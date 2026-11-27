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Πρώτες ανακοινώσεις υποψηφίων έρχονται αύριο από την ΕΛΑΣ στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου, όπου θα παρουσιαστεί ένα μεγάλο μέρος των ψηφοδελτίων της περιφέρειας, πάνω από το 50%, χωρίς την Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Μεταξύ των υποψηφίων που ανακοινώνει αύριο η ΕΛΑΣ είναι ο Απόστολος Καλογιάννης στη Λάρισα, πρώην δήμαρχος της πόλης (2014-2023).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υποψηφιότητά του κλείδωσε τις προηγούμενες ημέρες, μετά από συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Απόστολος Καλογιάννης διετέλεσε δήμαρχος Λαρισαίων επί δύο θητείες, από το 2014 έως το 2023, έχει γεννηθεί στη Λάρισα και προέρχεται από οικογένεια αγροτών. Μάλιστα, ο πατέρας του συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση ως μέλος του ΕΑΜ. Αργότερα, για αυτή του την επιλογή, κυνηγήθηκε και εξορίστηκε στο Μακρονήσι. Είναι απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών, ασχολήθηκε από νωρίς με την πολιτική και το φοιτητικό κίνημα μέσα από τον αντιδικτατορικό αγώνα και αργότερα μέσα από τα κοινωνικά κινήματα. Από το 1982, που εκλέχθηκε ως δημοτικός σύμβουλος της πόλης, έως και σήμερα είναι ενεργός πολίτης στα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα της πόλης.

Σημειώνεται ότι στο ίδιο ψηφοδέλτιο αναμένεται και η υποψηφιότητα του πρώην βουλευτή Βασίλη Κόκκαλη, με το όνομά του να περιλαμβάνεται είτε μεταξύ εκείνων που θα ανακοινωθούν αύριο είτε μεταξύ αυτών που θα ανακοινωθούν σε επόμενη φάση.

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