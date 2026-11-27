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«Γέφυρα ζωής» στήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (27/11) στη Θεσσαλονίκη, για τη διακομιδή ενός 52χρονου άνδρα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ο οποίος κατέρρευσε ενώ περπατούσε στην οδό Μοναστηρίου.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:20, στο ύψος της γέφυρας Επταλόφου, στην κεντρική Θεσσαλονίκη, όταν ο 52χρονος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και έπεσε στο οδόστρωμα.

Ένας περαστικός αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, έσπευσε να βοηθήσει τον άνδρα και του έκανε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Στο ΑΧΕΠΑ μέσα σε πέντε λεπτά

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρο και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παραλαμβάνουν τον 52χρονο για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Με τη συνδρομή μοτοσικλετιστών της ομάδας «Ζ», το ασθενοφόρο κατάφερε να φτάσει στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μέσα σε μόλις πέντε λεπτά.

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