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Μια νέα πυρηνική βόμβα με την κωδική ονομασία B94 περιλαμβάνεται σε έγγραφο της Επιτροπής Πιστώσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, αποκαλύπτοντας ένα μέχρι σήμερα άγνωστο πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικού οπλοστασίου. Πρόκειται για την πρώτη νέα ονομασία αεροπορικά μεταφερόμενης πυρηνικής βόμβας εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια.

Για το οικονομικό έτος 2027 προβλέπεται κονδύλι ύψους 77,108 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο των προγραμμάτων διαχείρισης και εκσυγχρονισμού του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου. Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται πώς θα αξιοποιηθεί η χρηματοδότηση, ούτε δίνονται πληροφορίες για τις τεχνικές δυνατότητες και την αποστολή της B94.

Ειδικοί εκτιμούν ότι η Β94 ενδέχεται να προορίζεται για την καταστροφή βαθιά θαμμένων και ιδιαίτερα οχυρωμένων εγκαταστάσεων, με το Ιράν να βρίσκεται στο επίκεντρο των σχετικών εκτιμήσεων. Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τον συγκεκριμένο στόχο.

NEW: US Senate budget draft lists a new nuclear bomb called the B94, the first new bomb name in decades.



Stanford expert Jeffrey Lewis said the B94 “appears” to be a known program for a bomb that can destroy deeply buried targets such as underground bunkers.… — Clash Report (@clashreport) November 16, 2026

Η χρηματοδότηση των 77 εκατ. δολαρίων και τα αναπάντητα ερωτήματα

Όπως αποκάλυψε στις 16 Νοεμβρίου ο ιστότοπος The War Zone (TWZ), η αναφορά στην B94 εντοπίστηκε σε έκθεση 179 σελίδων που συνοδεύει το νομοσχέδιο χρηματοδότησης των τομέων Ενέργειας και Υδάτινων Πόρων.

Το ποσό των 77.108.000 δολαρίων αποτελεί εξ ολοκλήρου νέα πίστωση και εντάσσεται στα προγράμματα διαχείρισης και εκσυγχρονισμού του πυρηνικού οπλοστασίου της Εθνικής Υπηρεσίας Πυρηνικής Ασφάλειας (NNSA). Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται τα W80-4, W87-1, W93 και B61-13.

Παρά τη σημαντική χρηματοδότηση, το έγγραφο δεν περιέχει καμία πρόσθετη πληροφορία για την ισχύ, τις προδιαγραφές ή το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης της B94.

The U.S. Senate’s proposed 2027 budget includes $77.1 million for a new nuclear bomb called the B94. It would be the first new U.S. nuclear bomb designation since 1991. Experts believe the bomb may be designed to destroy deeply buried targets, including underground bunkers. The U.S. government has not officially confirmed the bomb’s purpose. November 16, 2026

Το σενάριο για τις υπόγειες εγκαταστάσεις του Ιράν

Το The War Zone συνδέει το νέο πρόγραμμα με το Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A), ένα υπό ανάπτυξη πυρηνικό σύστημα αεροπορικής ρίψης. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για όπλο που θα μπορούσε να πλήττει βαθιά θαμμένες εγκαταστάσεις, προστατευμένες από μεγάλα στρώματα εδάφους, βράχων και οπλισμένου σκυροδέματος.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα η ιρανική υπόγεια εγκατάσταση Pickaxe Mountain, η οποία έχει συνδεθεί με τις ανησυχίες για τη δυνατότητα της Τεχεράνης να προστατεύει κρίσιμες υποδομές σε μεγάλο βάθος. Δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων μέσα στον Νοέμβριο ενίσχυσαν τη συζήτηση, αναφέροντας ότι θα αποτελούσε «θαύμα» να μη χρησιμοποιήσουν οι ΗΠΑ πυρηνικό όπλο εναντίον της.

Ο ειδικός σε θέματα πυρηνικών όπλων Τζέφρι Λιούις εκτίμησε ότι «η ονομασία παραπέμπει σε ένα εξειδικευμένο πυρηνικό όπλο διείσδυσης στο έδαφος». Η NNSA έχει επίσης περιγράψει την εξέλιξη του σχετικού προγράμματος ως «moving aggressively».

Πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε ότι η B94 ταυτίζεται με το NDS-A, ούτε ότι προορίζεται ειδικά για την αντιμετώπιση υπόγειων εγκαταστάσεων στο Ιράν.

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