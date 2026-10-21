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21.10.2026 07:16

Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου ζητά την ακύρωση της υποψηφιότητας του Λούλα

21.10.2026 07:16
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Ο δεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Βραζιλίας, Φλάβιο Μπολσονάρου, κατέθεσε αίτημα στο εκλογοδικείο της χώρας για την ακύρωση της υποψηφιότητας του αντιπάλου του, προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, με αφορμή καταγγελίες για παράνομη προπαγάνδα μέσω αναρτήσεων σε λογαριασμό WhatsApp της κυβέρνησης.

Το αίτημα, το οποίο υπέβαλαν οι δικηγόροι του 45χρονου υποψηφίου και περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), κατατέθηκε στο Ανώτατο Εκλογικό Δικαστήριο, με την κατηγορία ότι ο Λούλα «καταχράστηκε την εξουσία του», μέσω της μαζικής διάδοσης κυβερνητικών αναρτήσεων στην πλατφόρμα WhatsApp κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 21.10.2026 07:48
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