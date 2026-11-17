Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ισχυρή καταιγίδα, συνοδευόμενη από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, έπληξε το βράδυ της Δευτέρας, 16/11, τα Ιωάννινα, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετές περιοχές της πόλης.

Η ένταση της βροχόπτωσης ήταν τέτοια, ώστε μέσα σε λίγα λεπτά μεγάλες ποσότητες νερού συσσωρεύτηκαν στο οδικό δίκτυο, μετατρέποντας αρκετούς δρόμους σε χειμάρρους. Η διέλευση οχημάτων και πεζών έγινε ιδιαίτερα δύσκολη σε αρκετά σημεία.

Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, το σοβαρότερο πρόβλημα από τη συσσώρευση υδάτων καταγράφηκε μέχρι στιγμής στην Ελεούσα, στο ύψος της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη. Η κατάσταση ανάγκασε οδηγούς να ακινητοποιήσουν τα οχήματά τους, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής για την άντληση των νερών.

Από την έναρξη της κακοκαιρίας, σε ετοιμότητα βρίσκονται η Πολιτική Προστασία, η Πυροσβεστική και η Τροχαία, με τις αρμόδιες δυνάμεις να παρεμβαίνουν όπου εντοπίζονται προβλήματα.

Η βροχόπτωση έχει πλέον σταματήσει, ωστόσο οι οδηγοί καλούνται να διατηρούν χαμηλές ταχύτητες και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους.

Διαβάστε επίσης:

Ζεφύρι: Οι δραματικές στιγμές του εγκλωβισμού των δύο πυροσβεστών στο υπόγειο – Τα ευρήματα και τα κρίσιμα ερωτήματα (Video)

Μεσολόγγι: Θεατρική έξοδος κατέληξε σε τραγωδία – 79χρονη παραπάτησε και έπεσε, χτύπησε στο κεφάλι και πέθανε

Απίθανη απάτη στην Πάτρα: Άρπαξαν 85.000 ευρώ από ηλικιωμένη με το πρόσχημα ότι θα τα φωτογράφιζε drone της εφορίας











