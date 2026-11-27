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Τα κίνητρα της δολοφονίας του 24χρονου Βούλγαρου από τον κτηνοτρόφο στο Νευροκόπι Δράμας αναζητούν οι αρχές, μετά το έγκλημα που αποκαλύφθηκε όταν ο 50χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 24χρονο και έθαψε τη σορό του σε άλλο σημείο.

Στην απολογία του ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας ισχυρίστηκε ότι πυροβόλησε θανάσιμα τον 24χρονο πατέρα δύο παιδιών επειδή δεχόταν απειλές και φοβόταν.

Ο 50χρονος κτηνοτρόφος φέρεται να είχε καταθέσει προανακριτικά στις αρχές πως είχε ερωτική σχέση με τον νεαρό από την Βουλγαρία ο οποίος του ζητούσε διαρκώς χρήματα. Ωστόσο, τον ισχυρισμό περί ερωτικής σχέσης τον αρνήθηκε κατηγορηματικά κατά την απολογία του, ξεκαθαρίζοντας ότι οι δύο τους είχαν οικονομικές διαφορές.

Κατά την απολογία του, ο 50χρονος υποστήριξε ότι φοβόταν ότι ο 24χρονος θα τον σκότωνε γιατί φέρεται να δεχόταν συνεχώς απειλές προκειμένου να δίνει χρήματα στον νεαρό.

«Δέχτηκα πολλές απειλές από τον 24χρονο. Αυτό το παιδί μου ζητούσε διαρκώς χρήματα. Κάποια στιγμή του είχα πει ότι δεν μπορώ να σου δίνω άλλα χρήματα. Δεν κρύβεται πίσω από όσα έγιναν κάτι πονηρό. Ο 24χρονος μου είπε τηλεφωνικά ότι θα ερχόταν στο χωριό να με συναντήσει γιατί ήθελε να του δώσω χρήματα. Εγώ του είπα ότι αν ήθελε να έρθει να έρθει μέρα. Δεν υπήρξε επαγγελματική οφειλή.

Το Σάββατο γύρω στις 21:00 ο 24χρονος εμφανίστηκε στο μαντρί μου απειλώντας με. Μου ζητούσε χρήματα. Ήμουν μόνος μου, απροστάτευτος και έκανα την ανοησία αυτή από τον φόβο μου. Τον σκότωσα προκειμένου να προστατευτώ. Μετά τον πήρα και τον μετέφερα στο χωράφι όπου και τον έθαψα. Φοβόμουν να πάω στην αστυνομία γιατί φοβόμουν ότι θα με σκοτώσουν οι άνθρωποι από το περιβάλλον του 24χρονου», είπε ο κτηνοτρόφος.

Σύμφωνα με το Live News ο κτηνοτρόφος και ο Βούλγαρος ήταν κουμπάροι, καθώς ο πρώτος είχε βαφτίσει το ένα από τα παιδιά του νεαρού.

Tι δήλωσε ο δικηγόρος του δράστη

Μιλώντας στο Live News, ο δικηγόρος του 50χρονου, Χρήστος Φιλιππίδης, ανέφερε για τον εντολέα του: «Το βασικό είναι ότι ήδη έχει ομολογήσει την πράξη του. Έχει υποδείξει στις αρχές, την τοποθεσία που βρισκόταν το όπλο με το οποίο πυροβόλησε τον Βούλγαρο και σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε ακόμα αυτή τη στιγμή να βοηθήσουμε όσο γίνεται τις δικαστικές αρχές να καταλήξει στα αίτια και τα κίνητρα.

Βασική δήλωση του κατηγορουμένου είναι ότι δεν υπήρχε καμία ερωτική σχέση μεταξύ τους. Αυτό το ξεκαθαρίζει. Μου το έχει πει πολλές φορές να το δηλώσω. Ούτε υπάρχει κάποιο στοιχείο στη δικογραφία. Δεν υπάρχει κάποιο έγκλημα πάθους όπως ακούγεται. Είναι καθαρά οικονομικοί οι λόγοι. Το λέει από την πρώτη στιγμή σε όλες του τις καταθέσεις, από τη στιγμή που προφανώς ομολόγησε. Οι πιέσεις του 24χρονου είχαν φτάσει σε αφόρητο επίπεδο. Υπήρχαν συναισθηματικές πιέσεις. Υπήρχαν ταυτόχρονα και πιέσεις στο επαγγελματικό επίπεδο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ακριβώς μια σχέση εργοδότη – εργαζομένου. Υπήρχε μια συνεργασία, δούλευαν μαζί».

Πώς αποκαλύφθηκε το έγκλημα

Τα ίχνη του 24χρονου εξαφανίστηκαν το περασμένο Σάββατο στο Περιθώρι του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Δράμας και αμέσως ξεκίνησε η έρευνα για τον εντοπισμό του. Από πολύ νωρίς οι αστυνομικές αρχές έβαλαν στο κάδρο των υπόπτων τον 50χρονο κτηνοτρόφο και εργοδότη του, καθώς ο 50χρονος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που τον είδε ζωντανό.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να υποπτεύονταν τον 50χρονο καθώς γνώριζαν πως ο 24χρονος είχε μεταβεί στο συγκεκριμένο χωριό με σκοπό να τον συναντήσει. Ο κτηνοτρόφος ωστόσο διαβεβαίωνε επί 5 ημέρες πως δεν γνωρίζει τίποτα για την εξαφάνιση.

Το δεύτερο στοιχείο που προβλημάτισε τους αστυνομικούς ήταν η καραμπίνα του δράστη. Οι αρχές γνώριζαν πως έφερε δύο δηλωμένα όπλα αλλά δεν βρήκαν ποτέ το ένα από αυτά. Αποδείχθηκε ότι με αυτήν την καραμπίνα αφαίρεση τη ζωή του θύματος και στη συνέχεια την πέταξε στο ποτάμι για να καλύψει τα ίχνη του.

Εν τέλει ο κτηνοτρόφος ομολόγησε τη δολοφονία το βράδυ της περασμένης Τετάρτης μετά από πιέσεις των αστυνομικών. Ο ίδιος κατέθεσε πως πυροβόλησε το θύμα κοντά στο μαντρί του και στη συνέχεια μετέφερε τη σορό με το βαν του θύματος σε άλλο σημείο για να την θάψει.

Στη συνέχεια φέρεται να κάλεσε τον 23χρονο ανιψιό του για να τον παραλάβει από την περιοχή και να τον μεταφέρει στο σπίτι του. Δεν έχει γίνει γνωστό αν γνώριζε για τη δολοφονία και τα όσα έπραξε ο θείος του.

Σχετικά με τα κίνητρα της δολοφονίας, ο ίδιος κατάθεσε πως υπήρχαν προσωπικές και οικονομικές διαφορές.

Σε βάρος του κτηνοτρόφου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ δόλου παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο νεαρός ανιψιός αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απλή υπόθαλψη εγκληματία.

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