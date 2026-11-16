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16.11.2026 08:46

One Channel: Ξαναρχίζει εκπομπές ο Σταμάτης Ζαχαρός

16.11.2026 08:46
STAMATIS_ZAXAROS_ONE+

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Από την ερχόμενη Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου, ο Σταμάτης Ζαχαρός ξαναρχίζει εκπομπή σε καθημερινή βάση στο One Channel.

Πριν από περίπου ένα μήνα ο σταθμός είχε αποπέμψει τον δημοσιογράφο. Τότε, είχε προκαλέσει κοινωνικό σάλο από την εκποπμπή «Εδώ*» με το αλήστου μνήμης, άηθες σχόλιο «μήπως δεν ήταν στο τρένο» για την αγνοούμενη του δυστυχήματος των Τεμπών, Εριέτα Μόλχο, και έναν παραλληλισμό με τους νεκρούς στην εξέγερση του Πολυτεχνείου επι χούντας.

Τότε ο σταθμός εμφανιζόταν ενοχλημένος για αυτό που είχε συμβεί στη συχνότητα του.

Από την ερχόμενη Δευτέρα όμως στις 19.00 ο Ζαχαρός θα παρουσιάζει Δευτέρα με Παρασκευή την εκπομπή «Αλλιώς», στη θέση της παλιάς του εκπομπής, του «Εδώ*», που παρουσίαζε προσωρινά ο Βαγγέλης Καποδίστριας…

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