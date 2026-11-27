Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια νηοπομπή ρωσικών πλοίων που μετέφεραν στρατιωτικά οχήματα με προορισμό τη Λιβύη έκανε αναστροφή στη Μεσόγειο, αφότου ουκρανικά θαλάσσια μη επανδρωμένα σκάφη βύθισαν μια ρωσική κορβέτα στο λιμάνι της Βεγγάζης στις 22 Νοεμβρίου, όπως δήλωσαν σήμερα στο Reuters τρία άτομα από τις στρατιωτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Η αλλαγή πορείας της νηοπομπής, η οποία δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως, δείχνει πώς η Ρωσία προσπαθεί απεγνωσμένα να προστατεύσει τα ναυτικά της μέσα μετά την επίθεση ουκρανικών θαλάσσιων drones που βύθισαν ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο στη Λιβύη, περίπου 2.000 χλμ. μακριά από το πεδίο μάχης στην Ουκρανία.

Μία άλλη νηοπομπή η οποία συνοδευόταν από μια φρεγάτα του ρωσικού ναυτικού, τη «Golovko», έκανε αναστροφή κοντά στο Στενό της Σικελίας την ίδια ημέρα με την επίθεση στη Βεγγάζη, ανέφερε ο Ευρωπαίος στρατιωτικός αξιωματούχος, ο οποίος παρακολουθούσε τη νηοπομπή.

Το στενό αποτελεί το κρίσιμο σημείο πριν από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής.

Ένας αξιωματούχος της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών και ένας άλλος αξιωματούχος ασφαλείας της Μέσης Ανατολής —οι οποίοι γνωρίζουν καλά την αποστολή— επιβεβαίωσαν ότι μια δεύτερη νηοπομπή είχε αλλάξει πορεία από τη Λιβύη και τώρα βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών της Αλγερίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο που του αποστάλθηκε.

Διαβάστε επίσης:

Σερβία: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα – Είχε εκλεγεί με τη «Φοιτητική Λίστα»

«Έχασα το 7 μηνών μωρό μου»: Χιλιάδες γυναίκες που εισέπνευσαν δακρυγόνα στη Γαλλία ανέφεραν επιπλοκές στις περιόδους τους

Γιατί οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιμένουν να χρηματοδοτούν την Ουκρανία παρά τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων τους