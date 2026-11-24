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Το best seller ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα, το BYD Dolphin Surf, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αυτοκινήτων στοιχεία πέτυχε συνολική βαθμολογία 96% στην ανεξάρτητη αξιολόγηση των δοκιμών ασφάλειας του Euro NCAP.

Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί στην κορυφαία βαθμολογία των πέντε αστέρων που έχει ήδη αποσπάσει το μοντέλο στις δοκιμές ασφάλειας του Euro NCAP, ενώ επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία της κινέζικης εταιρείας να μετατρέπει τις καινοτομίες της στον τομέα της βιωσιμότητας σε τεχνολογίες προσιτές στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, ακόμη και μέσα από ένα τόσο compact και οικονομικά προσιτό μοντέλο.

Η έκδοση του Dolphin Surf που δοκιμάστηκε από το Green NCAP ήταν η Boost, με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 89 ίππων τοποθετημένο στον εμπρός άξονα, βάρος κάτω από 1.400 κιλά και επίσημη αυτονομία 322 χλμ. κατά WLTP. Το αυτοκίνητο επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 12,1 δευτερόλεπτα και φτάνει σε τελική ταχύτητα 150 χλμ./ώρα.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη έκθεση, το μοντέλο διακρίθηκε, αποσπώντας πέντε αστέρια και μέση βαθμολογία 96%, ενώ επισημαίνεται ότι ακόμη και η υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας που καταγράφηκε κατά τη δοκιμή στον αυτοκινητόδρομο παραμένει περιορισμένη για τα δεδομένα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η έκθεση συμπληρώνει ότι οι compact διαστάσεις, η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και η μικρή μπαταρία του συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλών περιβαλλοντικών επιδόσεων.

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