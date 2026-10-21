Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικές επιθέσεις με drones στο Χάρκοβο

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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από νέα ρωσική επίθεση με drones, η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά στο Χάρκοβο, στο χωριό Κορότιτς.

Όπως ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινιεχούμποφ, κατά την επίθεση σκοτώθηκαν μια γυναίκα 81 ετών κι ένας άνδρας 83 ετών, ενώ ιατρική φροντίδα δέχθηκαν 11 κάτοικοι που είχαν υποστεί σοκ.

Ο περιφερειάρχης ανέφερε επίσης ότι 13 σπίτια κι ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές.

Το Χάρκοβο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, στα βορειοανατολικά της χώρας.

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