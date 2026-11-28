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Η ελληνική κυβέρνηση έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση της συμφωνίας Γερμανίας, Αυστρίας, Ολλανδίας, Δανίας με τη Ρουάντα για την δημιουργία του λεγόμενου «κόμβου επιστροφής», ο οποίος ανακοινώθηκε στις 16 Νοεμβρίου στη Βιέννη. Επιβεβαιώνεται, η βαθιά εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης στους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς και την πολεμική προετοιμασία της ΕΕ, αναπόσπαστο στοιχείο της οποίας είναι η απάνθρωπη πολιτική σε βάρος των προσφύγων και μεταναστών, θυμάτων των πολεμικών συγκρούσεων.

Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα στην Ελλάδα, που αποκάλυψε από την πρώτη στιγμή το βαθιά αντιδραστικό περιεχόμενο του νέου Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το κατήγγειλε και σήμερα διεκδικεί χωρίς περιστροφές και αστερίσκους την κατάργησή του. Στο ίδιο πλαίσιο, εδώ και καιρό, προειδοποιεί για τον εκτρωματικό χαρακτήρα των σχεδιασμών για τους λεγόμενους «κόμβους επιστροφής» – δηλαδή τα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης απελπισμένων και ξεριζωμένων ανθρώπων σε τρίτες χώρες, κυρίως στην Αφρική – που προβλέφθηκαν με τον απαράδεκτο «Κανονισμό για τις επιστροφές» σε υλοποίηση των κατευθύνσεων του Συμφώνου. Σε αντίθεση με τις δυνάμεις της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα Τσίπρα, που είτε σκορπούσαν αυταπάτες για τις δυνατότητες της διαπραγμάτευσης είτε μιλούσαν για την «καλή» εκδοχή του Συμφώνου, ενώ ακόμα και τώρα εξακολουθούν να επικαλούνται τις «ευρωπαϊκές αξίες» και το «κράτος δικαίου» της ΕΕ ζητώντας άλλες «αποτελεσματικότερες λύσεις».

Οι ανακοινώσεις της Βιέννης επιβεβαίωσαν το σκληρό παζάρι των κυβερνήσεων, για τα περισσότερα δυνατά οφέλη που μπορεί να εξασφαλίσει κάθε αστική τάξη. Καμία ουσιαστική ενημέρωση δεν παρασχέθηκε και το κεντρικό συμπέρασμα ήταν ότι «οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται». Ως «τεχνικές λεπτομέρειες» παρουσιάζονται τα κρίσιμα ζητήματα που ακόμα βρίσκονται στο τραπέζι των κυνικών διαπραγματεύσεων, όπως το κόστος, τα ανταλλάγματα, το είδος των εγκαταστάσεων για τους εξοβελισμένους μετανάστες και πρόσφυγες, τον υπεύθυνο για την διεξαγωγή της απέλασης-μεταγωγής (εμπλέκοντας και την Frontex σ’ αυτό το ρόλο), τον χρόνο παραμονής στη Ρουάντα, την υποχρεωτικότητα ή μη της απέλασης στις χώρες καταγωγής, το εφαρμοζόμενο δίκαιο και τη δικαιοδοσία κ.ά.

Ταυτόχρονα, αναδείχθηκαν οι οξύτατες αντιθέσεις στο εσωτερικό της ΕΕ γύρω από γενικότερα γεωπολιτικά συμφέροντα και αντιπαραθέσεις, που κρύβονται πίσω από το μανδύα των ανησυχιών για την «αποτελεσματικότητα» και τις «νομικές εγγυήσεις» (π.χ. αντιρρήσεις Ισπανίας και Γαλλίας). Πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για την Ισπανία των σφαγών ξεριζωμένων στη Θέουτα και τη Μελίγια ή τη Γαλλία της πολιτικής «μηδενικού σημείου εγκατάστασης προσφύγων και μεταναστών». Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατακραυγή, προκρίνεται από την ομάδα των πέντε (κυβερνήσεις Ελλάδας, Γερμανίας, Αυστρίας, Ολλανδίας, Δανίας) η λύση μιας περιόδου «πιλοτικής εφαρμογής».

Οι προκλητικές διακηρύξεις για σεβασμό στο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο δεν μπορούν να αποκρύψουν την παραβίαση στοιχειωδών δικαιωμάτων και εγγυήσεων, που θεωρητικά εξακολουθούν να ισχύουν σ’ αυτό έστω το κουρελιασμένο αποκαλούμενο «ανθρωπιστικό διεθνές δίκαιο». Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι ήδη έχει ανοίξει η συζήτηση για την ανάγκη αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Ανθρώπου και της Συνθήκης της Γενεύης για τους Πρόσφυγες. Ορισμένα ζητήματα είναι αποκαλυπτικά:

Το κανονιστικό πλαίσιο της προσωπικής κατάστασης ενός ατόμου πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια και δεν μπορεί να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Οι συνθήκες στέρησης της προσωπικής ελευθερίας και ο εξαναγκασμός σε εκτοπισμό ανθρώπων από έναν τόπο σε έναν άλλον με οικονομικά ανταλλάγματα, είναι απόδειξη ενός καθεστώτος πλήρους αυθαιρεσίας και αγριότητας.

Οι γενικόλογες αναφορές ότι «το υπό διαμόρφωση πλαίσιο θα εδράζεται πλήρως στο ευρωενωσιακό, το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της Ρουάντα», χωρίς δηλαδή να έχουν καν προσδιοριστεί ζητήματα δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, δεν αποτελούν «εκκρεμότητα», αλλά σύγχρονη βαρβαρότητα.

Η έλλειψη κάθε στοιχείου σύνδεσης των εκτοπιζόμενων ανθρώπων με τους τόπους όπου θα απελαύνονται, συνιστά κατάφωρη παραβίαση κάθε ανθρώπινης αξιοπρέπειας και προσβολή της ανθρώπινης προσωπικότητας. Όταν εκτοπίζεις έναν άνθρωπο, χωρίς την θέλησή του, αλλά αναγκαστικά, με την επιβολή πυγμής και βίας, σε έναν τόπο με τον οποίο δεν έχει καμία απολύτως σχέση και τον καταδικάζεις να μείνει εκεί, δεν ονομάζεται “κόμβος επιστροφής”. Ονομάζεται απαγωγή.

Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις για την «αναπτυσσόμενη οικονομία της Ρουάντα με ανάγκες εργατικού δυναμικού»και για την «διόρθωση της παγκόσμιας ανισορροπίας στις οικονομικές ευκαιρίες», που συνόδευσαν τις ανακοινώσεις για τον «κόμβο επιστροφής». Οι εξαγγελίες για την δήθεν δυνατότητα των εκτοπιζόμενων ανθρώπων για την απόκτηση άδειας διαμονής και εργασίας στη Ρουάντα, προκαλούν τη νοημοσύνη όλων των σκεπτόμενων ανθρώπων. Πώς αλλιώς εκτός από δουλεμπόριο μπορεί να χαρακτηριστεί αυτή η εξασφάλιση εργατικού δυναμικού, όταν γίνεται με όρους εξαναγκασμού; Οι δηλώσεις της ελληνικής κυβέρνησης για “δεύτερη ευκαιρία” και “θετικό αφήγημα” είναι εξοργιστικές.

Η πολεμική κλιμάκωση και προπαρασκευή, με την καθοριστική στήριξη και άμεση συμμετοχή της ΕΕ και των κυβερνήσεων, επιφέρει αναπόφευκτη αύξηση των προσφυγικών και μεταναστευτικών μετακινήσεων. Η προσφυγιά και η μετανάστευση δεν είναι «ατομική επιλογή» ούτε «έγκλημα», ώστε να γίνεται λόγος για την «αποτροπή» του με τιμωρητικά μέτρα απανθρωπιάς σε βάρος των μεταναστών και προσφύγων. Πουθενά και ποτέ, σε κανένα μέρος της γης και σε καμία στιγμή της ιστορίας, δεν έχει αποδειχθεί ότι ο αναγκαστικός ξεριζωμός των απελπισμένων ανθρώπων που ξεκινούν τα ταξίδια του τρόμου, με κίνδυνο ζωής, ακόμα και για τα παιδιά τους, «αποτρέπεται» με καταστολή. Η απανθρωπιά απέναντι σε πρόσφυγες και μετανάστες είναι δείκτης του πώς «μετριέται» η ανθρώπινη ζωή από τα αστικά επιτελεία ενάντια σε όλους τους λαούς.

Τα κυκλώματα των διακινητών δεν πρόκειται να αντιμετωπιστούν απ’ αυτούς που τα θρέφουν και τα αξιοποιούν για την εξασφάλιση φθηνών εργατικών χεριών και στον μεταξύ τους γεωπολιτικό ανταγωνισμό.

Τα ερωτήματα για το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων και των οικονομικών ανταλλαγμάτων που παζαρεύει η ελληνική κυβέρνηση με τη Ρουάντα, είναι πολλά και μεγάλα. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη και το μέχρι σήμερα χαμηλό επίπεδο των διπλωματικών σχέσεων, αφού ούτε η Ελλάδα έχει πρεσβεία στη Ρουάντα ούτε η Ρουάντα έχει πρεσβεία στην Ελλάδα, αλλά η εκπροσώπησή της πραγματοποιείται μέσω των πρεσβειών της στην Άγκυρα ή το Τελ Αβίβ.

*Η Κατερίνα Γεράκη είναι υπεύθυνη της Διατμηματικής Επιτροπής της ΚΕ του ΚΚΕ για τα Δικαιώματα των Μεταναστών και Προσφύγων

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