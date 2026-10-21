Ουκρανικό: Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση Γουίτκοφ – Πούτιν μετά την πρόοδο στο Όσλο – Σκληρή πίεση Τραμπ στον Ζελένσκι

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Στην Αγία Πετρούπολη στρέφεται σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, το διπλωματικό ενδιαφέρον για τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, μεταφέροντας τις προτάσεις που διαμορφώθηκαν στις συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στο Όσλο. Η αμερικανική πλευρά κάνει λόγο για ουσιαστική πρόοδο και ευρεία σύγκλιση ως προς τα επόμενα βήματα, ωστόσο η ένταση στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Κιέβου, οι εκκρεμότητες στη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας και η αδιάλλακτη στάση της Μόσχας εξακολουθούν να σκιάζουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Η συνάντηση Γουίτκοφ – Πούτιν πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Λευκός Οίκος εντείνει την πίεση προς τον Ουκρανό πρόεδρο να αποδεχθεί μια συμφωνία, ενώ οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εκφράζουν ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία για την προσέγγιση της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στη Ρωσία.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκατέστησαν την παροχή πληροφοριών έγκαιρης προειδοποίησης για ρωσικές βαλλιστικές επιθέσεις, μετά την προσωρινή διακοπή που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Κίεβο. Παραμένουν, ωστόσο, τα προβλήματα στην πρόσβαση στο στρατιωτικό δορυφορικό δίκτυο Starshield και οι καθυστερήσεις στην παράδοση κρίσιμων πυραύλων αναχαίτισης Patriot.

Η συνάντηση με τον Πούτιν και η «ουσιαστική πρόοδος» στο Όσλο

Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη στη νορβηγική πρωτεύουσα χαρακτηρίστηκαν «πολύ παραγωγικές» και «εποικοδομητικές» από την αμερικανική πλευρά, με αξιωματούχο των ΗΠΑ να αναφέρει ότι διαπιστώθηκε σημαντική πρόοδος στη διαμόρφωση ενός πλαισίου για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από το Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), υπάρχει πλέον ισχυρή σύγκλιση μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ευρώπης σε επίπεδο διαπραγματευτικών ομάδων, με στόχο να προετοιμαστεί το έδαφος για απευθείας τριμερείς συνομιλίες και ευρύτερες πολυμερείς διαπραγματεύσεις.

Ο Γουίτκοφ αναμένεται να παρουσιάσει στον Πούτιν μια επικαιροποιημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία συζητήθηκε με την ουκρανική και την ευρωπαϊκή πλευρά. Σύμφωνα με το Axios, ο Τζάρεντ Κούσνερ πρόκειται να συμμετάσχει εξ αποστάσεως και στην επαφή με τον Ρώσο πρόεδρο.

Στο Όσλο, εκτός από τον Ζελένσκι και τον Γουίτκοφ, συμμετείχαν ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, καθώς και εκπρόσωποι της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Ο Κούσνερ, γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού προέδρου, παρακολούθησε τις συνομιλίες μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ ο Γουίτκοφ δεν συμμετείχε στην κοινή συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε.

Ο Φινλανδός πρόεδρος έκανε λόγο για «πραγματική πρόοδο» στις προσπάθειες για ειρήνευση, επισημαίνοντας, πάντως, ότι θα απαιτηθεί υπομονή μέχρι να υπάρξουν απτά αποτελέσματα.

Από την πλευρά του, ο Νορβηγός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη οφείλει να έχει ουσιαστικό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία, τονίζοντας πως πρέπει «να βρίσκεται στο τραπέζι» των διαπραγματεύσεων.

Ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι συνομιλητές του εκτιμούν ότι η επόμενη κίνηση ανήκει πλέον στη Μόσχα, η οποία καλείται να απαντήσει στις προτάσεις που διαμορφώθηκαν στο Όσλο.

Η στάση της Μόσχας και το ζήτημα του Αμερικανού κρατουμένου

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί δημόσια επί του νέου πλαισίου προτάσεων, ενώ η ρωσική διπλωματία διατηρεί τις επιφυλάξεις της ως προς το ενδεχόμενο συμβιβασμού.

Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχε δηλώσει ότι η Μόσχα είναι πρόθυμη να ακούσει τις εισηγήσεις του Αμερικανού απεσταλμένου, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε «οποιεσδήποτε πολιτικές παραχωρήσεις».

Το Κρεμλίνο έχει εκφράσει την προσδοκία ότι ο Γουίτκοφ θα ενημερώσει τον Ρώσο πρόεδρο για τις τελευταίες θέσεις του Κιέβου και των Ευρωπαίων, στο πλαίσιο των προσπαθειών να συνεχιστεί η διπλωματική διαδικασία.

Στην ατζέντα της συνάντησης αναμένεται να βρεθεί και η υπόθεση του Στίβεν Χάμπαρντ, Αμερικανού πολίτη που κρατείται στη Ρωσία, έπειτα από τη σύλληψή του από ρωσικές δυνάμεις σε κατεχόμενο ουκρανικό έδαφος το 2022.

Ο Χάμπαρντ καταδικάστηκε από ρωσικό δικαστήριο σε ποινή φυλάκισης έξι ετών και δέκα μηνών, με την κατηγορία ότι πολέμησε ως μισθοφόρος στο πλευρό της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι έχει ζητήσει από τον Πούτιν την απελευθέρωσή του, επιδιώκοντας μια εξέλιξη που θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως απτό αποτέλεσμα των επαφών με τη Μόσχα.

Ζελένσκι: Αποκαταστάθηκε η αμερικανική ενημέρωση για τους βαλλιστικούς πυραύλους

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις που προέκυψαν από τις επαφές της Τρίτης ήταν η ανακοίνωση του Ουκρανού προέδρου ότι αποκαταστάθηκε η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην παροχή πληροφοριών για επικείμενες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

Το Κίεβο είχε καταγγείλει ότι η Ουάσινγκτον περιόρισε την προηγούμενη εβδομάδα τη διαβίβαση κρίσιμων δεδομένων, στερώντας από την ουκρανική αεράμυνα και τον άμαχο πληθυσμό πολύτιμο χρόνο προειδοποίησης.

«Τώρα λειτουργεί. Είναι εξαιρετικό», δήλωσε ο Ζελένσκι, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την επανέναρξη της ανταλλαγής πληροφοριών.

Zelensky:



We are thankful that intelligence works now. Speaking about early warning, we can now hear when ballistics are coming.



We are thankful for the Americans. Now it works. It's great. pic.twitter.com/u5zsfD6GPQ — Clash Report (@clashreport) October 20, 2026

Ο Ουκρανός πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία των πολιτών.

«Είναι πολύ σημαντικό για τον λαό μας, για τα παιδιά, τους ενήλικες και τους αμάχους, επειδή μπορούμε να γνωρίζουμε πότε πλησιάζει ένας βαλλιστικός πύραυλος. Γι’ αυτό είμαστε ευγνώμονες στην αμερικανική πλευρά», ανέφερε.

Η αποκατάσταση της συγκεκριμένης συνεργασίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Ουκρανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει συχνές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, απέναντι στους οποίους διαθέτει περιορισμένα μέσα αναχαίτισης.

Είχε προηγηθεί αντιπαράθεση μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον για τις καταγγελίες περί περιορισμού της αμερικανικής υποστήριξης, τις οποίες ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε απορρίψει ως «σκανδαλώδεις».

Patriot και Starshield: Τα ανοιχτά μέτωπα στη στρατιωτική βοήθεια

Παρά τη θετική εξέλιξη στην ανταλλαγή πληροφοριών, δύο ακόμη κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά: η αποστολή πυραύλων αναχαίτισης Patriot και η πλήρης αποκατάσταση των δορυφορικών επικοινωνιών που χρησιμοποιεί ο ουκρανικός στρατός.

Πριν από τις συνομιλίες στη Νορβηγία, ο Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μάρκο Ρούμπιο, την οποία χαρακτήρισε «εποικοδομητική».

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ανάγκες της ουκρανικής αεράμυνας, οι αμερικανικές πληροφορίες έγκαιρης προειδοποίησης και οι περιορισμοί στις υπηρεσίες Starlink και Starshield της SpaceX, εταιρείας του Έλον Μασκ.

Το Starshield αποτελεί τη στρατιωτική εκδοχή του δορυφορικού δικτύου της SpaceX και χρησιμοποιείται από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για επιχειρησιακές επικοινωνίες, μεταξύ άλλων και για επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με ουκρανικές αναφορές, η μείωση της ταχύτητας του δικτύου έχει επηρεάσει σημαντικά τη δυνατότητα πραγματοποίησης επιθέσεων με drones μεσαίας εμβέλειας εναντίον ρωσικών στρατιωτικών θέσεων.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στο αμερικανικό Κογκρέσο, όπου διακομματική ομάδα γερουσιαστών ζήτησε την προηγούμενη εβδομάδα επείγουσα διερεύνηση των περιορισμών.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα θετική εξέλιξη και σε αυτό το μέτωπο.

Today, we had important talks with our American partners and with our other partners from Europe. Steve Witkoff was also here with us in Oslo, and Jared Kushner joined us online.



Ukraine immediately supported American proposal for an energy ceasefire. But Russia responded by… pic.twitter.com/WEGon2JjHA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2026

Παράλληλα, έντονη ανησυχία προκαλούν στο Κίεβο οι καθυστερήσεις στην αποστολή επιπλέον πυραύλων αναχαίτισης Patriot, οι οποίοι αποτελούν το βασικό διαθέσιμο μέσο της Ουκρανίας για την αντιμετώπιση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το Πεντάγωνο έχει καθυστερήσει την έγκριση παράδοσης πυραύλων Patriot που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από άλλες χώρες, με τις ουκρανικές αρχές να φοβούνται ότι πίσω από την απόφαση υπάρχουν πολιτικά κίνητρα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ινδία, αναγνώρισε ότι ενδέχεται οι συγκεκριμένοι πύραυλοι να μην έχουν ακόμη φτάσει στην Ουκρανία.

Υποστήριξε, πάντως, ότι τα διαθέσιμα αποθέματα είναι περιορισμένα και ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται πυραύλους Patriot τόσο για τη δική τους άμυνα όσο και για άλλες περιοχές του κόσμου.

«Δεν υπήρξε κάποια σκόπιμη πολιτική οδηγία με στόχο να προκληθεί βλάβη στην Ουκρανία», διαβεβαίωσε.

Από την πλευρά του, το ΝΑΤΟ έχει επισημάνει ότι οι παραδόσεις στρατιωτικού εξοπλισμού που χρηματοδοτούνται από τους συμμάχους συνεχίζονται, παρά τις καταγγελίες για καθυστερήσεις.

Η πρόταση Ζελένσκι για εκεχειρία στις ενεργειακές εγκαταστάσεις

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, ο Ουκρανός πρόεδρος έθεσε και το ενδεχόμενο μιας ειδικής συμφωνίας για τον περιορισμό των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να σταματήσει τα ουκρανικά πλήγματα μεγάλης εμβέλειας εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, εφόσον υπάρξουν αντίστοιχες κινήσεις από τη Μόσχα και διασφαλιστεί η ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας με πυραύλους Patriot.

Η διακοπή των επιθέσεων κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων αποτελεί πάγιο αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θεωρεί ότι πλήττουν την ενεργειακή αγορά και συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, ο Τζάρεντ Κούσνερ επανέφερε με ιδιαίτερη έμφαση το συγκεκριμένο ζήτημα κατά τις συνομιλίες στο Όσλο.

Ο Ζελένσκι, πάντως, συνέδεσε την πιθανότητα μιας ενεργειακής εκεχειρίας με αμοιβαίες δεσμεύσεις, επιδιώκοντας να αποτρέψει μια μονομερή διακοπή των ουκρανικών επιθέσεων χωρίς αντίστοιχα ανταλλάγματα από τη Ρωσία.

Στις συζητήσεις εξετάστηκαν επίσης ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, οι οποίες θεωρούνται από το Κίεβο απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία τερματισμού του πολέμου.

Είχε προηγηθεί μια προσπάθεια ενεργειακής εκεχειρίας, την οποία η Ουκρανία υποστηρίζει ότι τήρησε επί αρκετές ημέρες, καταγγέλλοντας πως η Ρωσία δεν ανταποκρίθηκε στις σχετικές δεσμεύσεις.

«Τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία» – Η αντίθεση σε σύνοδο Τραμπ, Πούτιν και Σι

Ένα ακόμη ζήτημα που απασχόλησε τις διπλωματικές επαφές ήταν η πιθανότητα πραγματοποίησης συνόδου κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ τον Νοέμβριο.

Η προοπτική μιας τέτοιας συνάντησης έχει προκαλέσει ανησυχία στο Κίεβο, ιδίως μετά τις πληροφορίες ότι θα μπορούσε να συζητηθεί μια συμφωνία για την Ουκρανία χωρίς την παρουσία του Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον της χώρας του χωρίς ουκρανική συμμετοχή.

«Δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», δήλωσε από το Όσλο.

«Εάν πρόκειται για την Ουκρανία και το μέλλον μας, μπορεί να είναι αποδεκτό μόνο εφόσον βρισκόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι έχει ταχθεί υπέρ μιας τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή του ίδιου, του Τραμπ και του Πούτιν, πρόταση στην οποία η Μόσχα δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί θετικά.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, είχε τεθεί το ενδεχόμενο μιας διαφορετικής τριμερούς συνόδου, με συμμετοχή των ηγετών ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας, από την οποία θα απουσίαζε η ουκρανική πλευρά.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα ήταν ανοιχτός σε μια συνάντηση με τον Πούτιν και τον Σι, διευκρινίζοντας, πάντως, ότι βασικό αντικείμενο μιας τέτοιας επαφής θα μπορούσε να είναι ο πυρηνικός αφοπλισμός και όχι αποκλειστικά ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ και η ρήξη Ουάσινγκτον – Κιέβου

Η προσπάθεια επανεκκίνησης της διπλωματίας πραγματοποιείται σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους των αμερικανοουκρανικών σχέσεων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας, τον Φεβρουάριο του 2022.

Η πρόσφατη κρίση πυροδοτήθηκε από την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε χαλάρωση αμερικανικών κυρώσεων που αφορούσαν τις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με τη Μόσχα.

Η κίνηση συνδέθηκε με την προσπάθεια περιορισμού των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου και ενώ η αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο με το Ιράν έχει επιβαρύνει περαιτέρω την ενεργειακή αγορά.

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, η συμφωνία προέβλεπε τη διάθεση περισσότερων από 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική αγορά και σε άλλους προορισμούς.

Η ανακοίνωση αιφνιδίασε την ουκρανική αντιπροσωπεία που συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις στο Μαϊάμι με Αμερικανούς αξιωματούχους, προκαλώντας αναστάτωση στην πορεία των συνομιλιών.

Ο Ζελένσκι είχε χαρακτηρίσει την απόφαση «δώρο γενεθλίων» προς τον Πούτιν, ενώ σε συνέντευξή του στο Axios είχε υποστηρίξει ότι η χαλάρωση των κυρώσεων δεν ήταν ούτε δίκαιη ούτε έντιμη απέναντι στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να εξετάσει διαφορετικά μια τέτοια πρωτοβουλία, εάν είχε συνδεθεί με μια ουσιαστική και αμοιβαία συμφωνία για τον τερματισμό των επιθέσεων στις ενεργειακές εγκαταστάσεις κατά τη χειμερινή περίοδο.

Στις συνομιλίες στο Μαϊάμι είχαν συμμετάσχει, από ουκρανικής πλευράς, ο Ρουστέμ Ουμέροφ και ο βουλευτής Νταβίντ Αραχαμία, οι οποίοι συνόδευσαν τον Ζελένσκι και στο Όσλο.

Οι δύο αξιωματούχοι είχαν προηγουμένως συναντηθεί με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, παρουσία και Ευρωπαίων διπλωματικών εκπροσώπων.

Η νέα επίθεση Τραμπ στον Ζελένσκι: «Να κάνει συμφωνία»

Παρότι η αμερικανική πλευρά εμφανίστηκε ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα των συνομιλιών στο Όσλο, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε να ασκεί δημόσια πίεση στον Ουκρανό πρόεδρο.

Μιλώντας την Τρίτη σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, υποστήριξε ότι ο Ζελένσκι θα μπορούσε να έχει ήδη καταλήξει σε συμφωνία με τη Ρωσία.

«Θέλουμε ο Ζελένσκι να κάνει μια συμφωνία. Μπορεί να κάνει συμφωνία. Θα μπορούσε να την είχε κάνει πριν από δύο χρόνια, όταν είχαμε εκείνη τη μικρή συζήτηση στο Οβάλ Γραφείο», δήλωσε.

BREAKING: President Trump provides a stark warning over Ukraine, demanding President Zelenskyy negotiate an end to the conflict while blasting the hundreds of billions sent overseas by the United States.



"Ukraine has to want to settle this war. Zelenskyy has to want to settle… pic.twitter.com/QiZBcHRbpb — Fox News (@FoxNews) October 20, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε περισσότερο αισιόδοξος για τις προθέσεις της Μόσχας, εκτιμώντας ότι η Ρωσία επιθυμεί να τερματιστεί ο πόλεμος, ενώ εξέφρασε εκ νέου αμφιβολίες για τη στάση του Κιέβου.

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία, η κατάσταση θα επιδεινωθεί περαιτέρω για την Ουκρανία.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων δηλώσεών του, με τις οποίες είχε φτάσει στο σημείο να υποστηρίξει ότι η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο ή ότι θα πρέπει κάποιος άλλος να αναλάβει τις διαπραγματεύσεις εκ μέρους της.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι επιχείρησε να διαχωρίσει τις διπλωματικές πιέσεις από την πραγματική κατάσταση στο πεδίο των μαχών.

«Φυσικά και δεν χάνουμε τον πόλεμο. Αλλά χάνουμε ανθρώπους εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων και χάνουμε χρόνο. Είναι λυπηρό», δήλωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι η χώρα του παραμένει πρόθυμη να διαπραγματευτεί, αλλά δεν μπορεί να αποδεχθεί μια λύση που θα υπονομεύει την κυριαρχία και τη μελλοντική ασφάλειά της.

Η ανησυχία των Ευρωπαίων και οι αιχμές Κάγια Κάλας

Η προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ έχει προκαλέσει αυξανόμενο προβληματισμό στην Ευρώπη, όπου διατυπώνονται ερωτήματα για το κατά πόσο η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να διαδραματίζει ισορροπημένο διαμεσολαβητικό ρόλο.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, αμφισβήτησε την ουδετερότητα των αμερικανικών διαπραγματευτικών προσπαθειών, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία έχει δεχθεί επί μακρόν πιέσεις να αποδεχθεί όρους που εξυπηρετούν τη Ρωσία.

Όπως ανέφερε, παρά τις προσπάθειες Αμερικανών διαπραγματευτών επί περίπου ενάμιση χρόνο να πιέσουν το Κίεβο προς μια συνθηκολόγηση, η Ουκρανία δεν έχει αποδεχθεί τους όρους του Πούτιν, χάρη και στη συνεχιζόμενη ευρωπαϊκή στήριξη.

Ερωτήματα προκαλεί επίσης, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πλευρά, η συχνότητα των επαφών του Γουίτκοφ με τον Ρώσο πρόεδρο σε σύγκριση με τις επισκέψεις του στο Κίεβο.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες συναντήσεις με τον Πούτιν, ενώ οι απευθείας επισκέψεις του στην ουκρανική πρωτεύουσα παραμένουν περιορισμένες.

Στο ίδιο κλίμα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναφέρθηκε τη Δευτέρα σε «αντιφατικές εικόνες και μηνύματα» αναφορικά με τη στάση της Ουάσινγκτον.

«Προσπαθώ να πείσω την αμερικανική κυβέρνηση στο σύνολό της ότι πρόκειται για κάτι που πρέπει να επιλύσουμε από κοινού», δήλωσε.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, ο Μερτς αναγνώρισε το σημαντικό δημοσιονομικό βάρος που επωμίζονται οι ευρωπαϊκές χώρες για τη στήριξη της Ουκρανίας.

«Είναι πραγματικά μια μεγάλη προσπάθεια για τους προϋπολογισμούς μας, είναι ένα μεγάλο ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το κάνουμε και προσπαθούμε να συνεχίσουμε μέχρι να τελειώσει αυτός ο τρομερός πόλεμος», σημείωσε.

Βανς: Η Ουκρανία είναι εταίρος, αλλά όχι σύμμαχος των ΗΠΑ

Την απόσταση που εξακολουθεί να χωρίζει την Ουάσινγκτον από το Κίεβο ανέδειξαν και οι δηλώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.

Σε συνέντευξή του τη Δευτέρα, απέφυγε να χαρακτηρίσει την Ουκρανία σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, επιλέγοντας να περιγράψει τις διμερείς σχέσεις με πιο περιορισμένους όρους.

🚨 JD Vance refuses to call Ukraine a US ally pic.twitter.com/qqR36qXXky — NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2026

Όπως δήλωσε, το Κίεβο είναι «σίγουρα εταίρος από ορισμένες απόψεις», αλλά οι δύο χώρες δεν έχουν πάντοτε ταυτόσημα συμφέροντα.

«Έχουμε κατά καιρούς αποκλίνοντα συμφέροντα, όπως, για παράδειγμα, ότι πιστεύω πως θα πρέπει να σταματήσουν να βομβαρδίζουν τις ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις», ανέφερε.

Vance: Ukraine should stop bombing Russian energy pic.twitter.com/OkO7Y25lbm — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) October 19, 2026

Ο Βανς επανέλαβε επίσης την αντίθεσή του στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

«Δεν έχουμε επίσημη συμμαχία, απ’ όσο γνωρίζω, με την Ουκρανία. Δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ και δεν πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Θα συνεργαστούμε σε ορισμένα ζητήματα, αλλά σε άλλα θα βρεθούμε και σε αντίθετες πλευρές», υποστήριξε.

Οι τοποθετήσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου ενισχύουν την αβεβαιότητα γύρω από το είδος των εγγυήσεων ασφαλείας που θα μπορούσαν να προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Νέες πολύνεκρες ρωσικές επιθέσεις παρά τις διπλωματικές συνομιλίες

Την ώρα που οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, οι συγκρούσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στην Ουκρανία, όπου η Ρωσία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 20% της επικράτειας.

Οι ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη την Τρίτη προκάλεσαν νέες απώλειες μεταξύ των αμάχων.

Σύμφωνα με ουκρανικές αναφορές, τουλάχιστον εννέα έως δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, με τις πρώτες καταγραφές να διαφοροποιούνται ως προς τον συνολικό απολογισμό και την κατανομή των θυμάτων.

Στοιχεία που μεταδόθηκαν από ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για τέσσερις νεκρούς στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, τέσσερις στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ και δύο στην πόλη Ντνίπρο.

Παράλληλα, καταγράφηκε αιματηρό πλήγμα στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Κίεβο με την Οδησσό.

Ρωσικό drone έπληξε δύο οχήματα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τέσσερις.

Μεταξύ των θυμάτων βρισκόταν ο οδηγός μικρού λεωφορείου που κατευθυνόταν από την ουκρανική πρωτεύουσα προς στρατιωτικό νεκροταφείο.

Οι συνεχείς επιθέσεις στις ουκρανικές πόλεις υπογραμμίζουν την απόσταση που εξακολουθεί να χωρίζει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες από μια πραγματική αποκλιμάκωση στο πεδίο.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα για την ειρήνη

Η συνάντηση Γουίτκοφ – Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη αποτελεί το επόμενο κρίσιμο στάδιο μιας διπλωματικής προσπάθειας που επιχειρεί να γεφυρώσει τις μεγάλες διαφορές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σε μια περίοδο έντονων τριβών και στο εσωτερικό της Δύσης.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για απευθείας διαπραγματεύσεις, ενώ το Κίεβο θέτει ως βασικούς όρους τη συμμετοχή του σε κάθε απόφαση που αφορά το μέλλον της χώρας, την εξασφάλιση ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας και τη συνέχιση της αναγκαίας στρατιωτικής υποστήριξης.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι προτίθεται να εγκαταλείψει βασικές διεκδικήσεις της.

Το ερώτημα είναι εάν ο Πούτιν θα ανταποκριθεί στις νέες προτάσεις ή εάν οι διαπραγματεύσεις θα προσκρούσουν εκ νέου στις αμετακίνητες θέσεις των εμπλεκόμενων πλευρών.

Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία που καλλιεργήθηκε μετά τις συνομιλίες στο Όσλο, η προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας παραμένει αβέβαιη, την ώρα που ο πόλεμος συνεχίζεται και οι ανθρώπινες απώλειες αυξάνονται.

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