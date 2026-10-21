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21.10.2026 00:49

Νετανιάχου: Η Γαλλία «υπέκυψε στην εισβολή του εξτρεμιστικού Ισλάμ»

21.10.2026 00:49
netanyahu

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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε την Τρίτη, 20/10, ότι η Γαλλία, η οποία επλήγη από βίαια επεισόδια και λεηλασίες κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, «υπέκυψε στην εισβολή του εξτρεμιστικού Ισλάμ», σε συνέντευξή του στο γαλλόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο i24News.

«Δεν προετοιμάστηκαν εγκαίρως, απλά τα παράτησαν, υπέκυψαν στην εισβολή του εξτρεμιστικού Ισλάμ», δήλωσε ο Νετανιάχου στη συνέντευξη αυτή, σύμφωνα με τη γαλλική μετάφραση του διερμηνέα.

«Πολεμήστε, μην κινείστε κατευναστικά, πολεμήστε τους εξτρεμιστές», τόνισε ο Νετανιάχου απαντώντας στον δημοσιογράφο που τον ρωτούσε ποια συμβουλή θα έδινε στη Γαλλία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι είχε προειδοποιήσει τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 της Χαμάς κατά του Ισραήλ: «Αν δεν τους εξοντώσουμε εδώ, θα τους έχετε στο Παρίσι», του είχε πει. «Και αυτό ακριβώς συμβαίνει».

Η ρητορική του Νετανιάχου απηχεί τη ρητορική που υιοθετούν συχνά πολιτικές προσωπικότητες και σχολιαστές της ακροδεξιάς στη Δύση, οι οποίοι βεβαιώνουν χωρίς καμία βάση ότι ορισμένες περιοχές της Ευρώπης υπόκεινται στον ισλαμικό νόμο λόγω των πληθυσμών μεταναστών που ζουν εκεί, προκαλώντας κατηγορίες για ισλαμοφοβία.

Οι σχέσεις μεταξύ της Γαλλίας και του Ισραήλ έχουν επιδεινωθεί από τότε που το Παρίσι αναγνώρισε επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε κατηγορήσει τότε τον Μακρόν ότι «ρίχνει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού» στη Γαλλία.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 21.10.2026 01:25
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