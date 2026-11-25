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Αν υπήρχε ένα διάστημα στο οποίο το ΠΑΣΟΚ μπορούσε να διεκδικήσει με αξιώσεις την ανατροπή των συσχετισμών στην αντιπολίτευση, ήταν το τρίμηνο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου. Με προγραμματικές παρεμβάσεις, σχεδόν απόλυτη εσωκομματική ηρεμία στο μεγαλύτερο μέρος της περιόδου και με τον Αλέξη Τσίπρα να «φρενάρει» ή και να χάνει έδαφος δημοσκοπικά, η Χαριλάου Τρικούπη είχε χώρο να κινηθεί.

Κι όμως, ο πρώτος διακηρυγμένος στόχος, η δεύτερη θέση δηλαδή, δεν ήρθε. Το πολιτικό παράδοξο είναι ότι ακόμη και όταν αναγνωρίζεται η αντιπολιτευτική παρουσία του ΠΑΣΟΚ, η αναγνώριση δεν μετατρέπεται σε ψήφο. Στη Marc του Νοεμβρίου, το 19,3% θεωρούσε ότι ασκεί την πιο ουσιαστική αντιπολίτευση, έναντι 9,3% της ΕΛΑΣ. Στην κάλπη της ίδιας έρευνας, όμως, η σειρά παρέμενε αντίστροφη. Ούτε μία εταιρεία, όπως και καμία έρευνα δεν έδωσε το ΠΑΣΟΚ δεύτερο αυτή την περίοδο, κατά την οποία η Χαριλάου Τρικούπη καλλιέργησε μεγάλες προσδοκίες στα αγωνιούντα στελέχη της για προσπέρασμα της ΕΛΑΣ.

Καλή αντιπολίτευση, ανεπαρκής εκλογική δυναμική, αρχηγική αναιμία

Η εικόνα αποτυπώνεται και στη Metron Analysis: 15,3% για την ΕΛΑΣ, 13,3% για το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου, με αντίστοιχα ποσοστά 12,5% και 10,9% στην πρόθεση. Οι δύο δείκτες δεν πρέπει να συγχέονται. Το πολιτικό συμπέρασμα, πάντως, παραμένει: το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται να απομακρυνθεί από την περιοχή του 12%-13% στην εκτίμηση, ενώ ο ανταγωνιστής του διατηρεί προβάδισμα.

Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι οι διαφορές παραμένουν έτσι κι αλλιώς μικρές και δεν μπορούν να προδικάσουν την κάλπη – και θεωρητικά εντελώς, εάν ξεχάσει ποιοι ηγούνται των δύο κομμάτων, ίσως δικαιούται σεβασμό στην άποψή του. Η επανάληψη της ίδιας κατάταξης, όμως, δημιουργεί πολιτικές προσδοκίες και πολιτικές συνήθειες. Όσο η δεύτερη θέση παραμένει ανεκπλήρωτος στόχος, τόσο η τρίτη κινδυνεύει να γίνει το βασικό σενάριο γύρω από το οποίο θα οργανωθεί η συζήτηση για το ΠΑΣΟΚ.

Ούτε οι μεταγραφές στελεχών και βουλευτών από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται – κρίνοντας από τη συνολική δημοσκοπική εικόνα -, να έχουν παραγάγει την αναμενόμενη ώθηση. Η διεύρυνση προσώπων δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με διεύρυνση ακροατηρίου. Άλλωστε από τη μία πλευρά κερδίζει και από την άλλη χάνει στελέχη το ΠΑΣΟΚ, αδυνατώντας φυσικά να πείσει ότι οι δικές του μεταγραφές είναι «καλές» και οι αποχωρήσεις «κακές».

Η αποχώρηση του Απόστολου Πάνα, ο οποίος παρέδωσε τη βουλευτική έδρα, ανέδειξε αυτή την αντίφαση – και ίσως και πολλές άλλες αδυναμίες. Ο ισχυρισμός της ηγεσίας ότι η αποχώρηση ίσως αποτελεί μέρος σχεδίου ακούγεται εντελώς παράταιρος όταν το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει περισσότερες μεταγραφές κι από τον Ολυμπιακό επί Μεντιλίμπαρ.

Η Χαριλάου Τρικούπη δικαιούται να κρίνει πολιτικά μια αποχώρηση. Δυσκολεύεται, όμως, να πείσει όταν οι προσχωρήσεις άλλων βαφτίζονται διεύρυνση και οι αποχωρήσεις δικών της αντιμετωπίζονται με υποψίες σχεδιασμών. Η πολιτική αυτοπεποίθηση απαιτεί ενιαίο μέτρο – και η ερμηνεία των γεγονότων επίσης.

Αρχηγική καχεξία επ’ αόριστον

Υπάρχει, όμως, και ένα πρόβλημα που η Χαριλάου Τρικούπη δυσκολεύεται περισσότερο να συζητήσει: η περιορισμένη απήχηση του ίδιου του Νίκου Ανδρουλάκη ως υποψήφιου πρωθυπουργού. Στη Metron Analysis του Νοεμβρίου συγκεντρώνει 7% στην «καταλληλότητα», έναντι 13% του Αλέξη Τσίπρα και 29% του Κυριάκου Μητσοτάκη – επίδοση που απέχει αισθητά από τη φιλοδοξία να ηγηθεί της πολιτικής αλλαγής.

Ακόμη πιο ηχηρό είναι το εύρημα της Real Polls: στο υποθετικό σενάριο αλλαγής των σημερινών αρχηγών όλων των κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ φτάνει στο 18,5%, έναντι 9,3% στην πρόθεση ψήφου με τη σημερινή ηγεσία.

Το δημοσκοπικό αυτό στοιχείο δεν αποτελεί πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, αποτυπώνει όμως μια δεξαμενή δυνητικής αποδοχής που ο σημερινός πρόεδρος αδυνατεί να ενεργοποιήσει. Όταν το κόμμα εμφανίζεται ελκυστικότερο από τον επικεφαλής του, οι οργανωτικές ανακατατάξεις και οι μεταγραφές δύσκολα αρκούν. Και όσο η ηγεσία αντιμετωπίζει αυτή την απόσταση ως ζήτημα που θα θεραπεύσει απλώς ο χρόνος, η αρχηγική καχεξία απειλεί να διαμορφώσει και να επιβάλλει τελικά ένα (χαμηλό) εκλογικό ταβάνι επ’ αόριστον.

Η τρίτη θέση και η διπλή πίεση

Μέσα σε αυτή τη στασιμότητα επιστρέφουν τα μετεκλογικά σενάρια. Ο Γιάννης Σγουρός αμφισβήτησε τον εκ των προτέρων αποκλεισμό συνεργασίας με τη ΝΔ, επικαλούμενος την πιθανότητα προγραμματικής σύγκλισης. Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε, υπενθυμίζοντας – σε χαμηλούς τόνους πάντως – την ομόφωνη συνεδριακή απόφαση και τη δεσμευτικότητά της για όλους.

Το χειρότερο με αυτή την ιστορία για την επόμενη ημέρων των εκλογών, είναι ότι όποια απάντηση κι αν δίνει η Χαριλάου δεν αρκεί για να τελειώσει η συζήτηση. Κάθε επαναφορά του σεναρίου μετακινεί το ενδιαφέρον από το τι θέλει να αλλάξει το ΠΑΣΟΚ στο με ποιον θα μπορούσε τελικά να κυβερνήσει.

Έτσι ανοίγει ο δρόμος για διπλή εκλογική πίεση. Ο Τσίπρας μπορεί να απευθύνεται στους προοδευτικούς ψηφοφόρους προβάλλοντας τον κίνδυνο μιας νέας σύμπραξης ΠΑΣΟΚ-ΝΔ. Κι ο Μητσοτάκης μπορεί να διεκδικεί τους κεντρώους ψηφοφόρους με το επιχείρημα της κυβερνητικής σταθερότητας.

Όσο θολώνει ο αυτοτελής στόχος του ΠΑΣΟΚ, τόσο ενισχύονται τα επιχειρήματα των ανταγωνιστών του.

Το «χαμένο τρίμηνο» δεν σημαίνει ότι χάθηκαν οι εκλογές – αλίμονο, ο πολιτικός χρόνος έχει το δικό του ρυθμό. Σημαίνει όμως σαφώς ότι ευνοϊκές συνθήκες δεν μετατράπηκαν σε δυναμική. Και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης χρειάζεται να εξηγήσει πειστικά ποια πολιτική αλλαγή μπορεί να επιβάλει η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ, προτού η προεκλογική του εκστρατεία περιοριστεί στη διαχείριση της τρίτης θέσης και στις διαβεβαιώσεις για την επόμενη ημέρα. Αλλά όταν δεν κατάφερε να το εξηγήσει επί τρία χρόνια τώρα, γιατί να το καταφέρει σε περίπου πέντε μήνες;

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