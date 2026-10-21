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21.10.2026 08:10

Ωμές απειλές Τραμπ σε δημοσιογράφο του Independent: «Δεν ξέρω ποιος διάολο είσαι αλλά πρόσεχε – Σιωπή!» (video)

21.10.2026 08:10
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credit: AP

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Προκλητικός και επιθετικός απέναντι σε δημοσιογράφο εμφανίστηκε για ακόμη μία φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρό του τον ανταποκριτή της βρετανικής εφημερίδας Independent, Άντριου Φάινμπεργκ.

Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφτασε στο σημείο να απειλήσει ανοιχτά τον δημοσιογράφο, καλώντας τον να προσέχει.

Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων για την παρουσίαση από τον Τραμπ και άλλα μέλη της κυβέρνησής του νομοσχεδίου που επιτρέπει στους πολίτες να λαμβάνουν χρηματική αμοιβή, εάν καταγγέλλουν απάτη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που απαθανάτισε την «έκρηξη» του Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο της βρετανικής εφημερίδας «δεν ξέρω ποιος διάολο είσαι, αλλά καλύτερα να προσέχεις».

Όταν ο Φράιμπεργκ προσπάθησε να αντιδράσει ρωτώντας για τα σχέδια αναμόρφωσης ενός δημόσιου γηπέδου γκολφ στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ επέμεινε: «Σιωπή. Σιωπή! Τι έχεις πάθει;».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκλεισε την επίθεσή στον δημοσιογράφο λέγοντας: «Είσαι καλά με τα μυαλά σου; Πραγματικά πιστεύω ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα».

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