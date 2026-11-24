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Ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε έως και 15 εκατομμύρια δολάρια από τις μετοχές της Nvidia που κατείχε, αφότου η τιμή της μετοχής της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής τσιπ εκτοξεύτηκε μετά την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ ως διευθύνοντος συμβούλου.

Ο Χουάνγκ, ο οποίος ήταν συνιδρυτής της εταιρείας το 1993, απολύθηκε από το διοικητικό συμβούλιο μετά από ισχυρισμούς ότι είχε τρεις εξωσυζυγικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας με Κινέζα μια ύποπτη για κατασκοπεία και δύο με υπαλλήλους. Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia τον επανέφερε στη θέση του μετά από παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ.

«Μίλησα μαζί τους, ας το θέσω έτσι», δήλωσε ο Τραμπ στο CNBC τη Δευτέρα. «Και τους έπεισα… έκανα τη συμφωνία».

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη φορολογική κατάσταση, με ημερομηνία 5 Νοεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στην κατοχή του μέχρι και 370.000 μετοχές της Nvidia στις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τους FT.

Το ABC News, επικαλούμενο άλλα παρόμοια έγγραφα, δεν απαριθμεί τις μετοχές αυτές, αλλά υπολογίζει ότι η αξία τους έφθανε τα 12 εκατομμύρια δολάρια κατά το ελάχιστον στο τέλος του 2025.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο επισημαίνει ότι δεκάδες συναλλαγές, αγοράς ή πώλησης μετοχών της Nvidia πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες στο χαρτοφυλάκιό του, το οποίο διαχειρίζονται τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, η αξία της μετοχής της Nvida κατά το κλείσιμο της Wall Street ήταν 228,38 δολάρια.

Τις τελευταίες εβδομάδες καταβαραθρώθηκε μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου κατασκοπείας, μοιχείας και παραβίασης των ελέγχων εξαγωγής που οδήγησε στην παραίτηση τον Τζένσεν Χουάνγκ στις 12 Νοεμβρίου.

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση για την επιστροφή του Χουάνγκ, για την οποία ο Τραμπ δεν έκρυψε ότι άσκησε προσωπικά πιέσεις στο διοικητικό συμβούλιο, προκάλεσε εκτόξευση της μετοχής που σημείωσε αύξηση κατά 30% στο χθεσινό κλείσιμο της Wall Street, οπότε και διαμορφώθηκε στα 165,05 δολάρια.

Τα τελευταία στοιχεία φορολογικής κατάστασης σταματούν στις 30 Σεπτεμβρίου και δεν δίνουν ακριβή στοιχεία για τις συναλλαγές, αλλά μόνο για τις μεγάλες αυξομειώσεις. Και δεν καλύπτουν οι συναλλαγές που έχουν γίνει έκτοτε.

Η μέγιστη αξία του χαρτοφυλακίου του Τραμπ υπολογίσθηκε από τους FT με βάση την υπόθεση της συστηματικής αγοράς της μέγιστης ποσότητας της ψαλίδας και, αντίθετα, της συστηματικής πώλησης του μικρότερου αριθμού μετοχών.

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