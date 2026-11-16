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Νέες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες, Ηλίας Βαλάτσος, 44 ετών, και Γιώργος Ζυμπίδης, 23 ετών, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο Ζεφύρι, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ο 44χρονος φέρεται να έχασε την ισορροπία του στο τελευταίο σκαλοπάτι της σκάλας που οδηγούσε στο υπόγειο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου. Κατά την πτώση, η εξάρτηση της αναπνευστικής συσκευής του πιάστηκε σε σταθερή σιδερόβεργα, με συνέπεια να εγκλωβιστεί και να μην μπορεί να κινηθεί.

Ο Ηλίας Βαλάτσος επιχείρησε να απελευθερωθεί, βγάζοντας το δεξί γάντι του προκειμένου να ξεκουμπώσει την εξάρτηση που συγκρατούσε τη φιάλη οξυγόνου. Η προσπάθειά του, ωστόσο, δεν είχε αποτέλεσμα.

Σε απόσταση περίπου 8-10 μέτρων βρισκόταν ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης, μέσα σε πυκνό καπνό. Ο νεαρός προσπαθούσε να προσανατολιστεί ψηλαφώντας τους τοίχους, μέχρι που έφτασε σε παράθυρα από τα οποία έβλεπε φως, αναζητώντας διέξοδο από το υπόγειο.

Η αυξημένη σωματική καταπόνηση και ο πανικός φαίνεται πως επιβάρυναν ακόμη περισσότερο τις συνθήκες. Οι αναπνευστικές συσκευές έχουν υπό φυσιολογικές συνθήκες αυτονομία περίπου 30 λεπτών, ωστόσο η έντονη αναπνευστική προσπάθεια μπορεί να μειώσει τον διαθέσιμο χρόνο ακόμη και στα 10-12 λεπτά.

Όταν τελείωσε το οξυγόνο της συσκευής του, ο 23χρονος φέρεται να έβγαλε τη μάσκα, προσπαθώντας να αναπνεύσει στον γεμάτο καπνό χώρο. Ιδιαίτερη σημασία έχει το εύρημα της ιατροδικαστικής έκθεσης, σύμφωνα με το οποίο η ποσότητα αιθάλης που εντοπίστηκε στον οργανισμό του ήταν τέσσερις έως πέντε φορές μεγαλύτερη από εκείνη του 44χρονου συναδέλφου του. Το εύρημα αυτό εκτιμάται ότι ενισχύει το ενδεχόμενο να είχε αφαιρέσει τη μάσκα του αρκετά νωρίτερα.

Το μυστήριο με τη φιάλη οξυγόνου του 44χρονου

Ένα σημαντικό στοιχείο που προέκυψε από την αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) αφορά τη φιάλη πεπιεσμένου αέρα που χρησιμοποιούσε ο Ηλίας Βαλάτσος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αρμόδιοι δεν την εντόπισαν κατά την έρευνα στον χώρο, καθώς είχε ήδη περισυλλεχθεί, αναγομωθεί και τοποθετηθεί σε διαφορετική αναπνευστική συσκευή, χωρίς να είναι γνωστό πού βρίσκεται σήμερα.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ερωτήματα, καθώς επρόκειτο για πειστήριο που έπρεπε να παραμείνει ανέπαφο μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η εισπνοή μεγάλης ποσότητας αιθάλης, δηλαδή καπνού, καταγράφεται ως πιθανή αιτία θανάτου των δύο πυροσβεστών, σύμφωνα με τα ευρήματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών.

Κατά τις εξετάσεις δεν εντοπίστηκαν θανατηφόρες κακώσεις, παρά μόνο τραύματα στην περιοχή της κνήμης. Διαπιστώθηκε, επίσης, πνευμονικό οίδημα, το οποίο μπορεί να σχετίζεται με τον συγκεκριμένο μηχανισμό θανάτου.

Για την πληρέστερη διερεύνηση της υπόθεσης αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, μέσω των οποίων θα προσδιοριστεί, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα στον οργανισμό των δύο πυροσβεστών.

Η επιχείρηση κατάσβεσης και ο εγκλωβισμός στο υπόγειο

Το πλήρωμα του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού έφτασε πρώτο στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, έπειτα από την ειδοποίηση για την πυρκαγιά το πρωί του Σαββάτου, 14/11.

Οι τρεις πυροσβέστες ανέπτυξαν τις μάνικες υψηλής πίεσης και μπήκαν στο κτίριο με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό: Κράνη, πυράντοχες στολές, γάντια και αναπνευστικές συσκευές με φιάλες οξυγόνου. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το υπόγειο, από όπου αναδυόταν πυκνός μαύρος καπνός. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, οι δύο άνδρες φέρεται να έπεσαν από την περιστρεφόμενη σκάλα.

Ο τρίτος συνάδελφός τους επιχείρησε να τους προσεγγίσει για να τους βοηθήσει, αλλά αναγκάστηκε να σταματήσει όταν τελείωσε το οξυγόνο στη δική του συσκευή. «Αντιλήφθηκα το συνάδελφό μου πεσμένο δίπλα στη σκάλα, προσπάθησα να τον βοηθήσω, όμως εκείνη τη στιγμή μου τελείωσε το οξυγόνο και εγκατέλειψα την προσπάθειά μου. Έκανα μερικά βήματα και μετά έχασα τις αισθήσεις μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι σοροί των δύο πυροσβεστών εντοπίστηκαν τελικά στο υπόγειο. Ο 44χρονος βρισκόταν κάτω από το τελευταίο σκαλοπάτι, ενώ ο 23χρονος εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου πέντε μέτρων, προς το εσωτερικό του χώρου.

Συγκινητικό αντίο στον 23χρονο από τον Πυροσβεστικό Σταθμό όπου υπηρετούσε

Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη τελετή αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Ζυμπίδη οι συνάδελφοί του στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, όπου υπηρετούσε. Ο 23χρονος έχασε τη ζωή του μαζί με τον 44χρονο Ηλία Βαλάτσο, κατά την επιχείρηση στο εγκαταλελειμμένο κτίριο του Ζεφυρίου.

Το απόγευμα, η νεκρώσιμη πομπή πέρασε από τον σταθμό, όπου είχαν συγκεντρωθεί πυροσβέστες, συγγενείς και φίλοι για να τον αποχαιρετήσουν. Λίγο μετά τις 17:30, οι συνάδελφοί του παρατάχθηκαν σε στάση προσοχής, ενώ τα οχήματα είχαν αναμμένους τους φάρους και τις σειρήνες τους. Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή και η τελετή ολοκληρώθηκε με το «Αθάνατος».

Στη συνέχεια, η αυτοκινητοπομπή αναχώρησε για την Καστοριά, τόπο καταγωγής του νεαρού, όπου την Τρίτη θα τελεστεί η κηδεία του. Σε διάφορα σημεία της διαδρομής, πυροσβεστικά οχήματα θα παρατάσσονται με αναμμένους φάρους και σειρήνες, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον συνάδελφό τους.

ΕΔΕ για τις ευθύνες και τα κενά στην επιχείρηση

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), με αντικείμενο τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο των δύο πυροσβεστών.

Οι έρευνες καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα της επιχείρησης. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται γιατί οι δύο άνδρες δεν κατάφεραν να βγουν από το υπόγειο, παρά τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας που διέθεταν, αλλά και πόσο οξυγόνο είχε απομείνει στις φιάλες τους.

Παράλληλα, διερευνάται πόσο καθυστέρησε να γίνει αντιληπτό ότι το πλήρωμα με κωδικό «10-24» δεν είχε επιστρέψει από το εσωτερικό του κτιρίου.

Στο «μικροσκόπιο» η οικογένεια από το σπίτι της οποίας ξεκίνησε η φωτιά

Παράλληλα με την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου των πυροσβεστών, συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Την Τρίτη, 17/11, αναμένεται να απολογηθούν η μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της τετραμελούς οικογένειας, οι οποίες κατηγορούνται για την υπόθεση. Στη μητέρα έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για εμπρησμό με συνέπεια τον θάνατο άλλων ανθρώπων.

Κατά την προανακριτική διαδικασία, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να παραδέχθηκαν ότι μία από τις κόρες πέταξε στάχτες από το σημείο όπου ζεσταινόταν η οικογένεια πάνω σε σωρό απορριμμάτων στο κλιμακοστάσιο, προκαλώντας την εκδήλωση της φωτιάς.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τον 44χρονο πατέρα της οικογένειας, για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

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