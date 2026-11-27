Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ανησυχίες εκφράζονται στη Γαλλία για συνέπειες των δακρυγόνων που ψέκασε η αστυνομία στις πρόσφατες διαδηλώσεις στην αναπαραγωγική υγεία των γυναικών. Μόνο στις 17 Νοεμβρίου η αστυνομία πέταξε 22.000 χειροβομβίδες δακρυγόνων στους διαδηλωτές.

Η 46χρονη Ναίρα Ντι Πιέρο πάσχει από ενδομητρίωση και παίρνει αντισυλληπτικά, ώστε να μην έχει περίοδο. Τα τελευταία τρία χρόνια είχε ελάχιστη εμμηνορροϊκή αιμορραγία.

Όμως, τις τελευταίες 10 ημέρες έχει τόσο έντονη περίοδο, που αναγκάστηκε πολλές φορές να αλλάξει εσώρουχα. Η 46χρονη είχε, επίσης, θρόμβους αίματος και οι εξουθενωτικές κράμπες. Από τους πόνους δυσκολεύεται να κοιμηθεί ενώ το βράδυ χρησιμοποιεί θερμοφόρα. «Δεν έχω υπάρξει ποτέ άλλοτε τόσο κουρασμένη. Φοράω μαντήλι στο κεφάλι, γιατί χάνω τρίχες», είπε στον Guardian.

Αρχίκα, δεν μπορούσε να καταλάβει τι συμβαίνει στο σώμα της. Όμως, στα μέσα του Σεπτέμβη όλο και περισσότερες γυναίκες που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις ανέφεραν παρόμοια προβλήματα στην περίοδο.

Περιορισμένα επιστημονικά στοιχεία συνδέουν τις διαταραχές στην περίοδο με την έκθεση σε δακρυγόνα. Ωστόσο, μετά τις διαδηλώσεις υπέρ της Δημοκρατίας στο Χονκ Κονγκ (2019) και για το Black lives matter στις ΗΠΑ (2020) υπήρχαν αναφορές για επιπτώσεις στις περιόδους των γυναικών.

15 γυναίκες απέβαλαν

Η φεμινιστική κολεκτίβα Lacrymos de Sang συγκέντρωσε μαρτυρίες 9.200 διαδηλωτριών που εκτέθηκαν σε δακρυγόνα. Περίπου το 94% των διαδηλωτριών ανέφεραν γυναικολογικά προβλήματα. Τα συμπτώματα κυμαίνονταν από πολύ έντονες κράμπες, έντονη εμμηνορροϊκή αιμορραγία, περιόδους που δεν ήρθαν καθόλου. Δύο συμμετέχουσες είπαν ότι είχαν τόσο έντονη αιμορραγία που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο με αναιμία. Δεκαπέντε που ήταν έγκυες απέβαλαν.

Δεκαεπτά ανέφεραν συσπάσεις, πόνο ή αιμορραγία, ενώ δύο δήλωσαν ότι αναζήτησαν επείγουσα γυναικολογική περίθαλψη. Μια γυναίκα δήλωσε ότι εισέπνευσε δακρυγόνα καθώς έβγαζε τον σκύλο της βόλτα και ότι απέβαλε το 7 μηνών έμβρυο της. «Ένιωσα σαν να ουρούσα. Έχασα το μωρό μου μετά από επτά μήνες εγκυμοσύνης».

Διαδηλώτριες κάτω των 20 ετών εκδήλωσαν πιο σύντομα συμπτωματολογία. «Το άγχος μπορεί να διαταράξει τους εμμηνορροϊκούς κύκλους, προκαλώντας την πρόωρη ή καθυστερημένη έμμηνο ρύση, αλλά δεν μπορεί να εξηγήσει την έντονη αιμορραγία σε γυναίκες που έχουν περάσει την εμμηνόπαυση, ούτε μπορεί να δικαιολογήσει τις αποβολές», λέει η Σολέν Ρουζέ διδακτορική ερευνήτρια στη νευροενδοκρινολογία και μέλος της Lacrymos de Sang.

«Δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να σημαίνει η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε δακρυγόνα για την αναπαραγωγική τους υγεία μακροπρόθεσμα», προσθέτει η Eva-Luna Tholance, ιδρύτρια της ομάδας.

Η 20χρονη Λουίζα Μάρτιν έχει σπάνια περίοδο, καθώς πάσχει από το πολυενδοκρινικό μεταβολικό σύνδρομο των ωοθηκών (PMOS). Μετά τη διαδήλωση της 17ης Οκτωβρίου παρουσίασε ασυνήθιστα έντονη εμμηνορροϊκή αιμορραγία.

«Στην αρχή, ήμουν πολύ χαρούμενη. Μετά από χρόνια που ζούσα χωρίς ή με ελάχιστες εμμηνορροϊκές περιόδους, αναρωτήθηκα αν η αναπαραγωγική μου υγεία βελτιωνόταν επιτέλους», λέει. Όμως, αφού μίλησε με τις τρεις αδελφές της, οι οποίες είχαν επίσης συμμετάσχει στις διαδηλώσεις, συνειδητοποίησε ότι και αυτές ανέφεραν αλλαγές στις εμμηνορροϊκές τους περιόδους. «Όλες ξέρουμε ότι τα δακρυγόνα μας προκάλεσαν αυτό», σχολίασε.

Η Δρ. Μάχα Εΐντ, μαιευτήρας-γυναικολόγος στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του μαιευτηρίου Port-Royal στο Παρίσι ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της βάρδιας της στις 20 Οκτωβρίου, εξέτασε αρκετές ασθενείς που ανέφεραν εξουθενωτικούς εμμηνορροϊκούς πόνους και εξάρσεις ενδομητρίωσης.

«Χωρίς περαιτέρω έρευνα, δεν μπορώ να καταλήξω σε ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό που γνωρίζουμε ήδη είναι ότι, ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια της έκθεσης, το CS μπορεί να ενεργοποιήσει τους υποδοχείς TRPA1, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται στο ενδομήτριο. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει συσπάσεις της μήτρας, θέτοντας σε κίνδυνο την πρώιμη εγκυμοσύνη», ανέφερε.

Η κυβέρνηση δεν σταματά τη χρήση των δακρυγόνων

Η Γαλλίδα υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιεζ δήλωσε σε κοινοβουλευτική ακρόαση στις 2 Νοεμβρίου ότι η κυβέρνηση έκανε τις δικές της μελέτες το 2021 και το 2022 και δεν είχε εντοπίσει στοιχεία που να υποδηλώνουν συγκεκριμένους κινδύνους για την υγεία από την έκθεση σε δακρυγόνα. Για τον λόγο αυτό δεν σκοπεύουν να σταματήσουν τη χρήση δακρυγόνων.

«Έχουν διατυπωθεί ορισμένες υποθέσεις σχετικά με πιθανές επιπτώσεις των μεταβολιτών που παράγονται κατά τη διάσπαση του αερίου CS στον οργανισμό, αλλά αυτές δεν έχουν αποδειχθεί επιστημονικά. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι το ίδιο το άγχος είναι γνωστό ότι έχει αρνητικές επιπτώσεις», δήλωσε εκπρόσωπος του γαλλικού Υπουργείου Εσωτερικών στον Guardian.

Διαβάστε επίσης

Η Ισπανία οδεύει προς τις κάλπες: Οι θέσεις των κομμάτων για στέγαση, μεταναστευτικό και ισότητα φύλων

FT: Ο Χουάνγκ επέστρεψε στη Nvidia με την υπόσχεση να γίνει «καλύτερος CEO» – Πώς θα διοικήσει την εταιρεία των 3,6 τρισ. δολαρίων – Οι προκλήσεις και τα «αγκάθια»

Πυρά Άιζενκοτ σε Νετανιάχου: Καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης για να προκαλέσει νέες εκλογές