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Βέλη εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για το σκάνδαλο με τα υπερκοστολογημένα σπιτάκια ανακύκλωσης.
Ο Χάρης Δούκας ρωτά «ποιος θα πληρώσει τελικά τον λογαριασμό» και υπενθύμισε ότι την υπόθεση ανέδειξε η δημοτική αρχή.
«Έχουμε μάλιστα προβεί στις νόμιμες ενέργειες, προασπίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου. Απαιτούμε πλήρη διαφάνεια, ξεκάθαρες ευθύνες και άμεσες απαντήσεις» συμπληρώνει.
Η έρευνα της Ευρωπαίκής Εισαγγελίας αφορά ζητήματα κατασπατάλησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς με ευρωπαϊκούς πόρους χρηματοδοτήθηκε η αγορά 200 και πλέον σπιτιών ανακύκλωσης με τιμή πενταπλάσια από την τιμή αγοράς.
Σήμερα πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας.
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