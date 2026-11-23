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Το διοικητικό συμβούλιο της NVIDIA επανέφερε τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας.

Η επιστροφή του θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την ομόφωνη ψηφοφορία του διοικητικού συμβουλίου.

«Το διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ότι ο Τζένσεν είναι το κατάλληλο άτομο για να ηγηθεί της Nvidia και ότι η επαναφορά του είναι προς το συμφέρον των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Nvidia, Harvey C. Jones. «Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Τζένσεν και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί του καθώς θα αναλαμβάνει ξανά την ηγεσία της εταιρείας».

Ο Χουάνγκ είπε ότι δέχεται «με τη μεγαλύτερη ταπεινότητα και ανανεωμένη δέσμευση».

«Ανυπομονώ να επιστρέψω στη δουλειά», πρόσθεσε.

Περισσότερα από 900 δισ. προστέθηκαν στην αξία της Nvidia καθώς οι μετοχές της εκτοξεύτηκαν

Οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν άνοδο 31% στην έναρξη των συναλλαγών, φτάνοντας τα 164,48 δολάρια η καθεμία – από 125,53 δολάρια την Παρασκευή το βράδυ.

Αυτό, προσθέτει 938 δισεκατομμύρια δολάρια στην χρηματιστηριακή αξία της Nvidia – ανεβάζοντάς την στα 3,96 τρισεκατομμύρια δολάρια από 3,03 τρισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος της περασμένης εβδομάδας.

Ο δείκτης Nasdaq κερδίζει 5,39%, ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 ενισχύεται κατά 3,64% και ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει άνοδο 1,88%.

Ο NASDAQ ανέστειλε προσωρινά τη διαπραγμάτευση λόγω ανόδου στο ανώτατο επιτρεπτό όριο, μετά την επαναφορά του Χουάνγκ στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της NVIDIA.

Ο Τραμπ χαιρέτισε την παραμονή του Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της NVIDIA, χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο πατριώτη» και δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν στοιχεία για παράνομη συμπεριφορά.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε τηλεφωνική παρέμβαση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia για να υποστηρίξει την επιστροφή του Τζένσεν. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι «Ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν πλήρως εμπλεκόμενος και αυτή είναι μια εξαιρετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της NVIDIA. Πρέπει να προστατεύουμε τους ιδιοφυείς μας».

Ο Χουάνγκ, συνιδρυτής της NVIDIA, είχε προηγουμένως παραιτηθεί εν μέσω έρευνας για τις προσωπικές του σχέσεις. Η Colette Kress, η οποία υπηρετούσε ως προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος, θεωρούνταν πιθανή υποψήφια για τη μόνιμη θέση. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να επαναφέρει τον Χουάνγκ σηματοδοτεί μια αντιστροφή της προηγούμενης στάσης του και φαίνεται να έχει επιπτώσεις στον συνεχιζόμενο σχεδιασμό διαδοχής στην εταιρεία.

Η επαναφορά του Χουάνγκ θα μπορούσε να επηρεάσει τις προβλέψεις των αγορών που επικεντρώνονται στην ηγεσία της NVIDIA. Οι αγορές αξιολογούσαν προηγουμένως την πιθανότητα η Kress να γίνει η μόνιμη διευθύνουσα σύμβουλος, με τις πιθανότητες να αντικατοπτρίζουν τον προσωρινό της ρόλο. Ωστόσο, με την ανάληψη των καθηκόντων του Χουάνγκ, το σενάριο φαίνεται λιγότερο πιθανό, όπως υποδεικνύεται από τις τρέχουσες κινήσεις της αγοράς.

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