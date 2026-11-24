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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να αυξήσει τους δασμούς στην Κίνα και σε δεκάδες άλλες χώρες, μόλις τρεις εβδομάδες αφότου οι Ρεπουμπλικάνοι έχασαν την πλειοψηφία τους στο Κογκρέσο.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Κίνα αντιμετωπίζει πιθανότατα μερικούς από τους υψηλότερους δασμούς.

Ο Τραμπ θέλει να επαναφέρει μεγάλο μέρος του αρχικού δασμολογικού του καθεστώτος, αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε τους φόρους έκτακτης ανάγκης που είχε επιβάλει τον Φεβρουάριο.

Τον Μάρτιο, ο Αμερικανός αντιπρόσωπος εμπορίου Τζέιμισον Γκριρ ξεκίνησε έρευνα για 16 οικονομίες λόγω ανησυχιών ότι οι κρατικές επιδοτήσεις παρέχουν στους ξένους κατασκευαστές ένα αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των αμερικανικών εταιρειών.

Οι εισαγωγές από την ΕΕ, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, οι οποίες επί του παρόντος αντιμετωπίζουν δασμούς μεταξύ 10% και 12,5%, θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 15%.

Η Κίνα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια πιο απότομη αύξηση. Το Bloomberg ανέφερε τον Αύγουστο ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει ένα επιπλέον δασμό 7,5%, ο οποίος θα ανέβαζε τον συντελεστή στο 20% από το τρέχον 12,5%.

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