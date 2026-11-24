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Έντονο προβληματισμό στο εσωτερικό των κορυφαίων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης προκαλούν τα νέα, μη δημοσιοποιημένα μοντέλα AI, καθώς ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι εκτιμούν ότι οι δυνατότητές τους έχουν ξεπεράσει τα όρια ασφαλούς ελέγχου τους.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Axios, το οποίο επικαλείται περισσότερες από 24 πηγές που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις, η Anthropic και η OpenAI αντιμετωπίζουν ένα ολοένα πιο επείγον πρόβλημα: Τα μοντέλα που αναπτύσσουν αλλά δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει είναι τόσο ισχυρά, ώστε αρκετοί εργαζόμενοί τους αμφιβάλλουν πλέον αν μπορούν να δοθούν με ασφάλεια στο κοινό.

Ο φόβος ότι η ΑΙ ξεπερνά την ανθρώπινη δυνατότητα ελέγχου

Το ζήτημα ενδέχεται να επιβραδύνει σημαντικά την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς το χάσμα ανάμεσα στις δυνατότητες των πιο προηγμένων συστημάτων και στην ικανότητα των ανθρώπων να τα ελέγχουν διευρύνεται συνεχώς, σύμφωνα με τις πηγές του Axios.

Μέχρι σήμερα, οι ερευνητές δεν έχουν καταφέρει να βρουν τεχνικές λύσεις που να εγγυώνται τον έλεγχο των πλέον προηγμένων μοντέλων. Στο εσωτερικό της ερευνητικής κοινότητας υπάρχουν διαφορετικές απόψεις: ορισμένοι θεωρούν ότι το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί, ενώ άλλοι δεν είναι καθόλου βέβαιοι και υποστηρίζουν ακόμη και τη διακοπή της εκπαίδευσης νέων μοντέλων.

Οι κορυφαίοι παράγοντες της τεχνητής νοημοσύνης προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι η τεχνολογία θα μπορούσε κάποια στιγμή να ξεπεράσει κατά πολύ την ανθρώπινη νοημοσύνη σχεδόν σε κάθε τομέα. Αν και τα εσωτερικά μοντέλα δεν έχουν φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο, οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στις OpenAI και Anthropic έχουν προκαλέσει έκπληξη ακόμη και στους ίδιους τους ερευνητές.

Η ταχύτατη πρόοδος σε πεδία όπως τα μαθηματικά, η επιστήμη, η κυβερνοασφάλεια και η ίδια η έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη έχει καταστήσει τα νέα μοντέλα εξαιρετικά δύσκολα, αν όχι αδύνατα, στον περιορισμό και τον έλεγχό τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια εσωτερικών δοκιμών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τόσο η Anthropic όσο και η OpenAI διαθέτουν μοντέλα πολύ ισχυρότερα από εκείνα που έχουν παρουσιάσει μέχρι σήμερα στο κοινό, χωρίς ωστόσο να έχουν καταφέρει να διασφαλίσουν ότι είναι αρκετά ασφαλή για ευρεία κυκλοφορία.

Η κατάσταση έχει πυροδοτήσει συζητήσεις εντός των δύο εταιρειών αλλά και στην ευρύτερη ερευνητική κοινότητα σχετικά με το ενδεχόμενο να σταματήσει η δημόσια διάθεση μελλοντικών προηγμένων μοντέλων και να επιτρέπεται η χρήση τους αποκλειστικά στο εσωτερικό των εταιρειών. Παράλληλα, τίθεται ακόμη και το ερώτημα εάν θα πρέπει να συνεχιστεί η εκπαίδευση νέων μοντέλων.

«Θα μπορούν να μας εξαπατούν με επιτυχία»

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εκτίμηση ερευνητή που μίλησε στο Axios:

«Εάν συνεχίσουμε να προσπαθούμε να κάνουμε τα μοντέλα πολύ πιο έξυπνα, σε σημείο που να είναι πραγματικά εξυπνότερα από εμάς, τότε θα μπορούν πράγματι να μας εξαπατούν με επιτυχία».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, όταν επιτευχθεί αυτό το επίπεδο, πολλές από τις μεθόδους ελέγχου που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα ενδέχεται να πάψουν να λειτουργούν.

Οι δυνατότητες των μοντέλων που δεν έχουν κυκλοφορήσει

Οι εντυπωσιακές δυνατότητες των μη δημοσιοποιημένων μοντέλων έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται γνωστές.

Ένας μαθηματικός της Anthropic χρησιμοποίησε μια μη δημοσιοποιημένη ερευνητική έκδοση του Claude για να παρουσιάσει μια απόδειξη της υπόθεσης του Ρίμαν, ενός από τα σημαντικότερα άλυτα προβλήματα των μαθηματικών, το οποίο αντιστέκεται στις προσπάθειες των κορυφαίων ανθρώπινων μαθηματικών εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια.

Παράλληλα, ένα μη δημοσιοποιημένο μοντέλο της OpenAI συνέβαλε στην παραγωγή αποδείξεων για εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα.

Μη διαθέσιμα στο κοινό μοντέλα AI φέρονται επίσης να εμπλέκονται σε ορισμένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά ασφάλειας του κλάδου, μεταξύ των οποίων και η κυβερνοεπίθεση στην πλατφόρμα Hugging Face.

Δύο βασικά προβλήματα που δυσκολεύουν τον έλεγχο της AI

Οι ερευνητές της τεχνητής νοημοσύνης προβληματίζονται εδώ και χρόνια για ένα κρίσιμο ενδεχόμενο: εάν ένα σύστημα AI αποκτήσει υπεράνθρωπες δυνατότητες, με ποιον τρόπο θα μπορέσουν οι άνθρωποι να το περιορίσουν;

Οι τεχνικές εκπαίδευσης που κάνουν τα μοντέλα ταχύτερα και ικανότερα, αλλά ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους για την ασφάλεια, διευρύνουν το χάσμα ανάμεσα σε όσα μπορούν να κάνουν τα συστήματα και στην ικανότητα των ανθρώπων να τα ελέγχουν.

Πρώτο πρόβλημα: Η ενισχυτική μάθηση.

Πρόκειται για μία από τις βασικές μεθόδους εκπαίδευσης της τεχνητής νοημοσύνης. Τα μοντέλα μαθαίνουν μέσα από δοκιμές και λάθη, λαμβάνοντας ανταμοιβές όταν πετυχαίνουν συγκεκριμένους στόχους ή περνούν επιτυχώς διάφορες δοκιμασίες.

Η μέθοδος αυτή αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που επιταχύνουν τη βελτίωση των δυνατοτήτων της AI.

Γιατί προκαλεί ανησυχία: Όσο πιο ικανά γίνονται τα συστήματα, τόσο καλύτερα μπορούν να εκμεταλλεύονται τους μηχανισμούς επιβράβευσης. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν τους κανόνες ασφαλείας, εφόσον κάτι τέτοιο τους εξασφαλίζει υψηλότερη βαθμολογία.

Δεύτερο πρόβλημα: Γνωρίζουν ότι παρακολουθούνται.

Μέχρι σήμερα, οι ερευνητές παρακολουθούσαν την ασφάλεια των μοντέλων ζητώντας τους να καταγράφουν αναλυτικά τη διαδικασία σκέψης τους, παρουσιάζοντας βήμα προς βήμα τη συλλογιστική τους πριν δώσουν μια τελική απάντηση ή εκτελέσουν μια ενέργεια.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ελεγκτές μπορούσαν να εντοπίζουν εγκαίρως παραβιάσεις κανόνων ή επικίνδυνες συλλογιστικές διαδικασίες.

Γιατί προκαλεί ανησυχία: Καθώς τα μοντέλα γίνονται πιο προηγμένα, φαίνεται να εσωτερικεύουν αυτή τη διαδικασία και να καταλήγουν σε σύνθετα συμπεράσματα χωρίς να αποκαλύπτουν όλα τα ενδιάμεσα βήματα.

Σύμφωνα με πηγές του Axios, τα πιο προηγμένα εσωτερικά μοντέλα έχουν παρουσιάσει μοτίβα συμπεριφοράς κατά τα οποία αποκρύπτουν πλήρως τη συλλογιστική τους ή εμφανίζουν παραπλανητικές εξηγήσεις, προκειμένου να ικανοποιούν τους ανθρώπινους ελεγκτές.

Οι προειδοποιήσεις των επικεφαλής της AI

Οι κίνδυνοι δεν αποτελούν πλέον αποκλειστικό αντικείμενο εσωτερικών συζητήσεων. Κορυφαία στελέχη του κλάδου έχουν αναφερθεί δημόσια στο πρόβλημα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, είχε χαρακτηρίσει ως «το σημαντικότερο πράγμα που έχει δημοσιεύσει η OpenAI εδώ και καιρό» την πρόταση του επικεφαλής επιστήμονα της εταιρείας για την υιοθέτηση περιορισμών στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρο τον κλάδο.

Από την πλευρά της Anthropic, ο επικεφαλής του τομέα ευθυγράμμισης είχε γράψει τον Σεπτέμβριο στο X ότι «ο ρυθμός ανάπτυξης γίνεται γρήγορα υπερβολικά υψηλός για να μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια», παραθέτοντας ένα δοκίμιο του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Ντάριο Αμοντέι, σχετικά με την ανάγκη ελέγχου του ρυθμού ανάπτυξης των πιο προηγμένων μοντέλων.

Το ίδιο μήνυμα επανέλαβε και όταν η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο.

Ωστόσο, ερευνητές και εργαζόμενοι που γνωρίζουν άμεσα τις επιπτώσεις από τη διάθεση αυτών των μοντέλων δήλωσαν στο Axios ότι φοβούνται πως τα στελέχη των εταιρειών θα προτάξουν τα κέρδη έναντι της ασφάλειας.

Αρκετοί εργαζόμενοι σε εταιρείες που αναπτύσσουν τα πιο προηγμένα συστήματα AI εκτιμούν ότι οι διοικήσεις έχουν απομακρυνθεί από την πραγματική σοβαρότητα των κινδύνων.

Τι απαντούν OpenAI και Anthropic

Η OpenAI έχει υιοθετήσει νέες απαιτήσεις ασφαλείας, οι οποίες ενδέχεται να επιβραδύνουν τον ρυθμό κυκλοφορίας νέων μοντέλων, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας.

Εκπρόσωπος της Anthropic δήλωσε στο Axios:

«Το γεγονός ότι ένα μοντέλο παραμένει εσωτερικό δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλές. Η ευθύνη μας ξεκινά από την εκπαίδευση και καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε εμείς οι ίδιοι τα μοντέλα, όχι μόνο όσα κυκλοφορούμε. […] Το δυσκολότερο έργο στον τομέα της ασφάλειας βρίσκεται ακόμη μπροστά μας και έχουμε καταστήσει σαφές ότι ενδέχεται να επιβραδύνουμε την ανάπτυξη ή να αναβάλουμε την κυκλοφορία μοντέλων, ακόμη κι αν αυτό έχει οικονομικό κόστος για εμάς».

Ο εκπρόσωπος σημείωσε επίσης ότι η εταιρεία καθυστέρησε την έναρξη της διαδικασίας προεκπαίδευσης ενός πρόσφατου μοντέλου, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος για την ενίσχυση της ασφάλειάς του.

Στο τραπέζι η αποκλειστική χρήση των ισχυρότερων μοντέλων από τις εταιρείες

Μία από τις λύσεις που εξετάζονται είναι τα πιο προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να παραμείνουν αποκλειστικά υπό τον έλεγχο των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου.

Οι εταιρείες θα μπορούσαν να επιτρέπουν εξωτερική πρόσβαση σε συγκεκριμένες εφαρμογές, όπως επιχειρηματικές υπηρεσίες, επιστημονική έρευνα και μαθηματικά, χωρίς να παρέχουν στους χρήστες πλήρη και ανεξέλεγκτη πρόσβαση στις δυνατότητες των μοντέλων.

Μια τέτοια προσέγγιση έχει ήδη εφαρμοστεί από την Anthropic και την OpenAI κατά την αρχική διάθεση των μοντέλων τους με τις πιο προηγμένες δυνατότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Ωστόσο, πολλοί από τους ερευνητές που εκφράζουν τις μεγαλύτερες ανησυχίες προειδοποιούν ότι ακόμη και η εσωτερική δοκιμή και χρήση εξαιρετικά ισχυρών μοντέλων ενέχει σοβαρούς κινδύνους.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται πιο κοντά στα τεχνολογικά όρια της τεχνητής νοημοσύνης εκπέμπουν πλέον σαφές σήμα κινδύνου. Το ερώτημα είναι ποιοι είναι διατεθειμένοι να το ακούσουν.

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