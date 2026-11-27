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Περισσότερες από πέντε ώρες παρέμειναν σε αναμονή οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης», πριν οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαίας Ανακρίτριας, αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Η διαδικασία, ωστόσο, καθυστέρησε περαιτέρω, καθώς προέκυψαν αντιδράσεις από την πλευρά της υπεράσπισης σχετικά με τον χρόνο χορήγησης αντιγράφων της ογκωδέστατης δικογραφίας.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το μεσημέρι στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στο Εφετείο, όπου οι Εντεταλμένες Ευρωπαίες Εισαγγελείς, που χειρίζονται την πολύμηνη έρευνα για την υπόθεση της φερόμενης υπερκοστολόγησης των πολυκέντρων ανακύκλωσης, τους απήγγειλαν τις κατηγορίες.

Οι διώξεις αφορούν, κατά περίπτωση, τη διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και την ηθική αυτουργία σε κακουργηματική απάτη και απιστία. Μάλιστα, σε έναν από τους κατηγορουμένους αποδίδεται διευθυντικός ρόλος στην ομάδα που φέρεται να είχε οργανωμένη και διαρκή δράση.

Αντιδράσεις για τη δικογραφία

Το ζήτημα που προκάλεσε ένταση στη συνέχεια ήταν ο όγκος της δικογραφίας και ο χρόνος κατά τον οποίο θα μπορούσαν οι συνήγοροι να λάβουν αντίγραφα του αποδεικτικού υλικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάστηκε να περάσουν περισσότερες από 2,5 ώρες, προκειμένου να καθοριστεί τελικά η ημερομηνία της προθεσμίας για τις απολογίες των τεσσάρων κατηγορουμένων, καθώς η υπεράσπιση αντέδρασε στον αρχικό προγραμματισμό για τη χορήγηση των αντιγράφων.

Ειδικότερα, στους συνηγόρους έγινε αρχικά γνωστό ότι η φωτοτύπηση του υλικού της δικογραφίας, ο όγκος της οποίας φέρεται να αντιστοιχεί σε τρία καρότσια σούπερ μάρκετ, θα ξεκινούσε τη Δευτέρα.

Η ενημέρωση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των δικηγόρων, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ένας τέτοιος προγραμματισμός θα περιόριζε ουσιαστικά τη δυνατότητά τους να μελετήσουν το σύνολο του υλικού και να προετοιμάσουν εγκαίρως τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των εντολέων τους.

Οι συνήγοροι έκαναν λόγο για πλήρη παραβίαση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων, επισημαίνοντας ότι ήταν πρακτικά αδύνατο να προετοιμαστούν οι απολογίες χωρίς να έχει προηγηθεί η πρόσβαση στο σύνολο της ογκώδους δικογραφίας.

Τελικά, έπειτα από τις αντιδράσεις, βρέθηκε λύση ώστε οι συνήγοροι να αποκτήσουν πρόσβαση στο υλικό μέσα στο Σαββατοκύριακο, προκειμένου να μπορέσουν να μελετήσουν τα στοιχεία της υπόθεσης πριν από τις απολογίες.

Ποιοι είναι οι τέσσερις κατηγορούμενοι

Στην υπόθεση εμπλέκονται ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης, οι επιχειρηματίες Παναγιώτης και Απόστολος Μούργος, καθώς και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», Παύλος Ραβάνης.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της εισαγγελικής διάταξης, ως μέλη της διερευνώμενης ομάδας κατονομάζονται τα συγκεκριμένα πρόσωπα, ενώ στον Παναγιώτη Μούργο αποδίδεται διευθυντικός ρόλος. Ο ίδιος είναι μέτοχος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΤΕΧΑΝ, όπως και ο Απόστολος Μούργος.

Ο Παύλος Ραβάνης είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», ενώ εταιρείες συμφερόντων του Γιάννη Κουρτάκη φέρονται να έχουν λάβει σημαντικά χρηματικά ποσά από τις δύο εταιρείες.

Δέσμευση περιουσιών για εννέα μήνες

Παράλληλα με την άσκηση των ποινικών διώξεων, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει διατάξει τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των τεσσάρων κατηγορουμένων για χρονικό διάστημα εννέα μηνών.

Η σχετική διάταξη εκδόθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2026 και διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η δέσμευση αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, επενδυτικά προϊόντα, κινητή και ακίνητη περιουσία, ενώ επεκτείνεται και σε τρεις εταιρείες που συνδέονται με την υπόθεση.

Στο σκεπτικό της εισαγγελικής διάταξης περιγράφονται σοβαρές ενδείξεις για τη δράση οργανωμένης ομάδας, η οποία φέρεται να λειτουργούσε τουλάχιστον από τις αρχές του 2020.

Στο μικροσκόπιο μεταφορές 19 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα έχουν οι χρηματικές ροές μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έρευνα, από τις 10 Φεβρουαρίου 2022 έως τις 13 Ιουνίου 2025 καταβλήθηκαν στην εταιρεία ΤΕΧΑΝ συνολικά 87.756.542,29 ευρώ.

Την ίδια περίοδο, από τραπεζικούς λογαριασμούς της ΤΕΧΑΝ και της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» φέρεται να μεταφέρθηκαν 16.298.095 ευρώ σε εταιρείες συμφερόντων του Γιάννη Κουρτάκη.

Σε ευρύτερο χρονικό διάστημα, από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 26 Ιουλίου 2026, οι αντίστοιχες μεταφορές φέρονται να ανήλθαν σε 19.011.680 ευρώ.

Οι συγκεκριμένες συναλλαγές βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι εισαγγελικές Αρχές εξετάζουν τη διαδρομή των χρημάτων και τη σύνδεσή τους με τις συμβάσεις προμήθειας και εγκατάστασης των πολυκέντρων ανακύκλωσης.

Οι 248 εγκαταστάσεις και οι καταγγελίες για υπερκοστολόγηση

Στον πυρήνα της υπόθεσης βρίσκονται οι συμβάσεις για την προμήθεια και εγκατάσταση 248 πολυκέντρων ανακύκλωσης στην Αττική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η έρευνα επικεντρώνεται στις διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων στην εταιρεία ΤΕΧΑΝ, στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι προμήθειες, αλλά και στις καταγγελίες για υπερκοστολόγηση του εξοπλισμού.

Παράλληλα, εξετάζεται η διαδρομή των χρημάτων που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και οι μεταφορές σημαντικών ποσών προς εταιρείες συμφερόντων του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ενώπιον της Ευρωπαίας Ανακρίτριας, αφού προηγουμένως οι συνήγοροί τους μελετήσουν τη δικογραφία και προετοιμάσουν τις θέσεις τους.

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