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Στα περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, επιμένει ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής και στέλεχος του Κινήματος Γιάννης Σγουρός μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

Δεν πτοήθηκε ούτε από το γεγονός ότι το ίδιο του το κόμμα αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση, στην οποία στην πραγματικότητα τον αποδοκίμαζε για τις απόψεις του,

«Το αποτέλεσμα θα κριθεί με το που θα ανοίξουν οι κάλπες, εκεί θα μετρηθεί ο καθένας με το τι έχει πάρει και εκεί θα αρχίσουν οι συζητήσεις» είπε ενώ όταν τον ρώτησαν για την απόφαση του Συνεδρίου που αποκλείει κάθε συνεργασία με τη ΝΔ ανέφερε:

«Μέχρι την μέρα των εκλογών δεν αλλάζει καμία απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, όλοι στηρίζουν τον αρχηγό μας τον Νίκο Ανδρουλάκη» βάζοντας – αυθαίρετα προφανώς – χρονικό όριο στην ισχύ της απόφασης του Συνεδρίου.

Στη συνέχεια, σε ερώτηση των δημοσιογράφων, εάν πρωθυπουργός θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος απάντησε πως «κανείς δεν μπορεί να αλλάξει την απόφαση του ελληνικού λαού και πως ο κόσμος θα δείξει ποιον θέλει» ενώ πρόσθεσε πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι επαρκής για το κόμμα του αλλά ανεπαρκής για τον λαό»

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