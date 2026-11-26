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Βέλη εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για το σκάνδαλο με τα υπερκοστολογημένα σπιτάκια ανακύκλωσης.

Ο Χάρης Δούκας ρωτά «ποιος θα πληρώσει τελικά τον λογαριασμό» και υπενθύμισε ότι την υπόθεση ανέδειξε η δημοτική αρχή.

«Έχουμε μάλιστα προβεί στις νόμιμες ενέργειες, προασπίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου. Απαιτούμε πλήρη διαφάνεια, ξεκάθαρες ευθύνες και άμεσες απαντήσεις» συμπληρώνει.

Η έρευνα της Ευρωπαίκής Εισαγγελίας αφορά ζητήματα κατασπατάλησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς με ευρωπαϊκούς πόρους χρηματοδοτήθηκε η αγορά 200 και πλέον σπιτιών ανακύκλωσης με τιμή πενταπλάσια από την τιμή αγοράς.

Σήμερα πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας.

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