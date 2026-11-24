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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ενημέρωσε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας για περισσότερες εξωσυζυγικές σχέσεις από τις δύο που είχαν ήδη αποκαλυφθεί στο κοινό πριν από την επαναπρόσληψή του, ανέφερε τη Δευτέρα η Wall Street Journal.

Το διοικητικό συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Χουάνγκ είχε παραβιάσει τον κώδικα δεοντολογίας της Nvidia, αλλά τον επανέφερε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την παραίτησή του, καθώς η αναζήτηση κατάλληλου διαδόχου απέτυχε, με λίγα στελέχη ικανά και πρόθυμα να αναλάβουν τη θέση.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συναντήθηκαν με τον Χουάνγκ για αρκετές ώρες το απόγευμα της Κυριακής, κατά τη διάρκεια των οποίων τους ενημέρωσε για τις εξωσυζυγικές του σχέσεις, ανέφερε η WSJ, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν τη συζήτηση. Ο αριθμός των επιπλέον σχέσεων και οι ταυτότητες των εμπλεκομένων δεν αποκαλύφθηκαν.

Το διοικητικό συμβούλιο συμφώνησε ότι ο Χουάνγκ είχε παραβιάσει τον κώδικα δεοντολογίας τόσο μέσω των μυστικών σχέσεων όσο και μέσω της έλλειψης ειλικρίνειας που έδειξε σχετικά με αυτές, δήλωσε στην WSJ ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα. Μετά από συζητήσεις με τον Χουάνγκ σχετικά με τη σημασία της ειλικρίνειας, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ότι η επιστροφή του ήταν ο καλύτερος δρόμος για την εταιρεία.

Το διοικητικό συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα την επαναφορά του Χουάνγκ μετά από μια σειρά συναντήσεων μαζί του, μετά τις οποίες «ήταν ικανοποιημένο με […] την ειλικρίνεια και την ικανότητα του Χουάνγκ να ηγηθεί της Nvidia», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση που ανακοίνωσε την απόφαση τη Δευτέρα.

Η υποστήριξη από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς έπαιξε επίσης ρόλο στην επιστροφή του Χουάνγκ, ανέφερε η WSJ.

Ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, ενημέρωσε τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο το Σάββατο ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν θα διεξάγει έρευνα για τον Χουάνγκ, καθώς δεν έχει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είχε παραβιάσει τον νόμο ή ότι αποτελούσε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, ανέφερε η WSJ, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Τραμπ, ο Βανς και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι αφιέρωσαν στη συνέχεια περίπου 48 ώρες μεταφέροντας τις διαβεβαιώσεις της Μπλανς στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia.

Μόλις άκουσε ότι ο Χουάνγκ δεν είχε εμπλακεί σε παράνομη δραστηριότητα, ο Τραμπ «ξεκίνησε μια πίεση» για την επαναφορά του, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην WSJ. Πρόσθεσε ότι είχε μιλήσει με το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia «με πολλούς τρόπους», συμπεριλαμβανομένων «μέσω εκπροσώπων».

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα είχα σημειώσει την ίδια επιτυχία», είπε για την επιθυμία του να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μιάμιση εβδομάδα νωρίτερα. «Το κλίμα γινόταν όλο και πιο κατάλληλο [για την επαναφορά του Χουάνγκ] καθώς η μετοχή της εταιρείας άρχισε να καταρρέει».

Το διοικητικό συμβούλιο «έλαβε σχόλια από ανώτερα κλιμάκια της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και, βάσει αυτών των σχολίων, είναι βέβαιο ότι η επαναφορά του Χουάνγκ δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια», ανέφερε η δήλωση της Nvidia.

Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει την εσωτερική του έρευνα για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Μια επιτροπή ανεξάρτητων διευθυντών ελέγχει εάν ο Χουάνγκ μοιράστηκε πληροφορίες εταιρικής ή εθνικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια της σχέσης του με την Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της εταιρείας cloud Megaspeed International με έδρα τη Σιγκαπούρη, την οποία η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατηγόρησε ότι ήταν κατάσκοπος της κινεζικής κυβέρνησης – αν και οι πληροφορίες σχετικά με το εάν είχε αναλάβει τη συλλογή πληροφοριών μέσω του Τζένσεν Χουάνγκ δεν έχουν μέχρι στιγμής καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα, δήλωσαν στην WSJ άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το συμβούλιο φέρεται επίσης να μοιράζεται πληροφορίες από την έρευνα με τους εισαγγελείς.

Η Nvidia ανακοίνωσε την παραίτηση του Χουάνγκ στις 12 Νοεμβρίου, μετά την είδηση ​​για μια άλλη σχέση, αυτή τη φορά με ένα στέλεχος της εταιρείας.

«Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia αποδέχτηκε ομόφωνα την παραίτησή του και δεν σκοπεύει να επαναφέρει τον Χουάνγκ στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου», δήλωσε ο Χάρβεϊ Τζόουνς, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης της εταιρείας για τα αποτελέσματα στις 17 Νοεμβρίου.

Το διοικητικό συμβούλιο ανέτρεψε αυτή τη θέση πέντε ημέρες αργότερα.

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