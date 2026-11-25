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Η πρώτη ηλεκτρική Boxster θα παρουσιαστεί το πρώτο τρίμηνο του 2027 και θα έχει ήχο από «παραδοσιακό» εξακύλινδρο. Θα είναι πισωκίνητη σε όλες τις εκδόσεις της, με την κορυφαία να χρειάζεται λιγότερα από 3 δλ. για το 0-100 χλμ./ώρα.

Στην επόμενη Porsche 718 Boxster θα μπορείς να κατεβάσεις μία σχέση πριν από τη στροφή και να ακούσεις τον εξάκυλινδρο boxer να ανεβάζει στροφές. Μόνο που πίσω από την πλάτη σου, εκεί όπου κάποτε δούλευαν τα έμβολα του βενζινοκινητήρα, θα βρίσκεται η μπαταρία.

Με την εξέλιξη του πρώτου της ηλεκτρικού διθέσιου roadster στην τελική ευθεία, η Porsche αποκαλύπτει πώς επιχειρεί να διατηρήσει δύο από τα γνωρίσματα της Boxster που δύσκολα αποτυπώνονται σε ένα τεχνικό φυλλάδιο. Το ένα είναι η αίσθηση του κεντρομήχανου αυτοκινήτου και το άλλο ο ήχος του.

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