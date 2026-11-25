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Την παραίτησή της υπέβαλε η ανεξάρτητη βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Ελένη Καραγεωργοπούλου, η οποία είχε εκλεγεί στις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 με την Πλεύση Ελευθερίας. Πρώτη επιλαχούσα είναι η Αφροδίτη-Αικατερίνη Χατζηαναστασιάδη της Πλεύσης Ελευθερίας.

Από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η Ελένη Καραγεωργοπούλου είχε αποχωρήσει τον Φεβρουάριο του 2026, διατηρώντας τη βουλευτική της έδρα.

Η Ελένη Καραγεωργοπούλου είναι συμβολαιογράφος στο επάγγελμα, ενώ στο παρελθόν είχε ασκήσει τη δικηγορία με αντικείμενο κυρίως το αστικό και εμπορικό δίκαιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα.

Η επιστολή παραίτηση:

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