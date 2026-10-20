Πολωνία: Η Βουλή ψήφισε υπέρ της χαλάρωσης της νομοθεσίας για τις αμβλώσεις – Αναμένεται προεδρικό βέτο

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Η κάτω βουλή του κοινοβουλίου της Πολωνίας ψήφισε την Τρίτη, 20/10, υπέρ της δυνατότητας άμβλωσης σε περιπτώσεις εμβρυϊκών ανωμαλιών, καθώς και υπέρ της αποποινικοποίησης της παροχής βοήθειας σε γυναίκες για την πραγματοποίηση άμβλωσης, στο πλαίσιο των προσπαθειών των βουλευτών να ανατρέψουν τη σχεδόν καθολική απαγόρευση των αμβλώσεων που είχε θεσπίσει η προηγούμενη κυβέρνηση.

Εντούτοις, θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως ο εθνικιστής πρόεδρος θα ασκήσει βέτο στον νόμο.

H Πολωνία, μια χώρα με κυρίως καθολικό πληθυσμό, εισήγαγε μια σχεδόν ολική απαγόρευση των αμβλώσεων το 2021, αφότου το Συνταγματικό Δικαστήριο απεφάνθη πως η διακοπή της κύησης λόγω εμβρυϊκών ανωμαλιών είναι αντισυνταγματική. Η απαγόρευση των αμβλώσεων προκάλεσε ογκώδεις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Οι περιορισμοί και το πολιτικό μπρα ντε φερ

Ο φιλοευρωπαϊκός συνασπισμός του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ κέρδισε τις εκλογές του 2023, εν μέρει χάρη στη δέσμευσή του να χαλαρώσει τους περιορισμούς στις αμβλώσεις. Ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπλοκάρει οποιαδήποτε φιλελευθεροποίηση της νομοθεσίας.

«Η πραγματικότητα είναι ότι αυτά τα νομοθετήματα αντιπροσωπεύουν μια πολύ περιορισμένη, μικρής κλίμακας μεταρρύθμιση και δεν θα βελτιώσουν την κατάσταση για τις περισσότερες γυναίκες στην Πολώνια που χρειάζονται πρόσβαση σε υπηρεσίες άμβλωσης», δήλωσε στο Reuters, η Λέα Όκτορ, αντιπρόεδρος για την Ευρώπη του Κέντρου Αναπαραγωγικών Δικαιωμάτων.

Ένα ξεχωριστό νομοσχέδιο, το οποίο θα νομιμοποιεί την άμβλωση κατόπιν αιτήματος έως τη 12η εβδομάδα της κύησης, εξετάζεται από κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Η κυβέρνηση του Τουσκ είχε ήδη λάβει μέτρα για τη διεύρυνση της πρόσβασης στις αμβλώσεις βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η οποία επιτρέπει τη διακοπή της κύησης για λόγους ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η άμβλωση είναι νόμιμη μόνο σε περιπτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας, καθώς και όταν κινδυνεύει η υγεία ή η ζωή της γυναίκας.

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