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Προ των πυλών βρίσκεται η μεταβολή του καιρού, που θα γίνει αισθητή ήδη από την Τετάρτη και θα περιλαμβάνει βροχές και καταιγίδες, αλλά και πτώση της θερμοκρασίας, φέρνοντας τον χειμώνα στις τελευταίες ημέρες του Νοεμβρίου στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, η σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη, με τα πρώτα δείγματα να κάνουν την εμφάνισή τους από την Τετάρτη. Η βορειδυτική Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, που θα κινηθεί ανατολικότερα από το Σάββατο, με βροχές, ισχυρούς ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας.

Αναλυτικά η πρόγνωση Κολυδά

«H ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Με περιορισμένες βροχοπτώσεις και πρόσκαιρη υποχώρηση της θερμοκρασίας θα κυλήσει η Τετάρτη, πριν από τη σημαντική μεταβολή του καιρού που αναμένεται από την Πέμπτη.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθεί αρχικά η βορειοδυτική Ελλάδα. Την Πέμπτη τα τοπικά ύψη βροχής στην Ήπειρο προσεγγίζουν τα 48 mm, ενώ την Παρασκευή το προγνωστικό σήμα ενισχύεται σημαντικά, με ποσότητες υετού που στο Ιόνιο φτάνουν τοπικά τα 129 mm.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω της διάρκειας και της έντασης των βροχοπτώσεων στα δυτικά και βορειοδυτικά.

Το Σάββατο το ενδιαφέρον μετατοπίζεται προς την κεντρική Ελλάδα, με τη Θεσσαλία να εμφανίζει ισχυρό υετικό σήμα, έως και 103 mm τοπικά.

Παράλληλα, ενισχυμένοι θα πνέουν οι άνεμοι στα πελάγη, με τις ριπές στο Ιόνιο την Πέμπτη να προσεγγίζουν τα 95 km/h και στο Αιγαίο το Σάββατο τα 100 km/h.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα διατηρηθούν κοντά στους 20–22°C, ενώ η ευρύτερη προγνωστική τάση δείχνει αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας προς το δεύτερο μέρος του 15ημέρου».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

Λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, προβλέπονται για την Τετάρτη. Ασθενείς τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο και στην Κρήτη το πρωί, καθώς και στο Ιόνιο τις βραδινές ώρες.

Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, αρχικά 3 με 4 μποφόρ, με σταδιακή ενίσχυση στα 5 με 6 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο στα 7 μποφόρ.

Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά βόρειοι και στη συνέχεια νότιοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει:

– Στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς.

– Στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς.

– Στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου

Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά Ελλάδα.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 μποφόρ και στα πελάγη 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά τα 6 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα νότια.

Meteo: Οι πόλεις της Ελλάδας με τις περισσότερες ώρες κρύου

Εν τω μεταξύ, ενόψει της πτώσης της θερμοκρασίας και με δεδομένο ότι επίκειται η καταβολή του πετρελαίου θέρμανσης, το Meteo αποτύπωσε σε χάρτες τις περιοχές που κάνει το περισσότερο κρύο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για την αντικειμενική αποτύπωση του ψύχους δεν αρκούν οι μέσες θερμοκρασίες. Εξίσου σημαντικό κριτήριο είναι ο αριθμός των ωρών κατά τις οποίες ο υδράργυρος παραμένει κάτω από τους 3 βαθμούς Κελσίου μέσα στο 24ωρο.

Η μονάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αξιοποιώντας τα δεδομένα του πυκνού δικτύου μετεωρολογικών σταθμών που λειτουργεί σε ολόκληρη τη χώρα, έχει δημιουργήσει ένα σύνολο δεδομένων υψηλής χωρικής ανάλυσης για τη θερμοκρασία και τη βροχόπτωση, από το 2015 και μετά. Το 2026 το δίκτυο αριθμεί 630 σταθμούς.

Σύμφωνα με τον Χάρτη 1, ο μεγαλύτερος μέσος ετήσιος αριθμός ωρών με θερμοκρασία κάτω από τους 3°C καταγράφεται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και στα ορεινά της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Αντίθετα, οι λιγότερες ώρες ψύχους εντοπίζονται στο Ιόνιο, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη.

Το Νευροκόπι στην κορυφή της λίστας

Ο Χάρτης 2 αποτυπώνει τους 15 οικισμούς με πληθυσμό άνω των 1.500 κατοίκων που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ώρες κρύου. Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Νευροκόπι, με 1.711 ώρες ετησίως κατά μέσο όρο. Ακολουθούν περιοχές όπως το Μέτσοβο, η Φλώρινα, η Πτολεμαΐδα και τα Γρεβενά. Το Καρπενήσι καταλαμβάνει την 8η θέση.

Ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια ψύχους εμφανίζουν ορισμένοι μικρότεροι οικισμοί. Συγκεκριμένα, η Βλάστη Κοζάνης, η Σμίξη Γρεβενών και η Βωβούσα Ιωαννίνων ξεπερνούν τις 2.000 ώρες κρύου σε ετήσιο μέσο όρο.

Τα στοιχεία του meteo.gr, αναδεικνύουν με μετρήσιμο τρόπο τις περιοχές της Ελλάδας όπου το κρύο διαρκεί περισσότερο μέσα στον χρόνο.

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