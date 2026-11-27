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Περισσότερα από 63 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο στο Μαρκόπουλο Αττικής στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 26χρονος αλλοδαπός, ενώ αναζητείται ένας 27χρονος Έλληνας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο άνδρες φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας σε εμπόρους ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Ο 26χρονος εντοπίστηκε σε ενοικιαζόμενο αποθηκευτικό χώρο (container), τον οποίο είχε μισθώσει ο 27χρονος, και φέρεται να κατείχε τα ναρκωτικά και για λογαριασμό του.

Συνολικά κατασχέθηκαν 53 αεροστεγείς συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 63 κιλών και 280 γραμμαρίων, τρία κινητά τηλέφωνα, κλειδί λουκέτου και κάρτα εισόδου του αποθηκευτικού χώρου, καθώς και εξοπλισμός συσκευασίας και υφασμάτινα κλινοσκεπάσματα που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη των ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία έχει απασχολήσει στο παρελθόν για αδικήματα σχετικά με τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί μετανάστευσης, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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