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12.10.2026 16:07

Τέλος από το ONE Channel ο Σταμάτης Ζαχαρός

12.10.2026 16:07
zaxaros

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Αιφνίδια ολοκληρώθηκε η συνεργασία του Σταμάτη Ζαχαρού με το ONE Channel, έπειτα από συνάντηση που είχε ο δημοσιογράφος με τη διοίκηση του σταθμού. Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω των social media, η απόφαση για τη διακοπή της συνεργασίας τού ανακοινώθηκε αργά το βράδυ, με τον ίδιο να κάνει λόγο για μια εξέλιξη που δεν του αιτιολογήθηκε.

Ο δημοσιογράφος αποχαιρέτησε την εκπομπή του κάνοντας τον απολογισμό της πορείας του, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τη διοίκηση του καναλιού, τους συνεργάτες του, τους ανθρώπους που φιλοξενήθηκαν στην εκπομπή και, φυσικά, το τηλεοπτικό κοινό.

Στην ανάρτησή του, ο Σταμάτης Ζαχαρός, σημείωσε, ότι η συνεργασία του με το ONE Channel έφτασε στο τέλος της αιφνιδίως, εκφράζοντας την έκπληξή του για τον τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκε για την απόφαση.

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