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Με προκλητικό ύφος ο Γιάννης Σγουρός επιτέθηκε σε όσους ενοχλήθηκαν από την τοποθέτηση του υπέρ της συγκρότησης κυβέρνησης συνεργασίας ΠΑΣΟΚ–Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής αποκάλεσε τους επικριτές του ζωύφια και υποστήριξε ότι υποκινούνται από τον Αλέξη Τσίπρα. «Ζωύφια τους απεκάλεσα γιατί αυτοί λένε ότι είναι ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ. Τους έχουμε γνωρίσει χρόνια και χρόνια. Αυτοί είναι του εξώστη. Ξέρει ο Αλέξης ο Τσίπρας. Τους βάζει στον εξώστη αυτούς».

«Δεν ξέρουν να ερμηνεύουν αυτοί, θέλουν λεξικό», σχολίασε, προσθέτοντας ότι εκείνο που ο ίδιος θέλησε να υπογραμμίσει είναι πως «το ΠΑΣΟΚ έρχεται από μακριά και πηγαίνει μακριά».

Στο ερώτημα αν το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία επικαλέστηκε αυτή τη φορά την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος. «Στο συνέδριό του πριν μήνες, πήραμε μια απόφαση και είπαμε δε συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία»,

«Εάν έρθουν όλοι αυτοί να ψηφίσουν, το ΠΑΣΟΚ θα βγει πρώτο», εκτίμησε, αναφερόμενος στους πολίτες που απείχαν από τις προηγούμενες εκλογές και στους Έλληνες του εξωτερικού.

Ο Γιάννης Σγουρός επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι «εγώ είμαι πιο αριστερός από τον Τσίπρα».

Ισχυρίστηκε ακόμα ότι είχε δεχθεί πρόταση να είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ τόσο το 2014 όσο και το 2019, αλλά την απέρριψε.

«Αλέξη μου, εσύ πας για την καταστροφή. Εγώ είμαι κατά της καταστροφής, γιατί έβλεπα τι γινόταν. Αυτή ήταν η αιτία της ρήξης», ανέφερε ότι του απάντησε και τόνισε πωε όλα αυτά τα χρόνια παραμένει προσηλωμένος στο ΠΑΣΟ «Εγώ είμαι σταθερός, δεν έχω αλλάξει».

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