποίο βρίσκεται υπό ανάπτυξη τουλάχιστον από το 2022.

Το συγκεκριμένο σύστημα σχεδιάζεται για την προσβολή ιδιαίτερα ανθεκτικών και βαθιά θαμμένων εγκαταστάσεων, οι οποίες δεν μπορούν να καταστραφούν εύκολα με συμβατικά όπλα.

Ο ειδικός στα πυρηνικά όπλα Τζέφρι Λιούις εκτιμά ότι η νέα ονομασία ενδέχεται να αφορά εξειδικευμένο πυρηνικό όπλο διείσδυσης στο έδαφος.

Επίσημη επιβεβαίωση της ταύτισης B94 και NDS-A δεν υπάρχει.

Οι υπόγειες εγκαταστάσεις του Ιράν και οι στόχοι των ΗΠΑ

Η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων για βαθιά οχυρωμένους στόχους συνδέεται με ευρύτερες στρατηγικές ανάγκες της Ουάσιγκτον.

Η Ρωσία διαθέτει σημαντικές υπόγειες εγκαταστάσεις διοίκησης, όπως το συγκρότημα Κοσβίνσκι Κάμεν στα Ουράλια, ενώ η Κίνα επεκτείνει τις υποδομές πυραυλικών σιλό και κατασκευάζει μεγάλα υπόγεια κέντρα διοίκησης.

Αντίστοιχες εγκαταστάσεις αναπτύσσουν το Ιράν και η Βόρεια Κορέα, επιδιώκοντας να προστατεύσουν στρατηγικές υποδομές από ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα.

Στην περίπτωση του Ιράν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπόγεια εγκατάσταση Pickaxe Mountain, η οποία θεωρείται εξαιρετικά δύσκολος στόχος για συμβατικά όπλα.

Το The War Zone επισημαίνει, ωστόσο, ότι η πιθανότητα πραγματικού αμερικανικού πυρηνικού πλήγματος στη συγκεκριμένη εγκατάσταση θεωρείται εξαιρετικά περιορισμένη.

Η ανάπτυξη της B94 δεν αποτελεί ένδειξη απόφασης για επίθεση στο Ιράν, αλλά εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της αμερικανικής πυρηνικής αποτροπής.

Διπλωματικό αδιέξοδο και κίνδυνος κλιμάκωσης

Οι αποκαλύψεις έρχονται ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα.

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι η αυξανόμενη στρατιωτική και οικονομική πίεση ενδέχεται να ωθήσει την Τεχεράνη σε επικίνδυνες επιλογές.

Στο μεταξύ, οι υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν το Κογκρέσο για την ανάγκη ανανέωσης κρίσιμης νομοθεσίας περί παρακολουθήσεων, καθώς οι υφιστάμενες εγκρίσεις ισχύουν έως τον Μάρτιο του 2027.

Το κρίσιμο στοιχείο παραμένει η διάκριση ανάμεσα σε πληροφορίες για πιθανά σχέδια, στρατιωτικές δυνατότητες και πραγματικές αποφάσεις επίθεσης. Καμία από τις δύο αποκαλύψεις δεν τεκμηριώνει ότι έχει αποφασιστεί η χρήση μη συμβατικών όπλων, ενώ η συνέχιση της αντιπαράθεσης διατηρεί υψηλό τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης.

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