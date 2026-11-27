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Στην εξιχνίαση της υπόθεσης ξυλοδαρμού του Διευθύνοντος Συμβούλου της Cepal, που είχε γίνει στις 3 Μαρτίου προχώρησε το ελληνικό FBI.



Ανάμεσα στους δράστες βρίσκεται ένας 39χρονος, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές, καθώς είχε συλληφθεί πριν από λίγες ημέρες όταν εντοπίστηκε να οδηγεί μια Porsche, με τους αστυνομικούς του Τμήματος Εκβιαστών να βρίσκουν στο σπίτι του καλάσνικοφ, πιστόλια, πλαστά έγγραφα, εκατοντάδες λίρες και περισσότερα από 150.000 ευρώ σε μετρητά.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 39χρονος, μαζί με δύο ακόμη άτομα, εγκλώβισαν τον CEO της Cepal σε δρόμο της Κηφισιάς.

Τότε, το αυτοκίνητό του εμβολίστηκε από άλλο όχημα, οι επιβαίνοντες του οποίου κατέβηκαν και του επιτέθηκαν, χτυπώντας τον στο πρόσωπο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cepal μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.



​Ο 39χρονος έχει βαρύτατο ποινικό παρελθόν για ξυλοδαρμούς, ληστείες και ναρκωτικά, ενώ όσο ήταν ανήλικος είχε κατηγορηθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας.



Και οι άλλοι δύο συλληφθέντες είναι γνωστοί στις αρχές για παρόμοιες υποθέσεις.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται καθώς παρά τη σύλληψη των φυσικών αυτουργών του ξυλοδαρμού, δεν έχει αποκαλυφθεί ποιος έδωσε την εντολή για την άγρια επίθεση στον CEO της εταιρείας κόκκινων δανείων.

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