search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.10.2026 10:11
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2026 07:48

Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικές επιθέσεις με drones στο Χάρκοβο

21.10.2026 07:48
xarkovo-123
φωτογραφία αρχείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από νέα ρωσική επίθεση με drones, η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά στο Χάρκοβο, στο χωριό Κορότιτς.

Όπως ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινιεχούμποφ, κατά την επίθεση σκοτώθηκαν μια γυναίκα 81 ετών κι ένας άνδρας 83 ετών, ενώ ιατρική φροντίδα δέχθηκαν 11 κάτοικοι που είχαν υποστεί σοκ.

Ο περιφερειάρχης ανέφερε επίσης ότι 13 σπίτια κι ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές.

Το Χάρκοβο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, στα βορειοανατολικά της χώρας.

Διαβάστε επίσης:

Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου ζητά την ακύρωση της υποψηφιότητας του Λούλα

Αυστραλία: Ενώπιον της Δικαιοσύνης ο 43χρονος που παρέσυρε τη βουλευτή Έλεν Χέινς

Ουκρανικό: Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση Γουίτκοφ – Πούτιν μετά την πρόοδο στο Όσλο – Σκληρή πίεση Τραμπ στον Ζελένσκι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsalikis-argiros-new
LIFESTYLE

Ο Τσαλίκης στηρίζει δημοσίως τον Αργυρό μετά τις αντιδράσεις για το βίντεο στο Παρίσι – «Αφήστε τον άνθρωπο να κάνει την όμορφη καριέρα του» (Video)

araxovitis_1
ΕΛΛΑΔΑ

Παράλιο Άστρος: Αντιδράσεις για το μνημείο του Ανδρέα Αραχωβίτη – Οι προειδοποιήσεις για την ασφάλεια του λιμανιού παραμένουν στο προσκήνιο

trollei new
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αθήνα τα δύο πρώτα καινούργια τρόλεϊ – Θα ενταχθούν σε πιλοτικό πρόγραμμα με νέα γραμμή εξπρές

antrwpos-texniti-noimosini
ΚΟΣΜΟΣ

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι Αμερικανοί τη φοβούνται περισσότερο και από… τις τρομοκρατικές επιθέσεις

kalodio new 1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο των δισεκατομμυρίων, οι Γάλλοι και η σύμβαση που παραμένει στο «σκοτάδι» – Πικρές αλήθεια και άβολα ερωτήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gynaika-ilikia-new
ΥΓΕΙΑ

Εμμηνόπαυση: Πώς να επιβραδύνεις την απώλεια οστικής μάζας μετά τα 55

tourkoliviko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πανηγυρίζει ο Σαντάμ Χαφτάρ για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου – Χαιρετίζει την απόφαση η Άγκυρα, «νομικά αβάσιμη» λέει η Αθήνα

tileorasi
MEDIA

Δεν θέλει και ερώτημα ποιο ήταν πρώτο σε τηλεθέαση πρόγραμμα της Δευτέρας (19/10)

pater_antonios-mouzourakis-new
LIFESTYLE

Πάνος Μουζουράκης για πατέρα Αντώνιο: «Πώς γίνεται για τις ίδιες κατηγορίες, να καταδικάζεται στην Αθήνα και στα Γιάννενα να αθωώνεται;»

KALPI-123-NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll στην Αττική: Κρατάει δυνάμεις η ΝΔ, αχίλλειος πτέρνα για ΠΑΣΟΚ, υστερεί του Τσίπρα 6 μονάδες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.10.2026 10:11
tsalikis-argiros-new
LIFESTYLE

Ο Τσαλίκης στηρίζει δημοσίως τον Αργυρό μετά τις αντιδράσεις για το βίντεο στο Παρίσι – «Αφήστε τον άνθρωπο να κάνει την όμορφη καριέρα του» (Video)

araxovitis_1
ΕΛΛΑΔΑ

Παράλιο Άστρος: Αντιδράσεις για το μνημείο του Ανδρέα Αραχωβίτη – Οι προειδοποιήσεις για την ασφάλεια του λιμανιού παραμένουν στο προσκήνιο

trollei new
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αθήνα τα δύο πρώτα καινούργια τρόλεϊ – Θα ενταχθούν σε πιλοτικό πρόγραμμα με νέα γραμμή εξπρές

1 / 3