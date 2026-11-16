Επιστολή των βουλευτών Μπιλιράκη και Σνάιντερ στον Ρούμπιο για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Οι πέντε παρεμβάσεις που ζητούν

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Πέντε παρεμβάσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο ζητούν από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, οι βουλευτές Γκας Μπιλιράκης και Μπραντ Σνάιντερ.
Με κοινή επιστολή τους, καλούν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να θέσει τις ανησυχίες των ΗΠΑ απευθείας στην Τουρκία και τη Λιβύη και να συντονίσει τις ενέργειές της με την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο.
Αφορμή για τη διακομματική παρέμβαση αποτελεί η επικύρωση του μνημονίου οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών από το λιβυκό κοινοβούλιο.
Συγκεκριμένα, οι δύο νομοθέτες ζητούν από την αμερικανική διπλωματία:
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