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16.11.2026 22:00

Επιστολή των βουλευτών Μπιλιράκη και Σνάιντερ στον Ρούμπιο για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Οι πέντε παρεμβάσεις που ζητούν

16.11.2026 22:00
rubio

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Πέντε παρεμβάσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο ζητούν από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, οι βουλευτές Γκας Μπιλιράκης και Μπραντ Σνάιντερ.

Με κοινή επιστολή τους, καλούν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να θέσει τις ανησυχίες των ΗΠΑ απευθείας στην Τουρκία και τη Λιβύη και να συντονίσει τις ενέργειές της με την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο.

Αφορμή για τη διακομματική παρέμβαση αποτελεί η επικύρωση του μνημονίου οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών από το λιβυκό κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα, οι δύο νομοθέτες ζητούν από την αμερικανική διπλωματία:

  • Να θέσει απευθείας σε Τούρκους και Λίβυους αξιωματούχους τις ανησυχίες της για τις επιπτώσεις του μνημονίου στην ασφάλεια της περιοχής.
  • Να ξεκαθαρίσει ότι η διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης στη Λιβύη δεν μπορεί να προσφέρει νομιμοποίηση σε αβάσιμες θαλάσσιες διεκδικήσεις που συνδέονται με την «Γαλάζια Πατρίδα».
  • Να διατηρήσει τη στήριξή της στην πολιτική επανένωση της Λιβύης, με στόχο μια κυρίαρχη χώρα, χωρίς αθέμιτη ανάμειξη από το εξωτερικό.
  • Να επιβεβαιώσει εκ νέου την αμερικανική υποστήριξη στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα, στη διευθέτηση των θαλάσσιων διαφορών με ειρηνικά μέσα και στα θαλάσσια δικαιώματα των συμμάχων των ΗΠΑ.
  • Να συντονιστεί με την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να προστατευθεί η ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.

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