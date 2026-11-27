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Μια νέα έξαρση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή βάζει φρένο στην πρόσφατη πτώση της τιμής του πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent για παράδοση Ιανουαρίου έχουν αυξηθεί αυτή την εβδομάδα, διαπραγματευόμενα γύρω στα 96 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, αφού την Πέμπτη διαμορφώθηκαν στο υψηλότερο σημείο τους από την εβδομάδα των ενδιάμεσων εκλογών. Ο παγκόσμιος δείκτης πετρελαίου βρίσκεται σε τροχιά για την πρώτη εβδομαδιαία άνοδο αυτόν τον μήνα, σημειώνοντας άνοδο περίπου 3,5% για την εβδομάδα.

Οι τιμές παραμένουν μακριά από τα υψηλά των σχεδόν 120 δολαρίων το βαρέλι που είχαν παρατηρηθεί σε περιόδους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Ωστόσο, έχουν ανακάμψει μετά την πτώση τους κάτω από τα 90 δολάρια νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Εδώ και εβδομάδες, οι τιμές του πετρελαίου μειώνονται – εν μέρει επειδή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε την κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης στη Μέση Ανατολή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι ροές από την περιοχή έχουν επίσης αυξηθεί, παρά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια, και η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου έχει μειωθεί δραματικά.

Ωστόσο, ένα νέο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει τις τιμές σε νέα άνοδο τις τελευταίες ημέρες. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου West Texas Intermediate που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ επίσης σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 1% και διαπραγματεύονται γύρω στα 84,50 δολάρια.

Την Πέμπτη, μια φερόμενη ως ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε στρατιωτική βάση του Κουβέιτ σκότωσε δύο Ιταλούς υπηκόους, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι. Τα άτομα ήταν τεχνικοί που εργάζονταν στην αμυντική εταιρεία Rheinmetall Italia. Ένας υπήκοος Κουβέιτ και ένας Πακιστανός υπήκοος τραυματίστηκαν επίσης, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ. Το Ιράν αρνήθηκε ότι πραγματοποίησε την επίθεση.

Εν τω μεταξύ, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης έπληξαν δύο διυλιστήρια πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας διαδοχικά αυτή την εβδομάδα – πρώτα την Τετάρτη, όταν η ομάδα ισχυρίστηκε ότι έπληξε το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της χώρας στο Ρας Τανούρα. Την επόμενη μέρα, ένας βλήμα χτύπησε ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη νοτιοδυτική περιοχή Τζαζάν της Σαουδικής Αραβίας, σκοτώνοντας έναν Νεπαλέζο εργάτη. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και ανέστειλε προσωρινά ορισμένες λειτουργίες στην εγκατάσταση, σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας.

Ένας ουρανοξύστης που στεγάζει την έδρα του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Σαουδικής Αραβίας, αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων, στην πρωτεύουσα Ριάντ, χτυπήθηκε επίσης για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες αυτή την εβδομάδα, τραυματίζοντας 11 ανθρώπους, σύμφωνα με έναν αυτόπτη μάρτυρα και τις σαουδαραβικές αρχές.

Το Ιράν συνέχισε να επιτίθεται σε δεξαμενόπλοια που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ. Δεκάδες επιθέσεις έχουν αναφερθεί τον Νοέμβριο, σύμφωνα με ανάλυση του CNN βάσει δεδομένων από το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, πλησιάζοντας το ρεκόρ των 30 επιθέσεων που σημειώθηκε τον Οκτώβριο.

Οι ροές πετρελαίου μέσω του στενού ήταν στο 55% των προπολεμικών επιπέδων τους κατά την εβδομάδα έως τις 25 Νοεμβρίου, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία από το Kpler την Παρασκευή, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επιθέσεις έχουν επιπτώσεις στις διαμετακομίσεις.

«Αυτές οι επιθέσεις μας υπενθυμίζουν την εγγενή αστάθεια του status quo, καθώς μια διαρκής ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν παραμένει άκαρπη», έγραψε σε σημείωμα την Παρασκευή η Kathleen Brooks, διευθύντρια έρευνας στην online broker XTB.

«Από την οπτική γωνία της αγοράς, μια διαρκής άνοδος της τιμής του πετρελαίου… θα μπορούσε να μειώσει τη λάμψη ενός ράλι λόγω της τεχνητής νοημοσύνης αργότερα σήμερα», συνέχισε. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών αυξάνονται την Παρασκευή το πρωί, με τα συμβόλαια Nasdaq-100 να σημειώνουν άνοδο άνω του 2%, μετά από μια περίοδο ασταθών συναλλαγών για τις μετοχές τεχνολογίας νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent με ημερομηνία έναρξης διαφέρει από το επίσης στενά παρακολουθούμενο συνεχές συμβόλαιο Brent, το οποίο διαπραγματεύτηκε γύρω στα 92 δολάρια την Παρασκευή. Η διαφορά αντανακλά το γεγονός ότι το συμβόλαιο με ημερομηνία έναρξης συνδέεται στενότερα με την αγορά φυσικού πετρελαίου και η υψηλότερη τιμή του υποδηλώνει ισχυρότερη ζήτηση για βραχυπρόθεσμες προμήθειες αργού πετρελαίου, καθώς τα διυλιστήρια εργάζονται για να εξασφαλίσουν βαρέλια.

Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και οι σύμμαχοί του, γνωστοί ως ΟΠΕΚ+, θα συνεδριάσουν την Κυριακή. Ο οργανισμός, ο οποίος συνεδριάζει μηνιαίως για να καθορίσει ποσοστώσεις παραγωγής για τα μέλη, έχει διατηρήσει σταθερή την παραγωγή πετρελαίου από τον Σεπτέμβριο, μετά από έξι συνεχόμενες αυξήσεις πριν από αυτό.

«Η ομάδα αναμένεται να εξετάσει το ενδεχόμενο να διατηρήσει αμετάβλητες τις τρέχουσες ποσοστώσεις παραγωγής μέχρι τον Ιανουάριο, αν και ορισμένα μέλη πιέζουν για υψηλότερες ποσοστώσεις», ανέφεραν οι αναλυτές της ING.

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