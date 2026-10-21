Τεχνητή νοημοσύνη: Οι Αμερικανοί τη φοβούνται περισσότερο και από… τις τρομοκρατικές επιθέσεις

Takeaways by to pontiki AI Η τεχνητή νοημοσύνη συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στη λίστα των μεγαλύτερων φόβων των Αμερικανών, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Πανεπιστημίου Τσάπμαν.

Ποσοστό 51,9% των ερωτηθέντων ανησυχεί για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στις πολιτικές διαδικασίες, ξεπερνώντας τον φόβο για πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις.

Η έρευνα κατέγραψε επίσης ανησυχία για τις οικονομικές συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης, τοποθετώντας τον συγκεκριμένο φόβο στην έβδομη θέση της κατάταξης.

Οι ερευνητές αποδίδουν τον προβληματισμό στην αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας, την παραπληροφόρηση και την έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου για την εποπτεία της.

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Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται πλέον ανάμεσα στους μεγαλύτερους φόβους στις ΗΠΑ, με νέα έρευνα να αποκαλύπτει έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις της στην πολιτική και την οικονομία.

Τα αποτελέσματα προκύπτουν από την ετήσια έρευνα του Πανεπιστημίου Τσάπμαν για τους μεγαλύτερους φόβους στις ΗΠΑ, με εντυπωσιακότερο στοιχείο ότι ο φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει για πρώτη φορά στη λίστα και μάλιστα σε υψηλότερη θέση από τον φόβο για τις τρομοκρατικές επιθέσεις.

Συγκεκριμένα, το 51,9% φοβάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βλάψει τις πολιτικές διαδικασίες, έναντι 47,3% που ανησυχεί για τρομοκρατικές επιθέσεις. Μάλιστα, ο φόβος για την AI καταλαμβάνει την τρίτη θέση της κατάταξης, ενώ η τρομοκρατία βρίσκεται στη δέκατη.

Η έρευνα καταγράφει επίσης ότι το 49,7% φοβάται τις αρνητικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία, τοποθετώντας τη συγκεκριμένη ανησυχία στην έβδομη θέση.

Η τεχνητή νοημοσύνη τρομάζει όσο και μια σοβαρή ασθένεια στην οικογένεια

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα είναι ότι ο φόβος για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην πολιτική (51,9%) ξεπερνά οριακά τον φόβο για τη σοβαρή ασθένεια ενός αγαπημένου προσώπου (51,8%).

Ωστόσο, οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι το περιθώριο σφάλματος, το οποίο ανέρχεται σε ±3,79 ποσοστιαίες μονάδες, δεν επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα για την ακριβή σειρά των φόβων από την τρίτη έως τη δέκατη θέση.

Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη προκαλεί τόσο μεγάλη ανησυχία

Η συνεχώς αυξανόμενη παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα συνοδεύεται από φόβους για τις πιθανές συνέπειές της.

Από τη δημιουργία εξαιρετικά ρεαλιστικών ψεύτικων εικόνων μέχρι την αμφισβητούμενη αξιοπιστία των συστημάτων συνομιλίας στις μηχανές αναζήτησης, οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν προβληματισμούς.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν η εξάπλωση της παραπληροφόρησης και η απουσία ουσιαστικού ρυθμιστικού πλαισίου και εποπτείας, ενώ δεν λείπουν και οι προειδοποιήσεις για ακραία καταστροφικά σενάρια.

Ο κοινωνιολόγος Κρίστοφερ Μπέιντερ, δημιουργός της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Τσάπμαν της Καλιφόρνιας, εκτιμά ότι οι φόβοι αυτοί θα εξακολουθήσουν να απασχολούν την κοινωνία.

«Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στην καθημερινή ζωή, η κατανόηση αυτών των φόβων θα γίνεται ολοένα σημαντικότερη», επισημαίνει, προσθέτοντας ότι οι σχετικές ανησυχίες αναμένεται να παραμείνουν στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου.

Credit: Chapman University

Οι 10 μεγαλύτεροι φόβοι των Αμερικανών

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η κατάταξη διαμορφώνεται ως εξής:

Διαφθορά κυβερνητικών αξιωματούχων: 61,1%. Εμπλοκή των ΗΠΑ σε νέο παγκόσμιο πόλεμο: 58%. Αρνητική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στις πολιτικές διαδικασίες: 51,9%. Σοβαρή ασθένεια αγαπημένου προσώπου: 51,8%. Θάνατος αγαπημένου προσώπου: 50,6%. Οικονομική ή χρηματοπιστωτική κατάρρευση: 50,6%. Αρνητικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία: 49,7%. Παρακολούθηση προσωπικών δεδομένων από την κυβέρνηση: 48,9%. Βιολογικός πόλεμος: 48,2%. Τρομοκρατικές επιθέσεις: 47,3%.

Η κυβερνητική διαφθορά παραμένει στην κορυφή για 11η συνεχόμενη φορά, ενώ ο φόβος για έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο ανέβηκε από την έκτη στη δεύτερη θέση.

Η έρευνα, που πραγματοποιείται από το 2014, βασίστηκε φέτος σε απαντήσεις 1.221 ενηλίκων, οι οποίοι συμμετείχαν διαδικτυακά από τις 7 έως τις 21 Απριλίου 2026.

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