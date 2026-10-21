Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου ζητά την ακύρωση της υποψηφιότητας του Λούλα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ο δεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Βραζιλίας, Φλάβιο Μπολσονάρου, κατέθεσε αίτημα στο εκλογοδικείο της χώρας για την ακύρωση της υποψηφιότητας του αντιπάλου του, προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, με αφορμή καταγγελίες για παράνομη προπαγάνδα μέσω αναρτήσεων σε λογαριασμό WhatsApp της κυβέρνησης.
Το αίτημα, το οποίο υπέβαλαν οι δικηγόροι του 45χρονου υποψηφίου και περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), κατατέθηκε στο Ανώτατο Εκλογικό Δικαστήριο, με την κατηγορία ότι ο Λούλα «καταχράστηκε την εξουσία του», μέσω της μαζικής διάδοσης κυβερνητικών αναρτήσεων στην πλατφόρμα WhatsApp κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.
Διαβάστε επίσης
Αυστραλία: Ενώπιον της Δικαιοσύνης ο 43χρονος που παρέσυρε τη βουλευτή Έλεν Χέινς
Ουκρανικό: Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση Γουίτκοφ – Πούτιν μετά την πρόοδο στο Όσλο – Σκληρή πίεση Τραμπ στον Ζελένσκι
Νετανιάχου: Η Γαλλία «υπέκυψε στην εισβολή του εξτρεμιστικού Ισλάμ»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.