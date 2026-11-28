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Μια δημόσια επένδυση δεν ολοκληρώνεται όταν παραδίδεται ο εξοπλισμός και φωτογραφίζονται οι αιρετοί. Κρίνεται όταν οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν σταθερά και με ασφάλεια αυτό που πλήρωσαν. Η έρευνα του BN Cycling για τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα αναδεικνύει ακριβώς αυτή την απόσταση: ανάμεσα στις χρηματοδοτήσεις και στις προμήθειες, από τη μία, και στην πραγματική υπηρεσία μετακίνησης, από την άλλη.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες. Τον Ιούνιο του 2022 ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της αξιολόγησης προτάσεων 161 δήμων, με συνολική δημόσια δαπάνη 53.167.542,70 ευρώ. Ο σχεδιασμός περιλάμβανε ηλεκτρικά ποδήλατα, σταθμούς, συστήματα διαχείρισης και εργαλεία αποτίμησης των αποτελεσμάτων. Προβλεπόταν, μάλιστα, η αξιοποίηση δεδομένων για τον σχεδιασμό ποδηλατοδρόμων και άλλων παρεμβάσεων στις μετακινήσεις.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το ερώτημα παραμένει απολύτως πρακτικό: πόσα συστήματα λειτουργούν, πόσο χρησιμοποιούνται και ποιος εξασφαλίζει ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν;

Άλλο η έγκριση, άλλο τα ποδήλατα στον δρόμο

Όπως καταγράφει το BN Cycling, η αρχική χρηματοδοτική έγκριση για 161 δήμους δεν σημαίνει ότι ισάριθμα συστήματα παραδόθηκαν ταυτόχρονα στους πολίτες. Το έργο μεταφέρθηκε σε σημαντικό βαθμό ως δεύτερη φάση στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021–2027», ενώ οι διαδικασίες προμήθειας και εγκατάστασης εξελίσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς.

Η έρευνα παραθέτει και ενδεικτικούς προϋπολογισμούς: περίπου 247.746 ευρώ στην Παιανία, 309.838 ευρώ στην Κόρινθο, 310.000 ευρώ στο Πέραμα και 312.034 ευρώ στη Δράμα.

Στην περίπτωση του Περάματος, το ποσό αφορά 38 ηλεκτρικά ποδήλατα, τέσσερις σταθμούς με 40 θέσεις κλειδώματος και φόρτισης, λογισμικό και υπηρεσίες λειτουργίας για έναν χρόνο. Η διαίρεση αντιστοιχεί σε περίπου 8.150 ευρώ ανά ποδήλατο μαζί με τις υποδομές και τις υπηρεσίες. Δεν αποτελεί, συνεπώς, τιμή αγοράς του ίδιου του οχήματος ούτε αρκεί από μόνη της για συμπέρασμα περί υπερκοστολόγησης.

Αρκεί, όμως, για να καταλάβει κανείς γιατί η απόδοση αυτών των συστημάτων χρειάζεται μετρήσιμα στοιχεία και συνεχή έλεγχο.

Νέα Σμύρνη: Από την έναρξη στην προσωρινή απόσυρση

Η περίπτωση της Νέας Σμύρνης δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να ανατραπεί ένας σχεδιασμός όταν ο εξοπλισμός βγαίνει στον δημόσιο χώρο.

Στις 13 Μαΐου 2026, ο δήμος ανακοίνωσε την προσωρινή απόσυρση των ηλεκτρικών ποδηλάτων μετά από περιστατικά βανδαλισμού και κλοπής. Στην πρώτη φάση είχαν εγκατασταθεί 12 από τα συνολικά 45 ποδήλατα που είχε προμηθευτεί. Από αυτά, δύο υπέστησαν φθορές και έξι αφαιρέθηκαν παράνομα.

Τα αφαιρεθέντα ποδήλατα εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν. Η δημοτική αρχή εξήγησε ότι η απόσυρση ήταν απαραίτητη για να ενισχυθούν τα αντικλεπτικά και αντιβανδαλιστικά συστήματα από τον ανάδοχο.

Οι βανδαλισμοί έχουν συγκεκριμένους υπευθύνους. Η αντιμετώπισή τους, ωστόσο, αποτελεί αναγκαίο μέρος του σχεδιασμού μιας κοινόχρηστης υπηρεσίας. Η αντοχή, η προστασία και η γρήγορη επισκευή του εξοπλισμού καθορίζουν αν ο πολίτης θα βρίσκει ποδήλατο όταν το χρειάζεται.

Υπάρχουν διαδρομές, λείπει η αναλυτική εικόνα

Η εικόνα δεν είναι παντού ίδια και τα διαθέσιμα δεδομένα δεν επιτρέπουν ισοπεδωτικές κρίσεις. Σε ημερίδα του ΚΑΠΕ, τον Σεπτέμβριο του 2026, παρουσιάστηκαν αποτελέσματα για 111 δήμους: περισσότεροι από 25.000 πολίτες, πάνω από 140.000 διαδρομές και περίπου 600.000 χιλιόμετρα.

Στο Κορδελιό–Εύοσμο, σύμφωνα με δημοσιευμένο απολογισμό της συμμετοχής του δήμου στην ημερίδα, το σύστημα λειτουργούσε από τις 12 Ιουνίου με 53 ποδήλατα πόλης, δύο για ΑμεΑ και οκτώ σταθμούς. Στους πρώτους τρεις μήνες καταγράφηκαν 472 χρήστες, 562 διαδρομές και 1.248 χιλιόμετρα.

Η Ηγουμενίτσα, από την πλευρά της, ανακοίνωσε περισσότερους από 700 πιστοποιημένους χρήστες και 6.000 διαδρομές, σε σύστημα 56 συμβατικών και ηλεκτρικών ποδηλάτων με δέκα σταθμούς. Ο δήμος αναγνώρισε προβλήματα φθορών και βανδαλισμών, σημειώνοντας ότι λειτουργεί πρόγραμμα συντήρησης και υποστήριξης. Παρουσίασε επίσης παρεμβάσεις επέκτασης και διασύνδεσης ποδηλατοδρόμων.

Αυτοί οι αριθμοί είναι η αρχή της αξιολόγησης. Για να συγκριθούν οι επιδόσεις χρειάζονται κοινές περίοδοι αναφοράς, διαθέσιμος στόλος, ημέρες λειτουργίας και λειτουργικό κόστος. Ένα συνολικό πανελλαδικό άθροισμα δεν δείχνει ποιοι σταθμοί εξυπηρετούν καθημερινές ανάγκες και ποιοι παραμένουν αναξιοποίητοι.

Ο δύσκολος λογαριασμός μετά τον πρώτο χρόνο

Το πιο κρίσιμο ερώτημα αφορά τη συνέχεια. Η έρευνα του BN Cycling επισημαίνει περιπτώσεις στις οποίες η αρχική κάλυψη λειτουργίας ή δωρεάν υπηρεσιών συνδέεται με τον πρώτο χρόνο. Μετά χρειάζονται χρήματα για συντήρηση, ανταλλακτικά, επισκευές, ασφάλιση, τεχνική υποστήριξη και μεταφορά ποδηλάτων μεταξύ σταθμών.

Η ανησυχία αποτυπώθηκε και στην παρέμβαση του Κορδελιού–Ευόσμου στην ημερίδα του ΚΑΠΕ: ο δήμος ζήτησε σταθερό μηχανισμό χρηματοδότησης της λειτουργίας μετά τη λήξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και ενιαίο πρότυπο κανονισμού λειτουργίας. Επομένως, η βιωσιμότητα δεν εξασφαλίζεται απλώς επειδή βρέθηκαν κονδύλια για την αγορά. Απαιτεί δεσμευμένους πόρους και ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία.

Τα ερωτήματα

Από τους 161 δήμους που εγκρίθηκαν, πόσοι έχουν σύστημα που λειτουργεί σήμερα, πόσοι δεν έχουν ξεκινήσει και πόσοι το έχουν σταματήσει; Πόσες διαδρομές έγιναν σε κάθε δήμο τον τελευταίο χρόνο; Πού είναι το «πλαίσιο αποτίμησης» που ανακοινώθηκε το 2022; Ποιος πληρώνει μετά το πρώτο έτος τη συντήρηση, την ασφάλιση και τις επισκευές, και πόσα έχει προβλέψει κάθε δήμος στον προϋπολογισμό του; Γιατί εγκρίθηκαν συστήματα σε δήμους χωρίς ποδηλατόδρομους, όπου το ηλεκτρικό ποδήλατο πρέπει να μοιραστεί τον δρόμο με αυτοκίνητα; Τι γίνεται με τους ποδηλατόδρομους που δεν χρησιμοποιούνται; Μετριέται η χρήση τους πριν σχεδιαστεί ο επόμενος; Ποιος ελέγχει ότι ο εξοπλισμός που αγοράστηκε με δημόσιο χρήμα δεν θα καταλήξει σε αποθήκη; Γιατί δεν επενδύουμε στα σχολεία, στους συλλόγους και στις διαδρομές προς τα σχολεία, εκεί όπου γεννιέται η κουλτούρα του ποδηλάτου;

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