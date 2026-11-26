Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας, με απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης. Η υπόθεση αφορά δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, μετά από μήνυση της προέδρου Πρωτοδικών Λάρισας, Βασιλικής Μυλωνά εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου για διατάραξης της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και εξύβριση, στο πλαίσιο της δίκης των Τεμπών.

Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, υπέρ της άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου τάχθηκε η ΝΔ. «Παρών» δήλωσαν ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΗ, ενώ «κατά» τάχθηκαν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας. Το ΠΑΣΟΚ απείχε από την ψηφοφορία διαφωνώντας με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε – το ότι δεν υπήρξε η αναβολή που ζητήθηκε προκειμένου να είναι παρούσα η πρόεδρος της Πλεύσης – και θα τοποθετηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια.

Σημειώνεται πως η συνεδρίαση διεξήχθη ερήμην της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία με δεδομένο ότι σήμερα παρευρισκόταν στη δίκη των Τεμπών στην Λάρισα είχε ζητήσει αρχικώς αναβολή για τις 18:30 (από τον αρχικό προγραμματισμό για τις 17:30). Κατά την έναρξη της συνεδρίασης επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Γ. Γεωργαντά, ζητώντας νέα αναβολή της συνεδρίασης για τις 20:00, κάτι που δεν εισακούστηκε. Επί της ουσίας, το σκεπτικό που προβλήθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής, είναι πως δεν μπορεί η λειτουργία της Βουλής να παρακολουθεί τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της κ. Κωνσταντοπούλου η οποία κατ’ επανάληψη έχει ζητήσει αναβολές συνεδριάσεων λόγω αυτών.

Διαβάστε επίσης

ΣΥΡΙΖΑ: Πρώτος υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του Απόδημου Ελληνισμού ο Ρίντβαλντ Δήμο

Ο Συρίγος «παραίτησε» τον Λιάκο (video)

Παραιτήθηκε η ανεξάρτητη βουλευτής Ανατολικής Αττικής Ελένη Καραγεωργοπούλου