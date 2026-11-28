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Μια πεντανόστιμη συνταγή για τραγανές σκοπελίτικες στριφτές πίτες, γεμιστές με πράσο, σπανάκι και τυρί που θα ετοιμάσετε με σπιτικό φύλλο αέρος.

Μια τεχνική που δεν είναι τόσο δύσκολη να την κατακτήσετε και μια γεύση που θα σας μείνει αξέχαστη.

Υλικά για τη Συνταγή

500 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ. με υψηλή πρωτείνη (για τσουρέκια), κοσκινισμένο

1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

260ml νερό χλιαρό

100 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο

1 ½ κουταλιά της σούπας λάδι

Για τη γέμιση

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

5 κλωνάρια πράσου (ψιλοκομμένα)

1 συσκευασία σπανάκι κατεψυγμένο ή 500 γραμμάρια φρέσκο

2 καρότα, τριμμένα (προαιρετικά)

1 ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι ή λιγότερο αν είναι πολύ αλμυρή η φέτα

1 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι

1 φλιτζάνι φέτα, χοντροτριμμένη

Για την επάλειψη

1 κρόκος αυγού (προαιρετικά)

1 κουταλιά της σούπας σουσάμι άσπρο και μαύρο

Εκτέλεση

1. Ετοιμάστε τη ζύμη.Σε ένα μπολ, ανακατέψτε το αλεύρι, το νερό και το αλάτι και ζυμώστε καλά για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να έχετε μια λεία ζύμη που δεν θα κολλάει.Χωρίστε την ελαφρώς σφιχτή ζύμη σε 6 ίσα μέρη και πλάστε τα σε μπάλες με τα χέρια σας.

2. Ανοίξτε την κάθε μία μπάλα χρησιμοποιώντας έναν πλάστη ή ένα παρόμοιο εργαλείο στο μέγεθος ενός πιάτου του γλυκού και τοποθετήστε τις στρώσεις ζύμης σε ένα πιάτο, αλείφοντας καλά παντού με μίγμα λιωμένου βουτύρου και λαδιού ανάμεσα σε κάθε στρώση. Τα ζυμαράκια δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να στεγνώσουν.Σκεπάστε με πλαστική μεμβράνη και αφήστε να ξεκουραστούν σε θερμοκρασία δωματίου για 1 ώρα.

3. Στο μεταξύ, ετοιμάστε τη γέμιση. Σοτάρετε τα πράσα σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο, προσθέστε τα καρότα και το σπανάκι ανά 2-3 λεπτά, μαγειρεύοντας και ανακατεύοντας μέχρι το σπανάκι να αποβάλει τα υγρά του και να τα απορροφήσει έπειτα. Αλατοπιπερώστε, μεταφέρετε τη γέμιση σε ένα μπολ και αφήστε την να κρυώσει.

4. Πάρτε μία από τις ξεκουρασμένες ζύμες και τοποθετήστε την σε ένα σεντόνι ή βαμβακερό τραπεζομάντιλο.Χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων σας, τεντώστε απαλά τη ζύμη από μέσα προς τα έξω, με απαλές κινήσεις, τραβώντας την και κάνοντάς την όσο το δυνατόν πιο λεπτή. Απλώστε μια σειρά από τη γέμιση στην άκρη της ανοιχτής ζύμης, βάλτε και την τριμμένη φέτα, τυλίξτε την σε ρολό και στριφογυρίστε την σαν σαλίγκαρο.

5. Τοποθετήστε τους σαλίγκαρους σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα και αλείψτε ξανά τον καθένα με λιωμένο βούτυρο.Αλείψτε την επιφάνεια με κρόκο αυγού, αν θέλετε και πασπαλίστε με σουσάμι, άσπρο και μαύρο.

6. Ψήστε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 200ο C (με αέρα) για 30-40 λεπτά, ελέγχοντας τις πίτες συχνά.

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