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Καλημέρα σας

Αρχίζω και βάζω στοιχήματα για το πόσο θα αντέξει όχι ο Λιάκος ο Βαγγέλης στις επικρίσεις για τις απευθείας αναθέσεις των αδελφών του από το Δημόσιο, αλλά η κυβέρνηση αυτό το βαρύ κλίμα για τον Λιάκο τον Βαγγέλη.

Βλέπετε, ο Λιάκος και τ’ αδέλφια του δεν πρόκειται να συγκινηθούν – αν ήταν, θα το έκαναν πριν πάρουν όλες αυτές τις δουλειές από δήμους και φορείς.

Το θέμα, όμως, είναι πόσο «ξύλο» αντέχει ακόμα η κυβέρνηση για τον υφυπουργό της.

Χθες τον αποδοκίμασαν, εμμέσως πλην σαφώς, ο υπουργός Φλωρίδης και ο γαλάζιος βουλευτής Πέτσας. Ακόμα και ο Μητσοτάκης, όμως, καυτηρίασε τις συνεχείς αναθέσεις γενικά ως πρακτική των δήμων.

Η προσπάθεια συμψηφισμού με την υπόθεση Χατζηγιαννάκη δεν μπορεί να είναι απάντηση. Διαφορετική περίπτωση αφενός και, αφετέρου, κανένας συμψηφισμός δεν απαλλάσσει κανέναν!

Όταν κελαηδάνε τα… πουλιά

Το χειρότερο με την υπόθεση Λιάκου είναι πως όλοι στη ΝΔ είναι πεπεισμένοι ότι οι αποκαλύψεις για τις απευθείας αναθέσεις ήλθαν από το εσωτερικό του κόμματος και τους ανταγωνισμούς στη Δυτική Αττική. Δεν άρεσε σε κάποιους η υπουργοποίηση του Λιάκου, τον βρήκαν «ανοιχτό» με τις δραστηριότητες των αδελφών του – η μία από τις οποίες ήταν και διορισμένη σύμβουλος στο βουλευτικό του γραφείο, για να μένουν τα λεφτά στην οικογένεια – και τον… «περιποιήθηκαν». Κάτι λένε για «βαθύ λαρύγγι», φωτογραφίζοντας συγκεκριμένο στέλεχος, που ήταν και στο ψηφοδέλτιο του 2023.

Δεν θέλω να πιστεύω τέτοια πράγματα, αλλά για να τα λένε γαλάζια στελέχη, κάτι θα ξέρουν περισσότερο. Υποψιάζομαι δε βασίμως ότι το μοντέλο «Δυτική Αττική» θα… εφαρμοστεί κι αλλού, τώρα που διαφαίνεται πως οι έδρες της ΝΔ στις εκλογές θα περιοριστούν δραστικά.

Οι υποψήφιοι της ΕΛΑΣ στην Αττική μάλλον πρέπει να περιμένουν

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκαλεί το Σάββατο Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ. Όχι μόνο ως οργανωτική ανάγκη ενόψει των εκλογών, αλλά και ως απάντηση στις επικρίσεις του ΠΑΣΟΚ ότι το κόμμα του είναι… «ΙΧ» και δεν έχει συλλογικά όργανα.

Στη συνεδρίαση θα ανακοινωθεί η διεύρυνση του οργάνου, ώστε να μπουν και στελέχη που στρατεύτηκαν με την ΕΛΑΣ πιο πρόσφατα (π.χ. Ρόζα Βρεττού), ενώ θα ανακοινωθούν πολλοί υποψήφιοι βουλευτές στις περιφέρειες της επαρχίας.

Ο πρόεδρος Αλέξης επέλεξε να μην ανακοινώσει υποψηφίους για την Αττική, καθότι οι διεργασίες δεν τελεσφορούν εύκολα και γίνονται πολλές καραμπόλες.

Κάποιοι, βέβαια, γνωρίζουν ότι θα είναι υποψήφιοι και τρέχουν ήδη, αλλά επίσημες ανακοινώσεις δεν θα υπάρξουν.

Η συνάντηση της Καστέλας

Μία απρόσμενη, αλλά και πολύ ανθρώπινη στιγμή διαδραματίστηκε την περασμένη Κυριακή, όπως έμαθα από… πηγή-καμάκι, στο ξακουστό ψαροστέκι του Δουράμπεη στο Μικρολίμανο.

Κατά τη συνήθειά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης γευμάτιζε, μετά της συζύγου του Μαρέβας, στο εστιατόριο, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία του Κώστα Λαλιώτη σε άλλο τραπέζι, οικογενειακώς.

Αυθόρμητα σηκώθηκε – σε δείγμα σεβασμού και αναγνώρισης – και πλησίασε το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Μαρίνα, την κόρη του, Νίκη, και τον γαμπρό του.

Τους χαιρέτισε όλους, με τις αβρότητες να είναι αμοιβαίες και την ευγένεια περισσή, ως επιβεβαίωση και του πολιτικού πολιτισμού, αλλά και της ανθρώπινης διάστασης στις σχέσεις των πολιτικών, όσο κι αν οι κομματικές συγκρούσεις εκφεύγουν ενίοτε των ορίων.

Ήταν μία όμορφη Κυριακή κάτω από την Καστέλα, μου εξομολογήθηκε η πηγή μου…

Μητροπολιτικοί σχεδιασμοί και Χαρδαλιάς

Στα ραντάρ του Μαξίμου έφτασε επικριτική για την κυβέρνηση τοποθέτηση του Νίκου Χαρδαλιά για την έλλειψη, λέει, σχεδιασμού και υποδομών στην Αττική, για να αντέξει το λεκανοπέδιο τις τεράστιες επενδύσεις που προσελκύει.

Ο περιφερειάρχης εξέφρασε την αγωνία του, βέβαια, και μίλησε για την ανάγκη «μητροπολιτικού σχεδιασμού», τον οποίο ο ίδιος προσπαθεί να κάνει, αλλά η κυβέρνηση μάλλον όχι, όπως άφησε να εννοηθεί.

Ανεξαρτήτως εάν έχει δίκιο επί της ουσίας ο Χαρδαλιάς, κάτι τέτοιες αιχμές δεν προκαλούν και μεγάλη χαρά στο Μαξίμου.

Τεστ για Ζαχαράκη

Στο Μαξίμου αρχίζουν να προβληματίζονται, στο μεταξύ, και με τη δυσχερή θέση στην οποία φαίνεται ότι έχει περιέλθει η Σοφία Ζαχαράκη, λόγω της κριτικής για την κατάσταση στα σχολεία. Τα προβλήματα προφανώς και είναι υπαρκτά, αλλά η χρονική στιγμή, ο τρόπος και οι κατευθύνσεις από τις οποίες προέρχονται αυτές οι κριτικές προκαλούν σκεπτικισμό.

Κρατήστε το…

Ο αυτοχειριασμός του ΠΑΣΟΚ

Τέτοια διάθεση αυτοχειριασμού σπάνια συναντάς σε πολιτικό κόμμα. Και είναι λογικό να αναρωτιέται κανείς τι έχουν πάθει εκεί στο ΠΑΣΟΚ και τρώνε τις σάρκες τους.

Τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά και απλά ταυτόχρονα.

Το Κίνημα δέχεται πίεση από τα δεξιά – λογικό, ο Μητσοτάκης το έχει αφαλοκόψει, ερχόμενος προς το κέντρο και παίρνοντας τόσα και τόσα στελέχη. Για να περιορίσει διαρροές, λοιπόν, ο Ανδρουλάκης δίνει ρόλους και έχει περί πολλού στελέχη όπως η Διαμαντοπούλου, με την ελπίδα να λειτουργήσουν ως ανάχωμα. Όχι κακή ιδέα, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα.

Αλλά το ΠΑΣΟΚ δέχεται πίεση κι από αριστερά, από τον Τσίπρα δηλαδή. Κι όσο δεν κερδίζει τη δεύτερη θέση, τόσο θα αυξάνεται η πίεση. Και τι κάνουν κάποιοι φωστήρες της Χαριλάου, αφήνοντας μάλιστα ορισμένους «έξαλλους» να κάνουν κλίμα σε οργανώσεις και σόσιαλ μίντια; Επιτίθενται σε αριστερόστροφα στελέχη, όπως ο Δούκας, που θα μπορούσαν να είναι το ανάχωμα για διαρροές προς τα αριστερά. Αντί να ενσωματώσουν πάση θυσία και να δώσουν χώρο στην αριστερή πτέρυγα, ώστε να μαζέψει όσους κοιτάζουν προς Τσίπρα μεριά, τους ενοχοποιούν, τους στοχοποιούν και σε πολλούς από αυτούς δείχνουν την έξοδο. Μιλάμε για τζιμάνια της πολιτικής – αν είχε μερικούς από δαύτους ο Ανδρέας μετά το ’74, θα είχαν καταφέρει να κάνουν το 13,58% των πρώτων εκλογών… 9%, όχι 25,34%. Καλά θα πάει κι αυτό…

Μία ορθότατη άποψη είπε ο Δούκας για τη σημαία του Πολυτεχνείου , που, αν την αντιλαμβάνονταν στη Χαριλάου, θα έκαναν κίνηση ματ, κι έφτασαν να τον κατηγορούν ως και για το προπατορικό αμάρτημα.

, που, αν την αντιλαμβάνονταν στη Χαριλάου, θα έκαναν κίνηση ματ, κι έφτασαν να τον κατηγορούν ως και για το προπατορικό αμάρτημα. Βέβαια, μπορεί να μην κάνουν… «λάθος» οι άνθρωποι στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και απλά θέλουν να… καθαρίσουν το δρόμο προς το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ. Και θέλουν να απαλλαχθούν από τους διαφωνούντες με ένα τέτοιο σενάριο. Λέτε;

Το μεγάλο στοίχημα του Μυτιληναίου με τη ΜΕΤΚΑ

Η επιστροφή της ΜΕΤΚΑ στο χρηματιστηριακό ταμπλό αύριο Πέμπτη δεν είναι απλώς μία ακόμη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο. Για τον Ευάγγελο Μυτιληναίο αποτελεί ένα προσωπικό στοίχημα με ιδιαίτερο επιχειρηματικό βάρος, καθώς επιχειρεί να αναδείξει την αυτοτελή αξία των δραστηριοτήτων του ομίλου METLEN. Με προίκα ένα ανεκτέλεστο έργων 2,1 δισ. ευρώ και αρχική αποτίμηση 1,25 δισ. ευρώ, η ΜΕΤΚΑ μπαίνει δυναμικά στη διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου από την πίτα των υποδομών και των παραχωρήσεων. Το ενδιαφέρον, βέβαια, είναι ότι απέναντί της βρίσκονται ισχυροί επιχειρηματικοί όμιλοι που έχουν ήδη πάρει θέσεις μάχης. Στην αγορά υπάρχουν εκτιμήσεις που ανεβάζουν τη δυνητική αποτίμηση της εταιρείας ακόμη και στα 2 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2027. Ο πήχης, συνεπώς, έχει τοποθετηθεί ψηλά. Και όσοι γνωρίζουν την επιχειρηματική διαδρομή του Μυτιληναίου αντιλαμβάνονται ότι η επιστροφή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο είναι περισσότερο η αφετηρία παρά ο τελικός προορισμός.

Η Lamda, οι πωλητές και η υπομονή των μετόχων

Κάτι δεν πηγαίνει καλά στο χρηματιστηριακό αφήγημα της Lamda Development και αυτό αποτυπώνεται πλέον με τον πλέον εμφατικό τρόπο στο ταμπλό. Η μετοχή βρίσκεται σε χαμηλά τριάμισι ετών, ενώ η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας έχει υποχωρήσει κάτω από το ψυχολογικό όριο του 1 δισ. ευρώ. Και όλα αυτά για την εταιρεία που έχει αναλάβει τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη χώρα. Οι μακέτες, οι παρουσιάσεις και οι φιλόδοξες εξαγγελίες φαίνεται ότι δεν συγκινούν πλέον στον ίδιο βαθμό τους επενδυτές, οι οποίοι θέλουν να δουν απτά οικονομικά αποτελέσματα. Οι ζημιές των 60,2 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, η αύξηση του δανεισμού και οι υψηλές δαπάνες για το Ελληνικό δεν βοηθούν στην αντιστροφή του κλίματος. Η αλλαγή στην κορυφή της διοίκησης δημιουργεί προσδοκίες, αλλά το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται μόνο επικοινωνιακά. Το Ελληνικό μπορεί να χτίζεται, όμως η χρηματιστηριακή εμπιστοσύνη αποδεικνύεται πολύ δυσκολότερη κατασκευή.

Qualco: Σχέδια εισόδου στην αμυντική τεχνολογία

Στην αμυντική τεχνολογία μέσω ίδρυσης νέας θυγατρικής εταιρείας μπαίνει από το α΄ τρίμηνο του 2027 ο Όμιλος Qualco όπως ανέφερε ο Ορέστης Τσακαλώτος, σε χτεσινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η είσοδος θα γίνει μέσω εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη, τη μεγαλύτερη ευελιξία για διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες και τη δυνατότητα η επενδυτική κοινότητα να αξιολογεί τη δραστηριότητα αυτή αυτοτελώς. Σύμφωνα με πληροφορίες η νέα θυγατρική θα έχει ως βασικό στόχο την εμπορική ανάπτυξη λογισμικών ανίχνευσης και προτεραιοποίησης στόχων, γύρω από τα οποία η Qualco έχει ήδη αναπτύξει τεχνολογία στο παρελθόν. Η δραστηριότητα στηρίζεται στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Έρευνας και Τεχνολογίας QART. Το QART έχει ήδη ολοκληρώσει προϊόντα διττής χρήσης με 100% ελληνική πνευματική ιδιοκτησία και αναπτύσσει μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας μαζί με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Διαθέτει διαβαθμίσεις ασφαλείας σε εθνικό επίπεδο, καθώς και NATO και EU SECRET.

Επέκταση παρουσίας στο defence και για τη Sunlight

Και μιας και βρισκόμαστε στον «πολύφερνο» κλάδο του defence, σχέδια περαιτέρω επέκτασης στον τομέα έχει και η Sunlight. Η εταιρεία που δραστηριοποιείται έτσι κι αλλιώς στην άμυνα εδώ και χρόνια, μέσω της κατασκευής μπαταριών για υποβρύχια, έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό να αναπτύσσει μπαταρίες και για άλλες στρατιωτικές εφαρμογές που πολύ σύντομα θα είναι σε θέση να προσφέρει στην πολεμική βιομηχανία. Έτσι κι αλλιώς η εταιρία έχει επενδύσει τα τελευταία πέντε χρόνια πάνω από 1 δις σε ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, καθετοποίηση παραγωγής και ανακύκλωση με τα 550 εκατ. εξ αυτών να έχουν τοποθετηθεί από τον βασικό της μέτοχο.

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